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A dos meses de la toma de Canal Once, estudiantes del IPN y la SEP acuerdan mesas de trabajo

Las y los alumnos que se mantienen en protesta pidieron garantías de no represión en su contra

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IPN CANAL ONCE PALABRAS CLAVE: IPN; canal once
A dos meses de la toma de Canal Once, estudiantes del IPN y la SEP acuerdan mesas de trabajo. (CRÉDITO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Luego de que el pasado 22 de mayo los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomarán las instalaciones de Canal Once denunciando distintas problemáticas internas, este 14 de julio, autoridades educativas dieron a conocer el inicio de las mesas de diálogo para atender y brindar soluciones a las informidades presentadas.

Estudiantes del IPN sostendrán cuatro mesas de trabajo

A través de un comunicado, la Institución detalló que durante el encuentro sentaron las bases para atender “las solicitudes generales dentro del marco normativo vigente, así como las necesidades de cada una de las unidades académicas”.

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Lo que significa que estudiantes de Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), y la Escuela Superior de Economía (ESE), de la Escuela Superior de Turismo y de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Esime)-Culhuacan, así como algunos Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) decidieron avanzar con las mesas de trabajo.

Tras más de cuatro horas de diálogo, los alumnos y las autoridades educativas acordaron cuatro encuentros para trabajar en los siguientes temas:

  • Jurídico y de seguridad;
  • Financiero, de infraestructura y servicios;
  • Democratización, descentralización y asuntos académicos;
  • Así como el relativo a la docencia.
IPN, manifestación, Mundial 2026
Estudiantes del IPN marchan frente a la SEP. Crédito: Cuartoscuro

Los estudiantes condicionaron su participación a la próxima mesa de trabajo, a que se firme el acta de no represalias en contra de quienes se han mantenido en las protestas, piden las firmas de autoridades del IPN, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y de la Secretaría de Gobernación (Segob).

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El próximo encuentro fue acordado el viernes 17 de julio a las 8:00 en el Auditorio de la Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica (DSETT), en Zacatenco.

Piden transparencia al IPN

Estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) exigieron al IPN información sobre las finanzas de la institución y el estado de las denuncias por corrupción contra ex funcionarios, entre los señalados se encuentra Javier Tapia, ex secretario de Administración y Finanzas.

La demanda se planteó en una mesa de diálogo encabezada por el secretario general del IPN, Ismael Jaidar Monter, y el director general de Educación Superior de la SEP, Carlos Iván Moreno. Los jóvenes advirtieron que la exigencia de acceso a la información “no es un capricho, sino resultado de una institución que es opaca, y que no informa a su comunidad”.

Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, presenta un pliego petitorio desde las instalaciones de la televisora. Este evento se transmitió en el segmento 'Al Minuto'.

Así fue la toma de Canal Once

Casi 500 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional irrumpieron la mañana del 21 de mayo en las instalaciones de Canal Once, exigiendo una respuesta inmediata a un pliego de 10 puntos que entregan a autoridades de Gobernación y Educación Pública.

Los politécnicos demandan, entre otros puntos, el aumento al presupuesto, la democratización de la vida interna del IPN, la desaparición de los cuerpos de seguridad privada y de los llamados “grupos de choque”, la destitución del director general Arturo Reyes Sandoval y la realización de auditorías al Patronato Corazón Guinda y Blanco.

Pasado el medio día, un centenar más de estudiantes provenientes de escuelas superiores de Zacatenco ingresaron al canal. El área jurídica de Once TV ofreció a los manifestantes la transmisión de un mensaje grabado con sus demandas a través de la señal oficial; el grupo emplazó a las dependencias federales a responder.

Los manifestantes reiteraron que su pliego busca cambios estructurales inmediatos y advirtieron que mantendrán la presión hasta obtener respuestas verificables de las autoridades.

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