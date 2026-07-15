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Autoridades aseguraron más de 66 mil litros de huachicol en Tamaulipas, hay 7 imputados

La alerta sobre tanques sin identificación abrió la indagatoria federal que derivó en el decomiso de combustible, tractocamiones, contenedores y el resguardo del predio intervenido

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Autoridades aseguraron más de 66 mil litros de huachicol en Tamaulipas, hay 7 imputados. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas
Autoridades aseguraron más de 66 mil litros de huachicol en Tamaulipas, hay 7 imputados. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso para siete personas detenidas en un cateo sobre la carretera federal Matamoros-Ciudad Victoria, en Tamaulipas, donde fueron asegurados 66 mil 500 litros de hidrocarburo, 27 pipas, 12 frac tanks y 10 tractocamiones. Un juez especializado impuso prisión preventiva oficiosa a los imputados por el probable delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

La operación fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en el municipio de Matamoros, luego de que la Guarnición Militar local alertó sobre irregularidades en el manejo de petrolíferos en ese predio. Los siete detenidos, identificados como Mario, Juan, Román, Reyes, Erik, José y Marcos, permanecerán recluidos durante dos meses en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa mientras concluye la investigación complementaria.

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Una denuncia militar abrió la investigación

El caso llegó a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas a través de una denuncia formal presentada por personal de la Guarnición Militar de la Ciudad de Matamoros.

En esa denuncia, los efectivos castrenses describieron haber observado tanques cisterna y contenedores tipo frac tank sin la identificación requerida por la normativa vigente. También reportaron otras irregularidades que podrían contravenir la Ley en materia de hidrocarburos y las normas oficiales mexicanas sobre transporte y manejo de materiales peligrosos.

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Con base en esos datos, la FECOR inició las investigaciones y solicitó ante un juez federal la orden de cateo que permitió el ingreso al inmueble ubicado sobre la carretera federal Matamoros-Ciudad Victoria.

El cateo y los bienes decomisados

Durante la ejecución de la orden judicial, los elementos de la PFM intervinieron el predio y procedieron al aseguramiento de los bienes hallados en el lugar.

Autoridades aseguraron más de 66 mil litros de huachicol en Tamaulipas, hay 7 imputados. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas
Autoridades aseguraron más de 66 mil litros de huachicol en Tamaulipas, hay 7 imputados. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

El decomiso incluyó 66 mil 500 litros de hidrocarburo, 27 pipas, 12 frac tanks, 10 tractocamiones, motobombas de combustión, mangueras y documentación diversa. El inmueble también quedó asegurado a disposición de la autoridad federal.

Siete personas ante el juez

En la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas. La autoridad judicial calificó de legal la detención de los siete imputados y procedió a dictar la vinculación a proceso.

El juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio impuso además prisión preventiva oficiosa contra Mario, Juan, Román, Reyes, Erik, José y Marcos, medida que cumplirán en el Centro de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de Reynosa.

Autoridades aseguraron más de 66 mil litros de huachicol en Tamaulipas, hay 7 imputados. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas
Autoridades aseguraron más de 66 mil litros de huachicol en Tamaulipas, hay 7 imputados. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es de dos meses, periodo durante el cual el Ministerio Público Federal deberá fortalecer el expediente por la probable comisión del delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

La FGR precisó en su comunicado que a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Patrón de operativos en Tamaulipas

El caso se enmarca en una serie de acciones antihuachicol que la FGR ha intensificado en Tamaulipas durante julio de 2026. Días antes del operativo en Matamoros, la misma institución ejecutó un cateo en el kilómetro 19 del Libramiento Sur II de Reynosa, donde fueron asegurados 16 frac tanks, 16 autotanques tipo pipa, dos tractocamiones y 26 mil 180 litros de gasóleo contaminado.

En ese operativo previo, tres personas —Miguel, David y Jorge— fueron vinculadas a proceso por posesión ilícita de hidrocarburo e igualmente sometidas a prisión preventiva oficiosa.

Ambos casos fueron atendidos por la FECOR Tamaulipas y resueltos ante jueces del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, lo que refleja una estrategia sostenida de la fiscalía federal para desarticular redes de almacenamiento y distribución clandestina de combustible en la región fronteriza del noreste del país.

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