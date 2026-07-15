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María Felicia Jiménez afirma que no ha perdonado a extitular de Pemex por violencia familiar: busca que funcionario vea a su hijo

La esposa del extitular de Pemex pidió al equipo legal de Rodríguez Padilla abstenerse de dar entrevistas

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Hombre de cabello blanco junto a un vehículo, rodeado por personas con micrófonos. Un periodista sostiene un micrófono rojo con logo. Fondo de árboles verdes
Víctor Rodríguez Padilla, exfuncionario de Pemex, seguirá su proceso en libertad tras obtener una orden judicial (Cuartoscuro)

María Felicia Jiménez afirmó que no ha perdonado personalmente a su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, extitular de Pemex, a quien denunció por violencia familiar y que ayer salió en libertad tras pasar una semana detenido en el penal de Atlacholoaya, Morelos.

Jímenez explicó que el acuerdo alcanzado en el proceso judicial no responde a una reconciliación personal, sino a la necesidad de proteger el interés superior de su hijo.

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“Espero que su perdón sea tan genuino como la reconciliación, porque no fue un perdón lo que él dice, fue como una reconciliación familiar por mi niño”, afirmó en entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula.

Narró que durante la audiencia de vinculación a proceso, la cuestionaron sobre “si no tenía ningún problema” en que el exfuncionario federal saliera en libertad, a lo que respondió que no, ya que busca que Rodríguez Padilla hable con su hijo pequeño.

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“Hasta ahora él no sabe nada y pues todos los días me preguntaba por su papá. (...) Todos los días me dice: ‘¿Cuándo lo voy a ver?’ Y yo lo único que le digo: ‘Está de viaje’”, relató.

La mujer indicó que esta semana también solicitó públicamente que la autoridad judicial permita un encuentro entre padre e hijo, al considerar que el menor tiene derecho a mantener ese vínculo.

“Sí quiero… más por el niño. (...) No sé cómo abordar, eh, seguidamente este tema, lo cual sí es lo que creo que en estos momentos me tiene con mucha tensión”, reconoció.

La Fiscalía de Morelos y la Secretaría de las Mujeres señalan que el resguardo se activa en cuanto la denunciante lo solicite, con intervención del Centro de Justicia para las Mujeres mediante medidas cautelares.
La Fiscalía de Morelos y la Secretaría de las Mujeres señalan que el resguardo se activa en cuanto la denunciante lo solicite, con intervención del Centro de Justicia para las Mujeres mediante medidas cautelares.

Comentó que el exfuncionario debe cumplir con varias restricciones: firmar mensualmente ante la autoridad, no salir del país y tiene prohibido comunicarse o acercarse a su esposa o a su hijo.

Sin embargo, Jiménez admitió que no previó la posibilidad de estas restricciones y que su consentimiento para la libertad de Rodríguez Padilla estuvo motivado únicamente por la situación del menor.

“No pensé que iba a salir con esa excepción, porque en pleno juicio me pregunta el licenciado del Ministerio Público, y pues yo le dije: ‘Sí, no tengo ningún problema’, pero porque mi niño, y siempre hago hincapié, es mi niño”, explicó.

María Felicia Jiménez dirigió un llamado público al equipo legal de Rodríguez Padilla, solicitando que se abstengan de dar entrevistas, argumentando que la exposición mediática daña no solo su imagen personal, sino también la integridad emocional de su hijo.

“Sí le pido a sus abogados que se limiten a dar entrevistas por un tema de respeto a la familia… que les pido yo como víctima, que me respeten a mí y principalmente a mi hijo pequeño”, exigió.

Consideró que la defensa utiliza los medios para desacreditarla y que esto incrementa el acoso y la presión social sobre su entorno, por lo que también pidió que el propio Rodríguez Padilla pida a sus abogados evitar declaraciones públicas.

“Cuando yo empiezo a ver las entrevistas, pues tú dices: ‘Pues me están desacreditando a mí, están desacreditando, pues hasta los videos y demás’. Y pues, porque ahora las redes se están yendo contra mí y por los tipos de comentarios que están haciendo”, lamentó.

Jiménez insistió en que su decisión de hablar con los medios es excepcional y responde únicamente a la necesidad de pedir un alto al hostigamiento mediático.

Durante la entrevista, Jiménez expresó incertidumbre sobre los pasos siguientes en el proceso judicial y dijo desconocer los términos completos del acuerdo de reparación, por lo que manifestó preocupación por la manutención de su hijo.

“Tengo duda de qué, de qué trata él. Pues la próxima audiencia, que va a ser el 3 de octubre, creo que esa fecha se fijó”, mencionó.

También explicó que hasta ese momento no ha asistido a ninguna audiencia, ni física ni emocionalmente se ha sentido en condiciones de hacerlo, auqnue indicó que la dependencia económica respecto a Rodríguez Padilla fue uno de los temas centrales.

“Cómo van a empezar, pues los temas de reparación de daño, cómo va a empezar, pues el tema de la manutención para el pequeño y pues que me ayude a cubrir las necesidades, porque como bien te comenté, pues hay una gran dependencia económica hasta con él”, reveló.

Hombre canoso de camiseta beige con una bolsa y papeles es abordado por periodista con micrófono y teléfono móvil, frente a un edificio y vehículos
Víctor Rodríguez Padilla, ex director de PEMEX, es abordado por periodistas al salir del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, Morelos, después de un cambio en sus medidas cautelares por una acusación de violencia familiar (Cuartoscuro)

Jiménez informó que, hasta la fecha de la entrevista, no había recibido apoyo formal de la Secretaría de las Mujeres, aunque se había puesto en contacto con la subsecretaría para conocer los programas de apoyo disponibles.

Comentó que el proceso legal y la cobertura mediática han dejado consecuencias profundas en la vida de María Felicia Jiménez y su hijo, resaltando el aislamiento autoimpuesto por miedo a la reacción social y al impacto psicológico en el menor.

“No salimos, no salimos… de la casa, a nada, porque tengo miedo a que alguien nos reconozca y pues nos agote, a que alguien reaccione de una manera que no sea la adecuada, que mi niño, pues se entere de algo que yo no quiero que se entere en estos momentos, sino que se entere un poco cuando esté más grande, que se le explique”, relató.

Solicitó comprensión y respeto a quienes opinan sobre el caso y reiteró que la conciliación judicial no significa perdón ni olvido, sino un acuerdo civilizado para garantizar el desarrollo del menor.

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