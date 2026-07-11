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Chicharito Hernández aclara polémica tras haber sido acusado de agredir a un periodista argentino

El exdelantero de la Selección Mexicana salió a aclarar los rumores que lo ponían en una situación en contra de periodistas argentinos

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Chicharito aclaró lo sucedido. REUTERS/Eloisa Sanchez
Chicharito aclaró lo sucedido. REUTERS/Eloisa Sanchez

La controversia que rodeó a Javier “Chicharito” Hernández durante el Mundial de 2026 dio un nuevo giro. Después de varios días en los que la versión del periodista argentino Hugo Balassone dominó la conversación, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana decidió fijar su postura públicamente.

A través de sus redes sociales, el exdelantero aseguró que nunca lanzó un insulto contra los argentinos y sostuvo que sus palabras fueron dirigidas únicamente hacia el comunicador con el que protagonizó el intercambio en la zona de prensa del estadio.

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Así comenzó la polémica y la versión que difundió el periodista argentino

El episodio ocurrió durante el encuentro entre Argentina y Egipto, donde Chicharito trabajaba como analista para FOX Sports Estados Unidos. De acuerdo con el relato de Hugo Balassone, ambos coincidieron en plataformas de transmisión contiguas y comenzaron a intercambiar opiniones sobre una jugada polémica que terminó con la anulación de un gol egipcio tras una falta sobre Lisandro Martínez.

Balassone aseguró que Hernández protestó constantemente la decisión arbitral y que mostraba inconformidad con el criterio utilizado, situación que fue elevando la tensión entre ambos.

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Balassone se mostró inconforme con Chicharito. (redes sociales)
Balassone se mostró inconforme con Chicharito. (redes sociales)

El periodista argentino relató que, cuando la Albiceleste anotó un gol, decidió celebrarlo de manera efusiva frente al mexicano y le gritó frases en tono de provocación.

Posteriormente, el comunicador afirmó que, antes de abandonar el estadio, Chicharito se acercó y le dijo al oído: “Ustedes son campeones del mundo, pero son malas personas”.

Esa versión comenzó a circular rápidamente en medios y redes sociales, donde incluso fue interpretada como una descalificación hacia todo el pueblo argentino, generando miles de reacciones y alimentando el debate entre aficionados de ambos países.

Hasta ese momento, toda la información conocida provenía del testimonio de Balassone, ya que Hernández no había emitido ninguna declaración pública sobre lo sucedido.

Chicharito desmiente la versión y asegura que nunca habló de los argentinos

Horas después de que la historia alcanzara gran repercusión, Chicharito utilizó sus historias de Instagram para rechazar categóricamente la narrativa que comenzó a difundirse. Sobre una publicación que resumía el supuesto incidente escribió un contundente "FAKE NEWS!!!!“.

El exfutbolista explicó que nunca pronunció la frase en plural atribuida por algunos medios. "Jamás dije eso. Solo lo dije en singular hacia ese ‘periodista’ mal educado“, escribió, dejando claro que, según su versión, su molestia fue exclusivamente contra la conducta de una persona y no contra una nacionalidad.

Chicharito denunció en Instagram que le han levantado comentarios falsos suyos en contra de Argentina. (redes sociales)
Chicharito denunció en Instagram que le han levantado comentarios falsos suyos en contra de Argentina. (redes sociales)

Además, añadió que "nada fue en contra de Argentina sino sobre el comportamiento de esa persona“, al tiempo que cuestionó que se intentara construir la idea de que siente rechazo hacia los argentinos.

Incluso recordó que mantiene una relación cercana con ese país gracias al fútbol y aseguró tener "gran afecto por Argentina y grandes amigos allí“.

Más tarde publicó un segundo mensaje en el que profundizó su postura. "Una mala experiencia con una persona nunca representa a un país entero“, escribió. También pidió que la rivalidad deportiva permanezca únicamente dentro de la cancha y llamó a evitar que las emociones propias del fútbol se conviertan en motivo de división entre aficiones o naciones.

Su publicación concluyó con un mensaje conciliador dirigido al pueblo argentino: "Un abrazo para toda Argentina“, acompañado de las banderas de ambos países.

Con esta aclaración, Chicharito presentó por primera vez su versión de los hechos y buscó cerrar una polémica que se había alimentado principalmente del testimonio del periodista argentino.

Aunque cada protagonista sostiene una interpretación distinta de lo ocurrido, el exseleccionado mexicano dejó claro que su desacuerdo fue personal y no un ataque hacia Argentina, intentando desactivar una controversia que trascendió el ámbito deportivo y se trasladó a las redes sociales.

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