Un custodio salió de su turno en el Cereso 1 en Hermosillo y fue interceptado a balazos, su presunto asesino ya está imputado

La acusación en Sonora señala vigilancia previa, seguimiento en carro y un ataque con disparos cuando la víctima salía de trabajar. Crédito: Fiscalía de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación este 14 de julio contra Leonel Alejandro “N”, de 31 años, por el homicidio calificado del custodio penitenciario Julio César “N”, ocurrido el 22 de mayo en la colonia Pimentel de Hermosillo. La víctima prestaba servicios en el Centro de Reinserción Social (CERESO) número 1. El detenido quedó bajo prisión preventiva justificada al término de la audiencia inicial.

La imputación se sustentó en los cargos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la situación jurídica definitiva del imputado se resolverá en una audiencia posterior.

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Vigilancia, seguimiento y ejecución en la vía pública

De acuerdo con la investigación ministerial, el crimen no fue un hecho fortuito: Leonel Alejandro y un segundo imputado realizaron labores de vigilancia previas en el domicilio de la víctima antes de actuar.

De acuerdo con la investigación ministerial, el crimen no fue un hecho fortuito: Leonel Alejandro y un segundo imputado realizaron labores de vigilancia previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras identificar los movimientos de Julio César “N”, ambos lo siguieron a bordo de un vehículo hasta interceptarlo en la esquina de las calles Leovigildo Gómez y Michoacán, en la misma colonia Pimentel.

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Fue en ese punto donde, según los datos de prueba presentados ante el juez, Leonel Alejandro descendió de la unidad y disparó de manera repentina contra el custodio, quien se encontraba desarmado. La planificación previa del ataque fue el elemento central que sustentó la calificativa de premeditación.

El operativo que llevó a su captura

Leonel Alejandro “N” fue detenido el 10 de julio en una operación coordinada entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y otras instituciones de seguridad, según informó la FGJES.

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En la misma acción fue capturado Jonathan Enrique “N”, de 23 años, señalado por el homicidio del custodio Joaquín “N”, ocurrido el 2 de julio. Al momento de ambas detenciones, otras cuatro personas fueron aseguradas en flagrancia por posesión de narcóticos, y los indicios recabados quedaron a disposición del Ministerio Público.

Con esas capturas, la FGJES informó que los tres casos registrados contra personal del Sistema Estatal Penitenciario contaban ya con personas detenidas y procesadas.

Una ola de ataques contra custodios en Sonora

El homicidio de Julio César “N” no es un hecho aislado. Desde el 22 de mayo de 2026, Sonora registra tres agresiones contra trabajadores del sistema penitenciario: la primera ese día en la colonia Pimentel, y las otras dos el 1 y 2 de julio.

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Desde el 22 de mayo de 2026, Sonora registra tres agresiones contra trabajadores del sistema penitenciario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comisario general de la AMIC, Carlos Alberto Flores, confirmó que las investigaciones vinculan a dos grupos criminales distintos con los tres ataques, y que de ambas organizaciones hay personas detenidas. Flores precisó que las indagatorias van más allá de los autores materiales: “Se están explorando otras líneas de investigación en relación a estos hechos”, afirmó.

El funcionario también señaló que estas agresiones constituyen una reacción de grupos delictivos ante las acciones implementadas para fortalecer el control y la gobernabilidad en los centros de reinserción social del estado.

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La postura de la Fiscalía ante la violencia contra custodios

Al concluir la audiencia inicial contra Leonel Alejandro “N”, la FGJES reiteró su posición institucional: los homicidios dolosos serán investigados y llevados ante los tribunales con firmeza, en particular los cometidos con ventaja y planificación.

El organismo subrayó que quienes sean señalados como generadores de violencia en Sonora enfrentarán la acción penal del Estado. La causa contra Leonel Alejandro continuará en la próxima audiencia, donde el juez determinará si procede la vinculación a proceso y las condiciones de la etapa de investigación complementaria.

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