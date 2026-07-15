Becas Rita Cetina y Benito Juárez confirman cancelación de pagos en 2026: cuándo regresan los depósitos a todos los beneficiarios

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez son dos políticas impulsadas por el Gobierno de México dirigidas a alumnos de escuelas públicas del país.

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez son dos políticas impulsadas por el Gobierno de México dirigidas a alumnos de escuelas públicas del país. La primera se enfoca en niños de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), mientras que la segunda se dirige estudiantes de preparatoria.

Ambos programas entregan bimestralmente un apoyo económico de 1,900 pesos de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar. Sin embargo, la Beca Rita Cetina brinda 700 pesos adicionales a cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito.

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Las dos políticas son gestionadas a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) y tienen la finalidad de evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Se confirma cancelación de pagos para los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez

Luego de que se realizaron los pagos de los cinco bimestres del ciclo escolar 2025-2026, los siguientes depósitos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez se mantienen programados para octubre. Este pago corresponderá al bimestre septiembre-octubre, el primero del nuevo año lectivo.

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Cabe recordar que las Becas Bienestar entregan apoyos durante cinco bimestres del ciclo escolar. Se cancela la dispersión de pagos en julio y agosto, ya que estos meses forman parte del periodo vacacional.

Los pagos de la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse este lunes 1 de junio (X@Julio_LeonT)

Calendario tentativos de pagos

Aunque las autoridades no han publicado el calendario oficial, ha trascendido una agenda provisional en la que se detallan las posibles formas de asignación de los recursos.

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Calendario tentativo de pagos de octubre

Beca Rita Cetina

Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B.

Martes 6 de octubre : apellidos con iniciales C.

Miércoles 7 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 8 de octubre: apellidos con iniciales G .

Viernes 9 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 12 de octubre : apellidos con iniciales M .

Martes 13 de octubre : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 14 de octubre : apellidos con iniciales R .

Jueves 15 de octubre : apellidos con iniciales S .

Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Beca Benito Juárez

Lunes 19 de octubre: apellidos con iniciales A, B.

Martes 20 de octubre : apellidos con iniciales C.

Miércoles 21 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 22 de octubre: apellidos con iniciales G .

Viernes 23 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 26 de octubre : apellidos con iniciales M .

Martes 27 de octubre : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 28 de octubre : apellidos con iniciales R .

Jueves 29 de octubre : apellidos con iniciales S .

Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formas de comprobar si ya llegó el depósito

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

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También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.