¿Por qué Necaxa vs Atlante es considerado un clásico del futbol mexicano? La historia detrás de una rivalidad centenaria

(Ilustración: Jovani Pérez)

Este jueves 16 de julio, finalmente se dará el regreso del Atlante a la Primera División, el cual representa el retorno de uno de los clubes más tradicionales del futbol mexicano, también significa el renacimiento de una rivalidad que durante décadas formó parte de los grandes capítulos del balompié nacional.

El próximo enfrentamiento entre Necaxa y Atlante en el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX será mucho más que un partido inaugural. Será la oportunidad de volver a ver frente a frente a dos instituciones con una historia que supera los 100 años, motivo por el cual muchos aficionados consideran este choque como uno de los clásicos más antiguos de México.

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Aunque actualmente existen rivalidades con mayor exposición mediática, como los clásicos entre América, Chivas, Cruz Azul o Pumas, el duelo entre Rayos y Potros cuenta con una característica especial: nació prácticamente junto con la historia del futbol organizado en el país.

Una rivalidad que nació en la década de 1920

(Especial)

El origen de esta serie se remonta al periodo conocido como la época amateur del futbol mexicano. El primer enfrentamiento oficial entre ambas escuadras ocurrió el 2 de octubre de 1927, dentro del Campeonato de Primera Fuerza.

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Aquel encuentro terminó con un empate 2-2, pero marcó el inicio de una rivalidad que con el paso de los años sumaría capítulos importantes, campeonatos y resultados que quedaron grabados en la memoria de los aficionados.

Durante aquellos primeros años, tanto Necaxa como Atlante fueron protagonistas del futbol nacional. Los dos clubes representaban a instituciones con gran arraigo popular y constantemente peleaban por los primeros lugares de las competencias existentes.

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Campeonatos y momentos que construyeron el clásico

(Especial)

Uno de los episodios más importantes llegó en la temporada 1931-1932, cuando el Atlante conquistó su primer campeonato de Liga después de derrotar al Necaxa por marcador de 3-2 en una serie de desempate.

Sin embargo, los Rayos tendrían su revancha poco tiempo después. En la campaña 1932-1933, Necaxa protagonizó una de las mayores goleadas en la historia de esta rivalidad al vencer 9-0 al Atlante, resultado que además le permitió quedarse con el campeonato de aquella temporada.

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Décadas más tarde, ya en la etapa profesional del futbol mexicano, ambas instituciones volvieron a encontrarse en partidos que marcaron época. El primer duelo entre ambos en la era profesional ocurrió el 28 de septiembre de 1950, con victoria del Atlante por 4-1 sobre Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Una rivalidad llena de capítulos inolvidables

(Especial)

El enfrentamiento entre ambos equipos ha tenido momentos que van más allá de los resultados. Uno de ellos ocurrió durante el Clausura 2011, cuando un partido entre Necaxa y Atlante coincidió con el descenso de los Rayos de la Primera División.

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Otro resultado que permanece en la memoria colectiva es el famoso 7-0 de Necaxa sobre Atlante en la temporada 1994-1995, una goleada que se convirtió en uno de los marcadores más recordados entre estos clubes.

Por ello, cuando ambos equipos se enfrentan, no solamente están en juego tres puntos, sino una historia construida durante generaciones.

<b>Un clásico con números completamente parejos</b>

(Especial)

La rivalidad entre Necaxa y Atlante también refleja una enorme igualdad estadística. En Primera División, ambos clubes se han enfrentado en 102 ocasiones.

El balance histórico está dividido:

Necaxa consiguió 36 victorias.

Atlante también ganó 36 partidos.

30 encuentros terminaron empatados.

Ese equilibrio aumenta todavía más el atractivo del duelo que abrirá el Apertura 2026, pues además del regreso del Atlante al máximo circuito, los aficionados volverán a presenciar un enfrentamiento cargado de tradición.

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El choque entre Rayos y Potros de Hierro representa una conexión directa con el pasado del futbol mexicano: una rivalidad que nació hace casi un siglo, sobrevivió cambios de épocas, mudanzas, descensos y transformaciones institucionales, pero que mantiene intacta una característica que define a los grandes clásicos: la historia que existe detrás de cada partido.