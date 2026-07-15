Chichén Itzá: yucatecos entran gratis todo el año, así son las nuevas tarifas del Boleto Único

La administración de la Zona Arqueológica y Gran Museo de Chichén Itzá informa en Facebook que la medida busca impulsar el turismo local en verano y pide acreditar domicilio con INE o licencia estatal vigente. EFE/Lorenzo Hernández

Los residentes de Yucatán pueden ingresar de manera gratuita a Chichén Itzá durante cualquier día de 2026, según confirmó la administración de la Zona Arqueológica y Gran Museo de Chichén Itzá a través de su página de Facebook. La medida busca incentivar las visitas locales durante la temporada vacacional de verano.

¿Quiénes están exentos del pago?

La zona arqueológica, con horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., opera bajo el esquema de Boleto Único INAH-AAFY, vigente desde el 27 de abril pasado, que concentra el pago de derechos en un solo punto para reducir los tiempos de espera.

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Además de los yucatecos, están exentos del pago de $310 pesos:

Adultos mayores de 60 años con credencial del Inapam

Menores de 13 años

Jubilados y pensionados

Personas con discapacidad

Docentes y estudiantes activos

Investigadores con permiso del INAH

Visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que acudan los domingos

Guías de turistas acreditados por la Secretaría de Turismo federal

Para acreditar residencia en Yucatán, los mayores de edad deben presentar su credencial de elector vigente del INE o licencia de conducir vigente expedida por la Secretaría de Seguridad Pública. En el caso de menores, el adulto acompañante debe mostrar alguno de estos documentos.

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El esquema vigente desde el 27 de abril concentra el cobro en un solo punto, con horario de 8:00 a 16:00, mientras para quienes no aplican exenciones la entrada cuesta $310 o $697. REUTERS/Victor Ruiz/File Photo

Tarifas vigentes para el resto de los visitantes

Para quienes no califican en las exenciones, las tarifas son:

Mexicanos y extranjeros residentes en México: $310 (con credencial de elector vigente)

Extranjeros: $697

Tarjetahabientes de La Cultura Vale: $84

A esto se suma el cobro separado del INAH, de $105 para mexicanos y extranjeros por igual, con base en la Ley Federal de Derechos, mientras que la AAFY cobra $205 a mexicanos y $592 a extranjeros, conforme a la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán.

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Estacionamiento y recorrido nocturno también actualizaron precios

El gobierno de Yucatán también actualizó, desde el 30 de abril pasado, las tarifas de estacionamiento:

Vehículos y vans: 124 pesos

Autobuses y minibuses: 199 pesos

Camionetas sprinter: 150 pesos

El recorrido nocturno “Chichén Itzá, Noches de Kukulkán” tiene un costo de 433 pesos para mexicanos y extranjeros, con exención para mexicanos únicamente los domingos.

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Las nuevas cuotas rigen desde el 30 de abril e incluyen $124 para autos y vans y $199 para autobuses, mientras “Noches de Kukulkán” cuesta $433 y solo exenta a mexicanos los domingos. REUTERS/Lorenzo Hernandez

La exención se extiende a otras zonas arqueológicas

La gratuidad para yucatecos no se limita a Chichén Itzá. Mediante el Decreto 144/2025, el gobernador Joaquín Díaz Mena eximió a los residentes de Yucatán del cobro estatal en los paraderos turísticos de Uxmal, Ek Balam y las grutas de Balankanché, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.