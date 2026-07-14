Alito Moreno acusa una crisis de legitimidad del gobierno bajo el liderazgo de Morena

El dirigente del PRI afirmó este 14 de julio que el gobierno de Morena enfrenta una crisis de legitimidad ante la comunidad internacional tras dichos del titular de la DEA. Crédito: X/@alitomorenoc

Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, afirmó este 14 de julio que el gobierno de Morena enfrenta una crisis de legitimidad ante la comunidad internacional, después de que el titular de la DEA, Terrance Cole, hablara de una “conexión mortífera” entre cárteles del narcotráfico y funcionarios mexicanos.

Este señalamiento ocurre mientras en Estados Unidos sigue abierto un proceso penal contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presunta protección al Cártel de Sinaloa.

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Moreno retomó en un mensaje en X las declaraciones que Cole hizo durante la cumbre Fentanyl Free America, realizada en Orlando. Según el dirigente priista, esos dichos confirman denuncias que la oposición sostuvo durante años sobre una presunta relación entre poder político y narco.

Terrance Cole dijo que la DEA también apunta a funcionarios públicos

Terrance Cole declaró en la cumbre Fentanyl Free America en Orlando que existe una “conexión mortífera” entre cárteles del narcotráfico y funcionarios mexicanos. REUTERS/Kylie Cooper

Durante ese encuentro en Florida, Cole sostuvo que la estrategia de la DEA no se limitará a perseguir a integrantes de grupos criminales. También alcanzará a quienes, desde cargos públicos, presuntamente faciliten sus operaciones.

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El funcionario estadounidense dijo que existe una “conexión mortífera” entre los cárteles y servidores públicos que permiten su funcionamiento.

Moreno aseguró que la DEA ya no distingue entre estructuras del crimen organizado y de gobierno. En su posicionamiento, sostuvo que Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador habrían construido alianzas con organizaciones criminales para ganar elecciones y controlar regiones del país.

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Añadió que las acusaciones ya no provienen solo de la oposición mexicana, sino de autoridades del principal socio y aliado del país: Estados Unidos. También señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esos señalamientos, aunque insistió en responsabilizar al partido gobernante.

Alito acusó a Morena de pacto criminal tras señalamientos de la DEA

Moreno aseguró que Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador habrían construido alianzas con organizaciones criminales. Crédito: X @PRI_Nacional

Moreno calificó a Morena como un “narcopartido” y pidió una investigación internacional bajo la figura de organización terrorista. También llamó a entregar a los funcionarios señalados y abrir expedientes de los llamados narcopolíticos.

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El dirigente priista sostuvo que México no estará en paz mientras existan funcionarios, empleados o cómplices de los cárteles dentro de gobiernos federales y estatales. También afirmó que la soberanía está comprometida en regiones dominadas por la delincuencia, donde, desde su perspectiva, se decide el resultado de elecciones y la designación de autoridades.

“MORENA decidió colocarse del lado de quienes asesinan, extorsionan, secuestran y envenenan a ciudadanos de ambas naciones. Ahora tendrán que asumir las consecuencias de esa alianza criminal”, declaró el dirigente del PRI.

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En la parte final de su posicionamiento, Moreno habló de un “cerco internacional” sobre Morena y aseguró que dentro del partido algunos ya buscarían tomar distancia ante un posible desgaste político. También sostuvo que la ventana de oportunidad para el Estado mexicano se estaría cerrando.

Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios, señalados por fiscales de Estados Unidos

Fiscales de Estados Unidos presentaron cargos contra 10 personas por tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de sobornos y posesión ilegal de armas. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Dichas declaraciones llegaron después de que fiscales estadounidenses presentaran cargos penales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios. Entre los acusados figuraron exsecretarios estatales, mandos policiales y alcaldes, señalados por supuestamente recibir pagos, filtrar operativos y favorecer actividades del grupo criminal.

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Los cargos presentados por fiscales de Estados Unidos alcanzan a 10 personas e incluyen señalamientos por tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de protección institucional, sobornos y posesión ilegal de armas de fuego. Hasta ahora no existe una resolución judicial que determine la culpabilidad de los implicados ni un fallo que acredite vínculos institucionales entre el gobierno federal y organizaciones criminales.

Entre los acusados estuvieron Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázares, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

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