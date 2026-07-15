México

Chichén Itzá: yucatecos entran gratis todo el año, así son las nuevas tarifas del Boleto Único

El Decreto 144/2025 del gobernador Joaquín Díaz Mena exime del cobro local en paraderos turísticos del 1 de enero al 31 de diciembre

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La administración de la Zona Arqueológica y Gran Museo de Chichén Itzá informa en Facebook que la medida busca impulsar el turismo local en verano y pide acreditar domicilio con INE o licencia estatal vigente. EFE/Lorenzo Hernández
La administración de la Zona Arqueológica y Gran Museo de Chichén Itzá informa en Facebook que la medida busca impulsar el turismo local en verano y pide acreditar domicilio con INE o licencia estatal vigente. EFE/Lorenzo Hernández

Los residentes de Yucatán pueden ingresar de manera gratuita a Chichén Itzá durante cualquier día de 2026, según confirmó la administración de la Zona Arqueológica y Gran Museo de Chichén Itzá a través de su página de Facebook. La medida busca incentivar las visitas locales durante la temporada vacacional de verano.

¿Quiénes están exentos del pago?

La zona arqueológica, con horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., opera bajo el esquema de Boleto Único INAH-AAFY, vigente desde el 27 de abril pasado, que concentra el pago de derechos en un solo punto para reducir los tiempos de espera.

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Además de los yucatecos, están exentos del pago de $310 pesos:

  • Adultos mayores de 60 años con credencial del Inapam
  • Menores de 13 años
  • Jubilados y pensionados
  • Personas con discapacidad
  • Docentes y estudiantes activos
  • Investigadores con permiso del INAH
  • Visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que acudan los domingos
  • Guías de turistas acreditados por la Secretaría de Turismo federal

Para acreditar residencia en Yucatán, los mayores de edad deben presentar su credencial de elector vigente del INE o licencia de conducir vigente expedida por la Secretaría de Seguridad Pública. En el caso de menores, el adulto acompañante debe mostrar alguno de estos documentos.

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El esquema vigente desde el 27 de abril concentra el cobro en un solo punto, con horario de 8:00 a 16:00, mientras para quienes no aplican exenciones la entrada cuesta $310 o $697. REUTERS/Victor Ruiz/File Photo
El esquema vigente desde el 27 de abril concentra el cobro en un solo punto, con horario de 8:00 a 16:00, mientras para quienes no aplican exenciones la entrada cuesta $310 o $697. REUTERS/Victor Ruiz/File Photo

Tarifas vigentes para el resto de los visitantes

Para quienes no califican en las exenciones, las tarifas son:

  • Mexicanos y extranjeros residentes en México: $310 (con credencial de elector vigente)
  • Extranjeros: $697
  • Tarjetahabientes de La Cultura Vale: $84

A esto se suma el cobro separado del INAH, de $105 para mexicanos y extranjeros por igual, con base en la Ley Federal de Derechos, mientras que la AAFY cobra $205 a mexicanos y $592 a extranjeros, conforme a la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán.

Estacionamiento y recorrido nocturno también actualizaron precios

El gobierno de Yucatán también actualizó, desde el 30 de abril pasado, las tarifas de estacionamiento:

  • Vehículos y vans: 124 pesos
  • Autobuses y minibuses: 199 pesos
  • Camionetas sprinter: 150 pesos

El recorrido nocturno “Chichén Itzá, Noches de Kukulkán” tiene un costo de 433 pesos para mexicanos y extranjeros, con exención para mexicanos únicamente los domingos.

Las nuevas cuotas rigen desde el 30 de abril e incluyen $124 para autos y vans y $199 para autobuses, mientras “Noches de Kukulkán” cuesta $433 y solo exenta a mexicanos los domingos. REUTERS/Lorenzo Hernandez
Las nuevas cuotas rigen desde el 30 de abril e incluyen $124 para autos y vans y $199 para autobuses, mientras “Noches de Kukulkán” cuesta $433 y solo exenta a mexicanos los domingos. REUTERS/Lorenzo Hernandez

La exención se extiende a otras zonas arqueológicas

La gratuidad para yucatecos no se limita a Chichén Itzá. Mediante el Decreto 144/2025, el gobernador Joaquín Díaz Mena eximió a los residentes de Yucatán del cobro estatal en los paraderos turísticos de Uxmal, Ek Balam y las grutas de Balankanché, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

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