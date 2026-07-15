México

Denuncian en redes sociales presunto modus operandis nuevo para robar niños en la colonia Roma

El hecho fue reportado en redes sociales por la mujer que contó como fue atacada después de que su hijo comenzara a jugar con otra niña que se acercó a él

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Una mujer identificada como Ana Pau (@yoisoyanapau) graba un video para redes sociales desde el interior de un coche. Sentada con el cinturón de seguridad abrochado y vestida con una sudadera blanca, se dirige a la cámara con gestos manuales y expresiones faciales variadas. El entorno exterior, visible a través de las ventanas, indica un escenario urbano. Este material audiovisual se presenta en formato de video para la plataforma TikTok.

Una mujer, identificada en sus redes como Ana Pau, relató en su cuenta de Tik Tok @yosisoyanapau el aterrado momento que vivió al haber sido víctima de un ataque violento en la Colonia Roma cuando presuntamente una banda de secuestradores intentaron robarse a su hijo.

De acuerdo el testimonio, los hechos ocurrieron el domingo 5 de julio, tras el partido de la selección de México, cuando después de una caminata, y tras el encuentro con otra menor de edad que empezó a jugar con su hijo, fueron atacados por un grupo de personas.

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Según señaló la mujer, sus hijos fueron resguardados por un guardia de seguridad que se encontraba cerca y que se percató de la escena; sin embargo, ella y su pareja fueron atacados a golpes por varios sujetos, quienes se dispersaron cuando llegaron elementos de seguridad.

Posteriormente el guardia le comentó que resguardó a los menores debido a que ya se han suscitado casos similares en la zona, en los cuales el objetivo es robarse a los menores.

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robo niños colonia Roma
(yosisoyanapau)

Así fue el terrible momento en que una madre y su pareja fueron atacados para presuntamente robar a su hijo

El relato señala que tras ver el partido de la Selección Mexicana en un restaurante de la zona y, al finalizar el encuentro deportivo, ella su hijo y su pareja decidieron caminar unas cuadras.

La mujer advirtió a su familia que no se alejaran demasiado por razones de seguridad. “Les dije: ‘Pero vamos cerca porque está peligroso, entonces mejor por aquí’. ‘Sí, sí, sí, que no sé qué’”, mencionó.

Durante la caminata, una niña de aproximadamente diez años se acercó a su hijo y le arrojó espuma en la cara, lo que llevó a ambos niños a jugar juntos bajo la supervisión de los padres.“Se pusieron a jugar ahí enfrente de nosotros”, señaló la madre.

Poco después, la situación cambió abruptamente cuando la mujer recibió un golpe en la cabeza. “Siento un trancazo en la cabeza... me veo la mano llena de sangre”, describió.

En ese momento, observó que un guardia de seguridad tomó a sus hijos y los resguardó de inmediato. Simultáneamente, su pareja fue atacada por siete individuos. “Había siete tipos pateándolo, pateándole la cabeza... le vi los ojos en blanco”, afirmó.

De acuerdo con el relato, la intervención del guardia de seguridad fue decisiva para la protección de los menores. “Su única reacción fue agarrar a mis hijos y resguardarlos”, indicó la mujer, quien también comentó que fue atendida junto a su pareja por una ambulancia tras el ataque. Durante la confusión, le robaron el celular.

Posteriormente, la víctima reconstruyó los hechos con la información proporcionada por sus hijos, quienes señalaron que la madre de la niña fue quien le arrojó el objeto a la cabeza y sustrajo el teléfono.

“La mamá de la niña se había llevado el celular y que la mamá de la niña me había pateado”, relató. Además, uno de los agresores también le propinó una patada, lo que le ocasionó la fractura de una costilla.

robo niños en Colonia Roma
(Redes sociales)

El análisis posterior de la víctima y las declaraciones de sus hijos sugirieron que el incidente no correspondió a un robo común. “Llevaba mi anillo de compromiso, no me lo quitaron. Llevaba un reloj, no me lo quitaron. No nos quitaron carteras, no me quitaron bolsa, no le quitaron a mi hijo su dron”, detalló.

La mujer afirmó que el objetivo principal era distraer a los adultos utilizando a una niña para posteriormente atacar a los padres y facilitar el secuestro de los menores. “Es el nuevo modus operandi que tienen últimamente, que ocupan a los niños para distraer la atención. Después atacan a los papás para poder secuestrar a los niños”, explicó.

El testimonio subraya la relevancia de la reacción del guardia, quien reconoció el patrón delictivo y actuó para proteger a los menores.

La mujer enfatizó la importancia de no confiar en desconocidos, ni siquiera en otros niños, y recomendó a los padres mantener la vigilancia constante sobre sus hijos y fomentar la comunicación para evitar situaciones de riesgo.

En otro video la mujer dio a conocer que ya interpuso su denuncia forma y que espera poder confiar en las autoridades mexicanas.

Una mujer que sufrió un ataque en al colonia Roma narra que ya interpuso una denuncia formal ante el hecho.

Al final, al mujer lanzó una advertencia para proteger a los menores: “Platiquen con ellos para que no confíen. Si llega una niña y le dice: ‘Ven, acompáñame’, no lo hagan. Que sepan que no lo hagan. Que les platiquen todo”, aconsejó.

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