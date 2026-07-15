México

Alcaldes de Nuevo León acusan que Samuel García retiene más de mil 700 mdp de presupuesto: Mauricio Tabe exige reposición

Al menos 18 alcaldes de la entidad exigieron la liberación de fondos y aportaciones a cada uno de los municipios de Nuevo León

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Mauricio Tabe (X: @mauriciotab)

El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y coordinador nacional de alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Tabe, se sumó a la denuncia que realizaron alcaldes de Nuevo León, quienes acusaron que el gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, presuntamente ha retenido más de mil 600 millones de pesos de presupuesto a las presidencias municipales.

En ese contexto, a través de un video compartido en redes sociales, el también alcalde de la demarcación capitalina Miguel Hidalgo, exigió una pronta reposición y señaló que estos recursos están destinados a obras y servicios que benefician directamente a la población, por lo que su entrega representa una obligación legal y no una decisión discrecional del Ejecutivo estatal, según la postura difundida por Tabe.

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El panista Mauricio Tabe hizo pública su demanda tras sumarse al reclamo de los presidentes municipales de Nuevo León, quienes insisten en que la falta de transferencia afecta a los habitantes por motivos ajenos a la administración pública. “No se vale que por diferencias políticas entre el gobernador y los presidentes municipales les retengan el recurso”, declaró Tabe, quien subrayó que el dinero corresponde a los ciudadanos y no a los gobernantes.

Su posicionamiento se centra en que la retención de fondos provoca afectaciones directas en la prestación de servicios y ejecución de obras, al tiempo que vulnera el principio de legalidad en la administración de recursos públicos.

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El INE ordenó retirar un promocional del PRI dirigido contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
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“Con eso a quienes están afectando es a los habitantes de Nuevo León”, enfatizó el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Asimismo, remarcó que la entrega de estos recursos está establecida por ley y urgió una respuesta inmediata para resolver el conflicto.

Alcaldes de Nuevo León presentarán denuncias formales contra García

En una manifestación realizada el pasado 13 de julio frente a las oficinas de la Secretaría Particular de Gobierno en Nuevo León, 18 alcaldes de la entidad entregaron un escrito en donde exigieron la liberación de fondos y aportaciones a cada uno de los municipios en la entidad.

“Este es el inicio de acciones administrativas, financieras, penales incluso, que pudieran derivar por el incumplimiento del pago de estos recursos en favor de los ciudadanos que son del estado de Nuevo León y de los diferentes municipios que aquí representamos”, declaró frente a las oficinas estatales el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

De acuerdo a las cifras proporcionadas, los ediles señalaron que el gobierno de Samuel García tiene una deuda con los municipios de hasta mil 700 millones de pesos y señalaron que no hay ninguna justificación para que el emecista retenga este presupuesto.

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