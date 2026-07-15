Ante señalamientos de EEUU, presidenta de Morena acusa a Calderón y Fox de complicidad con el narco

Ariadna Montiel acusó a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón de ser cómplices del Cártel de Sinaloa. (Infobae / Jovani Pérez)

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó este 14 de julio a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón de haber sido los principales cómplices del Cártel de Sinaloa, un señalamiento que ligó con el crecimiento de esa organización durante la gestión de Genaro García Luna y que presentó al mismo tiempo que el partido reiteró su respaldo al llamado de unidad de la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de mexicanos en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, Montiel sostuvo en conferencia de prensa que el Cártel de Sinaloa creció y se fortaleció de la mano de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos. La dirigente señaló que esa relación explicaría la complicidad que atribuyó a las administraciones panistas.

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Montiel ligó la fuga de 2001 y una candidatura del PAN con esa acusación

Morena vinculó el crecimiento del Cártel de Sinaloa con la gestión de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública hoy preso en Estados Unidos. (Cuartoscuro)

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena recordó que Joaquín “El Chapo” Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa, se fugó del penal federal de Puente Grande en 2001, cuando gobernaba Vicente Fox. Añadió que no fue recapturado durante el gobierno de Calderón y que permaneció prófugo por más de 13 años.

Montiel también afirmó que el PAN hizo candidata y diputada local a Lucero Guadalupe Sánchez, a quien identificó como pareja sentimental del líder del cártel. A partir de ese hecho, dijo que se reafirma la complicidad que, según su versión, ese partido habría tenido con el crimen organizado.

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La dirigente fijó además una acusación directa sobre García Luna. En sus palabras: “Y no se olvida que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón era el principal socio cómplice de esta agrupación delictiva; hoy está detenido en Estados Unidos, justo acusado de estar en complicidad con ellos”.

Morena negó que el gobernador con licencia de Sinaloa vaya a volver al cargo

Morena negó que Rocha Moya vaya a volver al cargo y rechazó la versión del PAN. (Morena)

En otro tramo de su posicionamiento, Montiel dijo que el fin de semana el PAN aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, retomaría su responsabilidad. La morenista rechazó esa versión y afirmó que es falsa.

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Según la presidenta partidista, el mandatario está separado del cargo para garantizar una investigación neutral de la FGR. Añadió que el Gobierno de México no tiene facultades para intervenir en ese proceso.

En el mismo mensaje, el partido afirmó que México se ubicó entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa al captar 41 mil millones de dólares, y sostuvo que ese dato refleja confianza en las políticas del actual gobierno.

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Morena también vinculó su postura sobre migración con la muerte de 17 connacionales en centros de detención y operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos.

Gobierno federal prepara el regreso de Rubén Rocha Moya a Sinaloa, acusa el PAN

La dirigencia del PAN sostuvo que la licencia de Rubén Rocha Moya es una pausa política y no una resolución judicial que cierre las acusaciones. EFE/ Juan Carlos Cruz

El PAN acusó el pasado 12 de julio al Gobierno federal de preparar el eventual regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, al sostener que la licencia del mandatario estatal solo representa una pausa política y no una resolución judicial que cierre los señalamientos en su contra. El partido ubicó ahí el fondo de su denuncia: mientras no exista una determinación que le impida volver, el gobernador con licencia conservaría la posibilidad jurídica de reincorporarse al cargo.

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En el pronunciamiento, la dirigencia panista afirmó que Rocha Moya reapareció después de más de dos meses de ausencia pública sin aclarar las acusaciones formuladas en su contra. Según el partido, esa reaparición ocurre bajo una narrativa de protección impulsada desde Morena.

De acuerdo con el comunicado, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, dijo que las condiciones para el retorno del mandatario con licencia se estarían construyendo en tres frentes: político, jurídico y mediático. Bajo esa lectura, Morena buscaría allanar su reincorporación para que vuelva a encabezar un estado que el blanquiazul describió como infiltrado por el crimen organizado.

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