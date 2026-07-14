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Penta Zero Miedo vs Chad Gable: cuándo es SummerSlam 2026 y todo sobre la defensa del Campeonato Intercontinental de la WWE

La rivalidad entre el mexicano y el estadounidense escribirá un nuevo capítulo después de su primer enfrentamiento en RAW

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El luchador de Ecatepec aseguró que Mysterio está por encima de El Santo y Blue Demon

Penta Zero Miedo ya conoce a su siguiente retador por el Campeonato Intercontinental de la WWE. El luchador mexicano volverá a poner en juego el cinturón en SummerSlam 2026, donde enfrentará a Chad Gable, quien buscará aprovechar una oportunidad que podría cambiar el rumbo de su carrera dentro de la empresa más importante de la lucha libre profesional.

El combate fue confirmado por Triple H, director creativo de WWE, luego de que Gable obtuviera el derecho a disputar el campeonato tras imponerse en una lucha clasificatoria frente a Ethan Page y Rusev durante una emisión de RAW.

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El gladiador mexicano tendrá una de las defensas más complicadas de su reinado cuando enfrente a Chad Gable en WWE.
El gladiador mexicano tendrá una de las defensas más complicadas de su reinado cuando enfrente a Chad Gable en WWE.

A través de su cuenta de X, el también conocido como The Game anunció oficialmente el enfrentamiento con un cartel promocional del evento y un mensaje dirigido al retador.

“El camino hacia la redención pasa por Minneapolis, Minnesota. ¡Chad Gable desafía a PENTA por el Campeonato Intercontinental en SummerSlam!”, escribió Triple H.

Con ello quedó pactada una de las luchas más atractivas del llamado “Evento Más Grande del Verano”, donde el mexicano buscará mantener el reinado que lo ha consolidado como una de las principales figuras de WWE.

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Chad Gable quiere conquistar el título en casa

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Penta Zero Miedo aseguró que llegó a conquista la WWE. (Captura de pantalla / WWE)

La oportunidad para Chad Gable llega en un momento especial, ya que SummerSlam se celebrará en Minneapolis, Minnesota, ciudad donde nació el luchador estadounidense.

El escenario representa una motivación adicional para el ex integrante de American Alpha, quien durante los últimos años ha estado cerca de conquistar el Campeonato Intercontinental, aunque en cada intento se ha quedado a las puertas de conseguirlo.

Ahora tendrá una nueva oportunidad frente a su propia afición, aunque para lograrlo deberá derrotar a uno de los campeones más sólidos de la actualidad.

Penta llega al combate con la confianza de haber superado a distintos rivales desde que conquistó el cinturón y con el respaldo de una creciente popularidad entre los seguidores de WWE.

Una rivalidad que comenzó el día del debut de Penta

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Con un Penta Driver, Penta logró vencer a Chad Gable. (Captura de pantalla / WWE)

Aunque será la primera ocasión en que ambos se enfrenten con un campeonato en disputa, la historia entre Penta y Chad Gable comenzó meses atrás.

De hecho, el primer combate del mexicano dentro de RAW fue precisamente frente a Gable. Aquella noche, el integrante de los Lucha Brothers logró imponerse y dejó una grata impresión en su presentación oficial dentro de WWE.

Posteriormente, ambos continuaron cruzando caminos cuando Chad Gable utilizaba el personaje del Grande Americano, etapa en la que se desempeñó como villano.

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El mexicano logró debutar con una victoria sobre Chad Gable. (Captura de pantalla WWE)

Tras perder la máscara y regresar a su faceta de babyface, la relación entre ambos cambió. Incluso, Gable apareció para respaldar a Penta cuando Ethan Page y Rusev interrumpieron un combate que el mexicano disputaba frente a Rey Mysterio.

Ahora las circunstancias son completamente distintas, ya que el respeto entre ambos quedará de lado cuando el Campeonato Intercontinental esté en juego.

¿Cuándo será la lucha de Penta en SummerSlam 2026?

La rivalidad entre el mexicano y el estadounidense escribirá un nuevo capítulo después de su primer enfrentamiento en RAW.
La rivalidad entre el mexicano y el estadounidense escribirá un nuevo capítulo después de su primer enfrentamiento en RAW.

La defensa titular de Penta formará parte de SummerSlam 2026, uno de los espectáculos más importantes del calendario de WWE.

El evento se celebrará durante el primer fin de semana de agosto y, al igual que en ediciones recientes, contará con dos noches de actividades.

Por ello, el combate entre Penta Zero Miedo y Chad Gable se desarrollará entre el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, aunque WWE todavía no ha confirmado en cuál de las dos funciones aparecerá la lucha por el Campeonato Intercontinental.

Con el cinturón en juego, un rival motivado por competir en su ciudad natal y el antecedente de su enfrentamiento en el debut del mexicano, todo apunta a que Penta afrontará una de las defensas más exigentes desde que conquistó el oro en WWE.

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