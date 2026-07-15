Este es el motivo de la reunión entre Claudia Sheinbaum y el presidente de Panamá

José Raúl Mulino llega a México para fortalecer la relación bilateral con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, arribó a México para una visita oficial en la que sostendrá un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, como parte de los esfuerzos para fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, fue el encargado de dar la bienvenida al mandatario panameño y a su esposa, Maricel Cohen, además de saludar al canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, previo a las actividades diplomáticas programadas.

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Durante la reunión entre autoridades mexicanas y panameñas se prevé abordar temas relacionados con la cooperación bilateral, el comercio, las inversiones, el sector agropecuario y proyectos de desarrollo, con el objetivo de ampliar los vínculos entre ambas naciones.

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