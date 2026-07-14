Después de regresar a Cruz Azul, Erik Lira agradece apoyo a la afición durante el Mundial 2026

El jugador de Cruz Azul agradeció a la afición por su enorme apoyo en el Mundial 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Erik Antonio Lira Méndez regresó al Club de Futbol Cruz Azul después de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana de Futbol. El centrocampista a través de sus redes sociales envió un mensaje de gratitud al público por su total apoyo al equipo Tricolor.

En su misma publicación, Erik Lira destacó que su cuenta oficial de Instagram superó el millón de suscriptores, lo cual representa su destacada actuación en la primera Copa del Mundo a la que forma parte de la convocatoria de la Selección Nacional absoluta.

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“1 millón en Instagram. Muchas gracias a toda la gente que me apoya siempre. Un mes que jamás olvidaré. El techo es muy alto", escribió Erik Lira compartiendo en un collage parte de sus recuerdos con la Selección de México así como en el Club Cruz Azul.

Cabe recordar que la Máquina le dedicó el título del Torneo Clausura 2026 de la Liga Mx después de conocer el llamamiento de Erik Lira a días de comenzar la Liguilla. Por acuerdo de los directivos el jugador no vería actividad para concentrarse en el Mundial 2026.

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El jugador de Cruz Azul jugó su primera Copa del Mundo en 2026 (X / Erik Lira )

Aún así, el nacido en la Ciudad de México se presentó a la final de vuelta, llevada a cabo en el estadio Olímpico Universitario, para levantar la décima corona junto a Charly Rodríguez, quien portó la capitanía ante la ausencia de Erik Lira.

Reportó en la Noria

Erik Lira reportó con Cruz Azul este lunes 13 de julio rumbo al Apertura 2026. (X@CruzAzul)

El retorno de Erik Lira a la Máquina Cementera coincide con el arranque del Torneo Apertura 2026. No obstante, por su exigente desempeño para ser uno de los mejores futbolistas mexicanos del Mundial 2026, es posible que Joel Huiqui le otorgue descanso en el debut del equipo en San Luis Potosí.

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Lira asumió el rol de titular en cuatro de los cinco partidos que disputó la Selección Mexicana en la justa mundialista. Al terminar el Mundial para México, se creía que varias ofertas llegarían a Cruz Azul para una posible transferencia, pero el aspecto es distinto.

El centrocampista se presentó a los entrenamientos dado que, hasta ahora, no hay un ofrecimiento concreto para obtener los servicios de Erik Lira, sin embargo el jugador mantiene en el renglón la posibilidad de jugar en el futbol de Europa.

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Mientras no se resuelta esta situación, el técnico Joel Huiqui declaró que Erik Lira seguirá comprometido con Cruz Azul en el inicio de la campaña.

“Si quieren a Erik Lira que vengan con toda la disposición a decir: “Yo quiero a Erik y lo me voy a llevar y cueste lo que cueste”. A nosotros como staff y como club, nos encantaría que Lira pudiera jugar a un buen nivel y que si alguien está interesado en sus servicios que lo haga de una manera formal", sentenció.

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¿Quién es Erik Lira?

El centrocampista jugó de titular en los 8vos de Final del Apertura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Erik Antonio Lira tiene 26 años y se formó en las fuerzas básicas de los Pumas UNAM. Debutó profesionalmente con Necaxa en la Copa México del 2018, pero consolidó su carrera en la escuadra del Pedregal antes de ser transferido a Cruz Azul en 2022.

En el Torneo Clausura 2026, Erik Lira concretó 1,285 minutos en la cancha. Su desempeño como capitán cementero y una pieza importante en el esquema del exentrenador, Nicolás Larcamón, funcionó para dar equilibrio a la Máquina de Cruz Azul camino al título del Clausura 2026,

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¿Cuándo debuta Cruz Azul como campeón en el Apertura 2026?

En un evento de reconocimiento al equipo tras ganar el campeonato de la Liga MX, la legisladora tuvo un pequeño percance con el trofeo de los celestes. (Congreso Puebla)

El Club de Futbol Cruz Azul destacó la presencia de Erik Lira antes de comenzar su travesía como campeón defensor del título de la Primera División. En su primera fecha le tocará visitar al Club Atlético San Luis en el estadio Libertad Financiera.

El debut de la Máquina será para el día viernes 17 de julio en el horario de las 19:00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). En las próximas horas Joel Huiqui revelará la lista de convocados y se espera la asistencia de Erik Lira para este viaje a San Luis Potosí.

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Últimos resultados entre San Luis y Cruz Azul

La Máquina se mide al Atlético San Luis en su debut (Imagen hecha con IA)

Clausura 2026 : Cruz Azul 3-0 San Luis

Apertura 2025 : San Luis 1-2 Cruz Azul

Clausura 2025 : Cruz Azul 3-0 San Luis

Apertura 2024 : San Luis 3-1 Cruz Azul

Clausura 2024 : Cruz Azul 3-0 San Luis

Apertura 2023 : San Luis 1-2 Cruz Azul

Clausura 2023 : Cruz Azul 1-0 San Luis

Apertura 2022 : San Luis 0-0 Cruz Azul

Clausura 2022 : Cruz Azul 0-1 San Luis

Apertura 2021 : San Luis 0-0 Cruz Azul

Guard1anes Clausura 2021 : Cruz Azul 3-2 San Luis

Guard1anes 2020 : San Luis 1-3 Cruz Azul

Clausura 2020 : San Luis 2-1 Cruz Azul

Apertura 2019: Cruz Azul 3-1 San Luis