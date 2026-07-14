René Franco califica de “violentas” las declaraciones de Susana Zabaleta contra Pedro Sola por la funa de los perritos

Susana Zabaleta arremetió contra las declaraciones del conductor (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Susana Zabaleta fue una de las celebridades que condenó las declaraciones de Pedro Sola donde hacía apología al maltrato animal: aseguró que le daban ganas de envenenar perros cuando los veía en lugares públicos. La actriz declaró: “donde te encuentres un homofóbico te va a matar así, igualito, con un pedazo de carne”.

Aunque algunos internautas recibieron bien el comentario de Susana Zabaleta, otros no la celebraron.

La respuesta de Zabaleta y la comparación con la homofobia

El presentador Pedro Sola aparece sentado en un set de televisión. Viste camisa, corbata y saco oscuro. Gesticula con las manos en varias tomas, y en una de ellas sostiene un teléfono móvil. Una barra gráfica en pantalla lo identifica y anuncia que ofrece una disculpa pública. El fondo es verde claro y borroso. Se trata de una emisión televisiva donde el presentador emite una declaración formal.

En una entrevista, la cantante fue cuestionada sobre qué cancelaría o prohibiría por ley. Su respuesta apuntó directamente al conductor de Ventaneando: “Yo cancelaría el mal gusto, eh, el mal gusto de repente de decir tus odios y lo que opinas, como lo que acaba de pasar con Pedrito”.

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En esa misma intervención amplió el señalamiento y lo vinculó con otras formas de intolerancia. “Si odias a los perros, pues va a haber alguien que odia a los homosexuales y te van a matar, hermanito”, afirmó.

La actriz remató con una imagen más detallada de las consecuencias: “Aguas, córrele, manito, porque donde te encuentres un homofóbico te va a matar. Sí, igualito con un pedacito de carne con veneno así, y verte sufrir cuando te retuerces”.

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Un segundo frente: René Franco y la acusación de doble moral

René Franco condenó las declaraciones de Zabaleta, desde su micrófono en La Taquilla (La taquilla, YouTube)

Las declaraciones de Zabaleta abrieron otro flanco. El periodista René Franco publicó un video titulado “Susana Zabaleta arremete contra Pedro Sola, pero con declaraciones vergonzosas”.

Franco argumentó que la soprano incurrió en una contradicción al reprochar un discurso violento mientras usaba expresiones que, a su juicio, también lo alimentaban. El diario resumió su postura como una crítica por “apología de la violencia” y por una presunta doble moral.

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“Apología de la violencia para hablar de la violencia de parte de una señora que se cree superior para decir semejantes tonterías en un micrófono. Mostrar tus odios, Susana Zabaleta, tampoco es la respuesta a lo que estás diciendo. Es vergonzoso”, expresó René Franco.

Estas declaraciones de Susana, pese que para algunos fue bien recibido, otros las clasificaron como “homofobia”.

Qué dijo Pedro Sola que desató las críticas

(RS)

El conductor del programa Ventaneando afirmó en televisión que no tolera la presencia de perros en tiendas, supermercados y restaurantes. Fue más lejos al decir que le daban ganas de aventarles un trozo de carne envenenada y que a ciertos dueños “dan ganas de darles un balazo”.

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Las frases desencadenaron críticas en redes sociales y el rechazo de organizaciones defensoras de animales.

El conductor argumentó que su comentario original obedeció a una “falta de empatía” y a un choque generacional por su edad. También aseguró ser “incapaz de matar una mosca”, aunque ninguna de las dos explicaciones cerró el debate sobre los límites del discurso de las figuras de televisión.

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Marcas se bajan de “Ventaneando”

Ya son varias las marcas que terminaron su relación con "Ventaneando" (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Aunque se esperaba que las críticas se detuvieran después de la disculpa pública de Pedro Sola, las consecuencias para él y para Ventaneando continúan. Ahora, algunas marcas patrocinadoras del programa de espectáculos han decidido tomar medidas serias para desvincular su imagen del programa de televisión.

Por ello retiraron su relación comercial con la empresa y lo hicieron a través de un comunicado que circuló por las redes sociales. Las marcas que anunciaron el fin de su relación con Ventaneando fueron Panditas, Trident, Halls y Clorets.

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Las cuatro compañías aseguraron en un comunicado en conjunto que se desvinculaban de las expresión de Pedro Sola y reprobaban “cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales”.