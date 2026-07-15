Crunchyroll sube de precio en México: ¿Cuánto deberás pagar ahora si quieres comprar figuras?

Crunchyroll aumenta de precio para México. (Crunchyroll )

Crunchyroll anunció un aumento en los precios de sus planes de suscripción para este 2026, una medida que impactará el bolsillo de los aficionados al anime que utilizan la plataforma.

Este servicio de streaming destaca por ofrecer un amplio catálogo de de series y películas de animación japonesa, convirtiéndose en uno de los más populares entre los jovenes y amantes de la cultura asiática.

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¿Cuánto cuesta Crunchyroll?

De acuerdo a la información destacada en su página web, el incremento se aplicó desde comienzos de año para las suscripciones mensuales:

Fan incrementará de 119 pesos mexicanos al mes, a 129 pesos mexicanos al mes (solo streaming, sin acceso a la tienda).

Mega Fan incrementará de de 149 pesos mexicanos al mes, a 159 pesos mexicanos al mes.

Plan Mega Fan (Anual): 1,499 pesos mexicanos al año.

Entre los beneficios que ofrece este plan se encuentran el acceso a compras de figuras coleccionables, prioridad en las reservas y un descuento del 10% en productos seleccionados dentro de la tienda. Además, en la plataforma de streaming permite utilizar hasta cuatro pantallas de manera simultánea, descargar contenido para verlo sin conexión y acceder al catálogo de videojuegos de Crunchyroll Game Vault.

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Guía práctica para usar la plataforma de forma segura

Para disfrutar de anime de forma legal y segura en 2026, la plataforma Crunchyroll se consolida como una de las opciones más accesibles y completas. El primer paso consiste en ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación, disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. Es fundamental evitar enlaces de terceros o sitios no oficiales para prevenir riesgos de seguridad digital.

Una guía ilustrada detalla los pasos y características de Crunchyroll para ver anime de forma segura y legal en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al crear una cuenta, el usuario puede optar por la versión gratuita, que incluye anuncios, o suscribirse para acceder a contenido sin interrupciones y con estrenos simultáneos a Japón. La navegación es sencilla: desde el buscador y el menú principal, se pueden encontrar series, películas y géneros específicos. Además, el servicio permite crear listas personalizadas y recibir recomendaciones basadas en las preferencias de visualización.

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Esta plataforma de streaming ofrece funciones adicionales como la descarga de episodios en la app para ver sin conexión y la selección de idioma en subtítulos y doblaje, cuando está disponible. Para pagos y suscripciones, se recomienda ingresar datos únicamente en la página oficial y activar medidas de seguridad como la autenticación en dos pasos. Así, los fanáticos de este género pueden disfrutar de su contenido favorito con confianza y sin riesgo de infringir derechos de autor.

Diez animes perfectos para maratonear este fin de semana

Para quienes buscan un plan diferente de fin de semana, este sitio ofrece un top 10 de animes para maratonear, con opciones variadas y emocionantes. La selección incluye títulos que van desde historias de acción y batallas épicas, hasta relatos introspectivos y comedias ligeras, adaptándose a diferentes gustos y estados de ánimo. Entre las sugerencias destacan clásicos modernos y producciones recientes que han conquistado a la audiencia global por su narrativa envolvente y calidad de animación.

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La lista propone series ideales para ver de corrido, con temporadas completas disponibles en plataformas legales como Crunchyroll y Netflix. Algunas entregas, como Attack on Titan o Jujutsu Kaisen, mantienen al espectador al borde del asiento con secuencias intensas y giros argumentales sorprendentes. Otras, como Spy x Family y Komi-san Can’t Communicate, brindan momentos de humor y ternura, perfectos para disfrutar en familia o en solitario.