Rosa María Noguerón abre las puertas a Adrián Marcelo para La Casa de los Famosos México 2026

La productora Rosa María Noguerón posa para la cámara, destacando su rol esencial en el exitoso reality show La Casa de los Famosos México. (Instagram: Rosa María Noguerón)

Tras los recientes rumores sobre una posible entrada de Adrián Marcelo a la próxima temporada de La Casa de los Famosos, la productora, Rosa María Noguerón, afirmó que las puertas siguen abiertas para el creador de contenido.

Los rumores de una posible entrada a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México surgieron durante una transmisión en vivo del presentador Diego de Erice.

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Durante su transmisión fue cuestionando sobre la entrada del creador de contenido regiomontano, a lo que Diego se limito a responder que, aunque le encantaría, dependía de muchos factores y de muchas personas.

“Juegan más factores, de repente no es nada más lo que se nos antoje a nosotros, es que funcione como toda esta maquinaria de un reloj tan perfecto, pero no sé”, comentó Diego de Erice.

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El presentador mencionó que en un reality de esas características, lleno de polémica, la presencia de Adrián Marcelo sería interesante.

El conductor mencionó que aunque le encantaría, la posible entrada de Adrián Marcelo depende de otras personas. (Instagram)

¿Qué dijo Rosa María Noguerón al respecto?

Durante las revelaciones de los nuevos habitantes que entraran a la casa, la productora del famoso reality, fue cuestionada sobre el posible regreso de Adrián.

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De acuerdo con Rosa María Noguerón, el creador de contenido tiene las puertas abiertas, mencionando que no rompió ninguna regla del juego y que incluso mantiene relación con su representante.

“¿Está contemplado? Él sabe que es parte de esta familia y que tenemos las puertas abiertas para él. No creo que sea la oveja negra, hizo un juego y una temporada memorable", comentó la productora.

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La productora mencionó que las puertas para Adrián Marcelo se encuentran abiertas.| Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

¿Cuál es la postura de Adrián Marcelo?

Hasta el momento Adrián Marcelo no se ha pronunciado al respecto de forma oficial, la última declaración que proporciono sobre la casa de los famosos fue durante una entrevista, admitiendo que su salida no fue perfecta, que le costó su matrimonio y afecto a personas cercanas.

Hasta el momento se desconoce si Adrián podría ingresar al reality, pero sus seguidores siguen atentos ante un posible anuncio para su regreso en esta temporada.

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Adrián Marcelo reveló una crisis matrimonial con Karina Puente tras su paso por La Casa de los Famosos México (IG)

¿Cómo fue la salida de Adrián Marcelo del reality?

La salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México se derivo de una serie de eventos y disputas con el conocido “Team Mar”, principalmente con la actriz Gala Montes.

Comentarios y actitudes del creador de contenido detonaron las reacciones negativas de los seguidores del programa, producción y patrocinadores.

Durante estos enfrentamientos con Gala Montes, surgió uno de los momentos más tensos dentro de la casa, Adrián cuestionó públicamente el diagnóstico de depresión de Gala, sugiriendo que ella utilizaba su estado de ánimo como una estrategia de juego.

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Este tipo de comentarios provocó que Gala lo acusara de conductas misóginas y tóxicas, lo que incrementó la tensión entre ambos habitantes de la casa.

La situación se agravó tras la eliminación de otra concursante, Gomita, cuando Adrián Marcelo expresó: “una mujer menos para maltratar”. Esta declaración fue percibida por Gala y una parte considerable de la audiencia como un acto de violencia de género.

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El comentario no solo desató una ola de indignación en redes sociales, sino que también motivó la intervención de instituciones gubernamentales como la Secretaría de las Mujeres.

Además generó una presión mediática significativa sobre la producción y los patrocinadores del programa, lo que llevó a una fuerte discusión interna entre los equipos de Televisa y Endemol, las productoras del reality.

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De acuerdo con declaraciones de Adrián Marcelo, su salida se produjo porque, aunque no había infringido el reglamento del programa, la tensión entre los intereses de ambas empresas se volvió insostenible.

Endemol prefería mantenerlo en el show porque su presencia elevaba el rating y la atención mediática, pero Televisa recibía cada vez más presión de las marcas, que no querían ser asociadas con la polémica.

Derivando en la salida por voluntad propia del creador de contenido, en palabras del propio Adrián: “Si no me salía yo, me sacaban”.

El youtuber habló sobre su experiencia en el reality. | YouTube: Hermanos de Leche

Por su parte, Gala Montes continuó su postura pública de denunciar las actitudes de Adrián e incluso, fuera del programa, expresó el impacto emocional y profesional que el enfrentamiento le causó.

Por su parte, Adrián Marcelo defendió su estilo de humor irreverente y argumentó que Gala politizaba cualquier interacción para victimizarse.