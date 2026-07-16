Presentan billete de Lotería Nacional por Bicentenario de relaciones diplomáticas entre México y Francia

Develan nuevo billete de Lotería Nacional por relaciones diplomáticas entre México y Francia. Crédito: Gobierno de México

Este martes, fue presentado el billete conmemorativo del Sorteo Mayor de Lotería Nacional dedicado al Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Lo anterior, con el objetivo de celebrar el Día Nacional de Francia y el vínculo de amistad y cooperación bilateral que ambas naciones han construido a lo largo de 200 años.

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El evento fue encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco; la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón.

Cabe señalar que la develación se llevó a cabo en la sede de la Embajada de Francia en México.

De acuerdo con el canciller Velasco, el Bicentenario no es solamente una celebración del pasado sino una invitación a renovar una amistad fundada en valores compartidos y en una confianza que ha sabido superar las pruebas del tiempo.

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Relación entre México y Francia será próspera

Roberto Velasco también expresó su confianza en que “los próximos años de la relación entre México y Francia serán tan fecundos como los 200 que hoy se celebran”, y reiteró su reconocimiento al pueblo y al gobierno de Francia.

Por su parte, la embajadora Delphine Borione subrayó que este billete es testimonio de la relación de amistad y de confianza entre México y Francia.

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“Francia ama a México y este año celebramos dos siglos de relaciones tejidas por nuestros pueblos, por intelectuales, artistas, científicos y empresarios siempre con amistad y admiración recíprocas”, dijo la diplomática.

Así será el nuevo billete de Lotería Nacional por Bicentenario de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Crédito: Gobierno de México

Para Lotería Nacional es un “privilegio” develación de billete

La directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, aseguró que para la institución es un “privilegio” que la develación del nuevo billete se haga en el marco de la Fiesta Nacional de Francia y agradeció la apertura de la Embajada francesa en esta fecha tan importante.

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“Presentar aquí este billete da un sentido más especial al Bicentenario y simboliza la cercanía, la confianza y la voluntad de seguir fortaleciendo los lazos entre nuestras naciones”, comentó la funcionaria.

Salomón también destacó que el nuevo billete es un símbolo de amistad, memoria y futuro compartido.

Además, explicó que la nueva emisión reúne algunos de los sitios más representativos de Francia, como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y la Catedral de Notre-Dame.

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Destacan política exterior con “enfoque humanista”

La titular de Lotería Nacional afirmó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum refleja el compromiso de México con una política exterior de enfoque humanista, con defensa de la soberanía, respeto entre naciones y cooperación.

Olivia Salomón también señaló que esa postura busca “generar bienestar compartido” mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional y el respeto mutuo.

Lotería Nacional y Embajada de Francia develan nuevo billete de Sorteo Mayor. Crédito: Gobierno de México

“Hoy no sólo celebramos doscientos años de relaciones diplomáticas, celebramos una amistad que ha sabido trascender generaciones, acercar a nuestros pueblos, enriquecer el intercambio de ideas y fortalecer una relación que mira al futuro con optimismo y cooperación”, precisó Salomón.

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¿Cuándo se celebra el sorteo y a cuánto asciende el premio?

Olivia Salomón reveló que el Sorteo Mayor No. 4023 se realizará el martes 4 de agosto de 2026, con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series.

También detalló que el sorteo contempla una bolsa repartible de 66 millones de pesos y la emisión de tres millones 600 mil cachitos, con un mensaje sobre la amistad entre Francia y México a dos siglos de distancia.

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El canciller Roberto Velasco y la embajadora de Francia en México Delphine Borione con nuevo billete de Lotería Nacional. Crédito: Gobierno de México

Los cachitos se podrán adquirir con los vendedores de billetes y puntos autorizados, además de la plataforma miloteria.mx.

Cabe señalar que la Lotería Nacional transmitirá el sorteo en vivo en el canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales.

Muy emotiva la presentación del billete por el Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia. Ya veremos quién se lleva el Premio mayor.

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