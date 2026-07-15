Héctor Parra podría salir de prisión mientras su hija Daniela aún continúa en MasterChef 24/7

La hija de Héctor Parra se encuentra en la competencia de MasterChef (archivo)

La expectativa en torno al caso de Héctor Parra subió de tono esta semana, luego de que Diego Hopster, pareja de Daniela Parra, afirmara en una transmisión de Instagram que la defensa del actor espera un fallo favorable “en cualquier momento” sobre el amparo que podría modificar su situación legal. El Poder Judicial no ha emitido ningún pronunciamiento oficial que confirme una fecha para resolver el recurso.

“Dios le va a dar la oportunidad de volver a vivir, de volver a experimentar, de volver a agradecer desde lo más sencillo... Eso es lo que le va a regalar Dios a mi suegro cuando salga, que yo sé que va a ser muy, muy, muy pronto. Puede suceder cualquiera de estos días”, soltó Diego en una transmisión.

PUBLICIDAD

El actor cumple 12 años y seis meses de prisión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México por los delitos de corrupción de menores de edad y abuso sexual agravado, derivados de la denuncia que presentó su hija Alexa Hoffman. Desde que se dictó la condena, su defensa ha promovido distintos recursos para modificar la sentencia.

Por qué el amparo no garantiza la libertad

El Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México, alberga a Héctor Parra desde que se dictó su condena. Su defensa ha promovido distintos recursos legales para modificar la sentencia, el más reciente un amparo sin fecha de resolución oficial. (Jesús Aviles/Infobae)

Un amparo no implica de forma automática la liberación de una persona sentenciada. El tribunal puede ordenar la reposición de parte del procedimiento, modificar aspectos de la resolución o confirmar la condena, según el análisis de cada autoridad judicial.

PUBLICIDAD

El proceso habría tomado un nuevo rumbo en meses recientes por presuntas irregularidades en el procedimiento impulsado por la parte acusadora, representada legalmente por Alexa Hoffman. Las inconsistencias estarían relacionadas con la presentación de ciertas pruebas y con un amparo adhesivo promovido por los abogados de Hoffman que, presuntamente, no se entregó en tiempo y forma, lo que habría impedido que esos elementos fueran considerados en la etapa correspondiente del proceso.

Desde diciembre de 2025, se supo que el histrión buscaba su libertad a través de recursos legales promovidos por su defensa. El pasado 13 de julio, la difusión de nuevos detalles sobre el amparo volvió a colocar el caso en la conversación pública.

PUBLICIDAD

La disputa familiar que divide el caso desde el inicio

Alexa Hoffman, hija de Héctor Parra, presentó la denuncia que dio origen al proceso penal. Sus abogados promovieron un amparo adhesivo que, según la defensa del actor, no se entregó en tiempo y forma, lo que habría afectado la valoración de ciertas pruebas. credito:(Instagram/@hectorparrag) credito:cuartoscuro

Daniela Parra ha respaldado a su padre en distintas ocasiones y se consolidó como la principal portavoz de la familia durante el proceso judicial. Su postura contrasta con la de su media hermana Alexa Hoffman, quien presentó la denuncia que dio origen a la causa penal.

La división entre las dos hijas ha mantenido una disputa pública constante entre las partes involucradas durante años. El caso ha dividido opiniones y ninguna de las dos posiciones ha cedido terreno desde que comenzó el proceso.

PUBLICIDAD

El regalo desde la cárcel y la esperanza de un reencuentro

Héctor Parra cumple 12 años y seis meses de prisión en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México por los delitos de corrupción de menores de edad y abuso sexual agravado. (Instagram/@hectorparrag)

En una visita reciente al Reclusorio Oriente por el cumpleaños del actor, Hopster contó que Parra le entregó un regalo elaborado por él mismo: una figura de madera con la imagen de Daniela vestida con el mandil de MasterChef. Según el creador de contenido, el detalle buscaba reconocer el esfuerzo de su hija dentro del programa de TV Azteca.

Hopster también señaló que el actor expresó orgullo por el desempeño de Daniela, aunque consideró que ella todavía puede mostrar una mejor versión en la competencia. La joven participa en MasterChef 24/7 y, de acuerdo con el texto difundido por Telediario, se ha convertido en una de las concursantes con mayor respaldo del público.

PUBLICIDAD

Durante la misma transmisión, Hopster planteó que una eventual salida de prisión podría coincidir con la permanencia de Daniela en el reality, e incluso que el reencuentro entre padre e hija podría ocurrir mientras ella todavía siga en competencia. Por ahora, no existe resolución oficial que confirme la liberación de Héctor Parra.