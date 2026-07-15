Pumas en el Apertura 2026: jugadores estrellas y fechas clave a seguir en el calendario

Emiliano Fajardo llevó sus ejercicios de conciencia social a las afueras del Estadio Olímpico, para conocer la opinión de la afición

Tras seis años de ausencia en finales, Pumas regresó a la disputa por el título el torneo anterior y estuvo cerca de alcanzar su octavo campeonato, pero cayó ante Cruz Azul. Bajo el mando de Efraín Juárez, el equipo recuperó la identidad y la garra que lo distingue en la historia del club, aunque no logró concretar el objetivo.

La salida de Juárez rumbo a Europa marca el fin de una etapa en el banquillo universitario. Ahora, Santiago Solari asume la dirección técnica del Club Universidad Nacional, donde el ex entrenador del Pachuca llega con buenos antecedentes, luego de llevar a los Tuzos hasta las semifinales del torneo pasado.

PUBLICIDAD

Jugadores a seguir en Pumas

El cuadro auriazul buscará dejar atrás el trago amargo de la final perdida ante la Máquina Celeste y vivirá una nueva era bajo el mando de Esteban Solari. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

Porteros

Keylor Navas saluda a la afición de Pumas. (REUTERS/Henry Romero)

Keylor Navas se ha consolidado como el jugador más determinante de Pumas. El guardameta costarricense llegó al club con el respaldo de haber ganado tres UEFA Champions League con el Real Madrid, en un momento complicado para la institución, ya que ninguno de los porteros que probaron, incluidos Alex Padilla y los canteranos, había cumplido con lo esperado, lo cual llevó a la directiva a buscar a un portero de experiencia probada.

PUBLICIDAD

Desde su debut, la presencia de Navas bajo los tres postes marcó diferencia. Sus atajadas decisivas resultaron clave para que el equipo alcanzara la final del torneo anterior, donde su liderazgo y rendimiento lo convirtieron rápidamente en ídolo de la afición, ganándose el respeto y la admiración de los seguidores del Club Universidad Nacional.

Defensas

Álvaro Angulo con la camiseta de Pumas. (REUTERS/Henry Romero)

Pese a no contar con estrellas o figuras, la defensa fue uno de los puntos más sólidos en la era de Efraín Juárez. Sin embargo, el equipo tendrá que volver a confiar en una zaga que no cuenta con jugadores de élite: Pablo Bennevendo, Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Rodrigo López y Nathan Silva.

PUBLICIDAD

Dentro de este grupo, Nathan Silva destaca como el jugador más importante de la zaga, aunque no es considerado una figura de la liga. Su desempeño ha sido clave para mantener el orden en la defensa, aportando solidez en una zona que sigue siendo uno de los principales retos para el equipo.

Sin embargo, para reforzar el tema de las laterales, el club apostó por Cristian “El Chicote” Calderón, quien tiene experiencia jugando en equipos importantes como el Club América y las Chivas.

PUBLICIDAD

Mediocampistas

Pedro Vite con la camiseta de Pumas. ( REUTERS/Henry Romero)

Pumas encontró un mediocampo sólido con Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla, quienes fueron pieza clave para el éxito del equipo de la temporada pasada, pues todas las jugadas tanto a la ofensiva como a su defensiva pasaban por sus pies, funcionando como enlace para el resto de jugadores.

PUBLICIDAD

Por las bandas, Uriel Antuna logró suplir de manera efectiva a Alan Medina durante su ausencia por lesión. Su desempeño le permitió mantener el ritmo y la profundidad en el ataque del equipo, consolidándose como una opción confiable para el cuerpo técnico.

Con la recuperación de Alan Medina tras su participación contra América de Cali, la competencia por la titularidad en esa zona del campo se intensifica.

PUBLICIDAD

A esta pelea interna se suman las incorporaciones de Sebastián Córdova y Víctor Arteaga. Ambos jugadores refuerzan la competencia en las bandas, lo que amplía las opciones tácticas para el equipo y eleva el nivel de exigencia.

Delanteros

Guillermo Martínez con la camiseta de Pumas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Robert Morales se convirtió en la gran revelación del ataque universitario la temporada pasada, destacando por su efectividad frente al arco y su aporte en momentos clave. Por su parte, Juninho, quien llegó con mayores expectativas, demostró potencia física y presencia en el área, aunque su desgaste físico fue notorio y en varios partidos se le notó cansado.

PUBLICIDAD

A este grupo ofensivo se suma Guillermo Martínez, quien recientemente tuvo minutos con la selección mexicana en el Mundial 2026 y aporta una amenaza constante en el juego aéreo. Además, el equipo espera el regreso de José Juan Macías, previsto para noviembre, lo que ampliará las opciones en la delantera y fortalecerá la competencia interna.

Fechas a seguir en el calendario de Pumas

Este es el calendario de partidos para Pumas,.(REUTERS/Raquel Cunha)

A continuación, te presentamos cuáles son los partidos más relevantes en el calendario de Pumas para el Apertura 2026:

Jornada 1 (Partido inaugural)

Sábado 18 de julio

Pumas vs Pachuca

Estadio Olímpico Universitario

17:00 horas

Jornada 8

Domingo 13 de septiembre

Chivas vs Pumas

Estadio Akron

18:00 horas

Jornada 11

Domingo 11 de octubre

Pumas vs Cruz Azul

Estadio Olímpico Universitario

19:00 horas

Jornada 14

Sábado 24 de octubre

Pumas vs Tigres UANL

Estadio Olímpico Universitario

21:00 horas

Jornada 16 (Clásico Capitalino)

Sábado 7 de noviembre

Pumas vs América

Estadio Olímpico Universitario

21:00 horas

Así, el equipo auriazul busca volver a una nueva final del futbol mexicano en nueva era bajo el mando de Santiago Solari.