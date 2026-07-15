Joven captó en video el momento exacto en el que un rayo cayó a escasos metros de él en Montemorelos, Nuevo León

El propietario recorría el patio de su casa para mostrar las afectaciones provocadas por las intensas lluvias en Montemorelos, Nuevo León, cuando una potente descarga eléctrica cayó frente a su vivienda y todo quedó registrado por la cámara de su celular.

Lo que comenzó como una simple grabación para mostrar las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias terminó convirtiéndose en una experiencia que por poco acaba en tragedia. Un habitante del municipio de Montemorelos, en Nuevo León, estuvo a escasos metros de recibir el impacto de un rayo cuando recorría el patio de su vivienda con su teléfono celular.

El hecho ocurrió después de las intensas precipitaciones registradas el pasado sábado 11 de julio, las cuales dejaron diversas afectaciones en distintos puntos de la región. Con la intención de documentar cómo había quedado su propiedad tras el temporal, el vecino salió a recorrer el exterior de su domicilio mientras grababa imágenes para compartirlas posteriormente.

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El protagonista del video fue identificado como Obdelio Torres, residente de la zona cercana a la Universidad de Montemorelos. Mientras registraba las condiciones del inmueble, jamás imaginó que en cuestión de segundos presenciaría uno de los fenómenos naturales más peligrosos.

El habitante de Montemorelos jamás imaginó que registraría uno de los momentos más aterradores de su vida. (Captura de pantalla)

Durante el recorrido, una poderosa descarga eléctrica cayó de forma repentina sobre la fachada de la vivienda. El impacto ocurrió prácticamente frente al lugar donde se encontraba el propietario, generando un enorme estruendo que sorprendió por completo tanto al hombre como a quienes se encontraban en los alrededores.

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¿Cómo ocurrió la caída del rayo que quedó grabada en video?

La fuerza del rayo quedó reflejada en la grabación. Además del sonido de la explosión, las imágenes muestran cómo, tras la descarga, se levantó una visible columna de humo, evidencia de la intensidad con la que el fenómeno golpeó la estructura de la casa.

El momento quedó registrado íntegramente porque Obdelio mantenía la cámara de su dispositivo apuntando hacia el frente justo cuando ocurrió el impacto. Gracias a ello, el video captó con precisión el instante en que el rayo alcanzó la fachada, convirtiéndose en un material que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

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La explosión provocó un fuerte estruendo y una columna de humo, pero el propietario salió ileso del inesperado incidente. (Captura de pantalla)

Posteriormente, el propio afectado decidió publicar la grabación en sus diferentes plataformas digitales, donde numerosos usuarios reaccionaron con sorpresa al observar lo cerca que estuvo de sufrir consecuencias mucho más graves.

En el mismo video, Obdelio relata que el estruendo lo aturdió por unos momentos debido a la alta intensidad de la explosión. Sus palabras reflejan el impacto emocional que experimentó tras presenciar un evento que ocurrió a escasos metros de su posición y que pudo haber terminado de manera muy distinta.

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Aunque la escena resultó sumamente aparatosa y generó preocupación entre vecinos y usuarios de internet, el hombre confirmó que el incidente no le dejó lesiones. El fuerte susto fue la principal consecuencia de un episodio que pudo convertirse en una tragedia.

Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales debido a la cercanía de la descarga eléctrica con el ciudadano. (Captura de pantalla)

La caída de rayos representa uno de los mayores riesgos durante las tormentas eléctricas, especialmente para quienes permanecen al aire libre o cerca de estructuras expuestas. Especialistas recomiendan evitar salir durante este tipo de fenómenos, mantenerse alejados de árboles, postes y objetos metálicos, además de resguardarse en lugares seguros hasta que concluya la actividad eléctrica.

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Mientras tanto, el video de Obdelio Torres continúa circulando ampliamente en redes sociales, donde miles de personas han expresado su asombro por la cercanía de la descarga y por el hecho de que el propietario lograra salir completamente ileso. Lo que pretendía ser un registro de los daños ocasionados por las lluvias terminó documentando un impresionante fenómeno natural que, por fortuna, solo dejó un gran susto y un testimonio visual difícil de olvidar.