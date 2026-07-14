México

Latin Lover entra a quirófano y pide a sus fans rezar por él

El actor y exluchador mexicano pidió las oraciones de sus seguidores para afrontar la intervención

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Latin lover se encuentra hospitalizado
Latin Lover compartió en redes sociales que entra a quirófano y pidió el apoyo de todos sus seguidores. (Captura de pantalla: Instagram/victor_latinlover) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exluchador y actor mexicano, Latin Lover, compartió en redes sociales una foto antes de ingresar al quirófano, pidiendo las oraciones y buenos deseos de todos sus seguidores.

Latin Lover volvió a encender las alarmas tras la preocupante publicación en donde aparece en una cama de hospital y una canalización en el brazo izquierdo.

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El actor mexicano acompañó la publicación un un preocupante mensaje en el que pide a todos su seguidores que recen por él para que todo salga bien.

¿Cuál es el estado de salud de Latin Lover?

Hasta el momento no hay una actualización oficial del estado de salud de Latin Lover, la última actualización compartida por el actor fue alrededor del mediodía, en donde señala que se encuentra a punto de entrar al quirófano.

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En esa misma publicación, Latin Lover, pide apoyo a todos sus seguidores para tener una intervención exitosa.

“Una raya más al tigre. Deséenme suerte, pídanle al de arriba que todo salga bien por favor, Entramos al quirófano a las 12 del mediodía. Nos vemos pronto si dios quiere, los quiero”, mencionó en su publicación.

¿Cuál es la cirugía de Latin Lover?

Aunque no ha mencionando de manera oficial la cirugía a la cual fue sometido, el exluchador, mencionó el pasado 12 de julio durante una transmisión en vivo en su pagina oficial de Facebook que la cirugía a la que se sometería seria en su rodilla.

Latin Lover mencionó que a pesar de haber tenido más de 27 cirugías, específicamente dicha intervención la estuvo postergando por un tiempo.

El postergar la cirugía fue únicamente por temas laborales, ya que el actor se encontraba sumamente ocupado, sin embargo, el dolor y la incomodidad lo orillaron a tomar la decisión.

Latin Lover compartió que la causa de su lesión en la rodilla se debe a varias micro fracturas dentro de la rodilla, lo que generó fricción entre los meniscos,

Los médicos le mencionaron que la intervención debía ser lo antes posible para retirar todos los residuos de esa fricción entre los meniscos, perforar el cartílago de su rodilla y restablecer la anatomía de la misma.

Información en desarrollo.

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