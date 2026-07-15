Atlas va por un histórico argentino como su nuevo director técnico

Los rojinegros buscarían cerrar la llegada de Javier Mascherano para que inicie un nuevo ciclo y afronte un reto renovado en la Liga MX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida abrupta de Diego Cocca a días del inicio del Apertura 2026 expuso la tensión interna que existe en Atlas bajo la nueva administración de Grupo PRODI.

La directiva rojinegra y el técnico bicampeón no lograron coincidir en la continuidad del proyecto, lo que generó un rompimiento inesperado y dejó al club sin timón a poco del inicio del torneo.

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El cambio de gestión de Grupo Orlegi a Grupo PRODI cerró una etapa con 32 partidos de Cocca. (Cortesía FMF/ Liga MX)

En este escenario de incertidumbre, el nombre de Javier Mascherano ha comenzado a sonar como principal alternativa para tomar el banquillo rojinegro. El exentrenador de Inter Miami se encuentra libre tras conquistar la MLS y estaría cerca de comenzar conversaciones con la directiva para asumir el reto en el futbol mexicano.

Atlas enfrenta el Apertura 2026 sin técnico titular tras la salida de Cocca

La directiva informó que no hubo acuerdo para extender la relación con Cocca, aunque el entrenador sostiene que su contrato seguía vigente.

El cambio de gestión, encabezado por Grupo PRODI, marcó el fin de una etapa que incluyó el regreso del club a la Liguilla y un saldo de 32 partidos dirigidos: 10 victorias, 9 empates y 13 derrotas.

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Cocca aseguró que la decisión fue unilateral y sin causa justificada.

El club argumentó diferencias en la planeación deportiva y nuevos perfiles de refuerzos.

El proceso de transición entre Grupo Orlegi y Grupo PRODI evidenció el choque en los modelos internos del club.

Atlas informó que no hubo acuerdo para extender la relación con Cocca, mientras que el estratega sostiene que su contrato seguía vigente. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por otro lado, la salida del técnico argentino ocurre apenas después de que el club confirmara su continuidad como parte del nuevo proyecto.

Javier Mascherano: opción prioritaria en la nueva etapa

De acuerdo con información de David Medrano, la directiva rojinegra consideraría a Javier Mascherano como el candidato más fuerte para reforzar el banquillo en el inicio del Apertura 2026.

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El entrenador argentino dejó el Inter Miami en abril tras conseguir el título de la MLS, acumulando 41 partidos dirigidos y 21 victorias en el futbol estadounidense.

Mascherano ya habría sostenido contactos con la dirigencia de Atlas .

Su experiencia reciente como técnico principal, perfil internacional y estado como agente liibre lo colocarían al frente de la lista.

Con la nueva inyección de capital, el club planearía iniciar el torneo con un entrenador interino, pero buscando cerrar el acuerdo en los próximos días.

Javier Mascherano dejó el Inter Miami en abril tras ganar el título de la MLS y ahora los zorros verían en él el perfil ideal para reforzar el banquillo. (Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

De esta manera, la intención de la directiva sería replicar el éxito de técnicos argentinos en el club y consolidar un nuevo ciclo competitivo.

El reto institucional para el Atlas

La directiva de Atlas busca consolidar a oda costa su nuevo modelo tras la salida de Cocca y el probable arribo de Mascherano.

La gestión de Andoni Zubizarreta y Grupo PRODI enfrentará su primera gran decisión.

La llegada de refuerzos y el ajuste en la estructura serán claves para el desempeño inmediato en la Liga MX .

El equipo debutará ante León y jugará en el Estadio Jalisco hasta la Jornada 3.

Atlas apunta a un arranque lleno de buenos resultados en el Estadio Jalisco bajo la nueva gestión. REUTERS/Henry Romero

Así, el desenlace de la negociación con Mascherano podría marcar el arranque de una nueva etapa para l.