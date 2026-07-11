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Ernesto Zepeda confirma que ya recibió el pago de la actriz Livia Brito: la cifra supera el millón

El paparazzi confirmó que el pago por el incidente ocurrido en 2020 ya se encuentra en su poder

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Ernesto Zepeda y Livia Brito
(Foto: Archivo) (Foto: Getty Images)

El fotógrafo, Ernesto Zepeda, confirmó que el pago derivado del proceso civil en contra de Livia Brito ya se encuentra en sus manos.

El pago fue recibido por el paparazzi luego de que hace unos días, la actriz, Livia Brito, confirmó el fallo legal a favor de Zepeda, teniendo que pagar más de un millón de pesos.

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Con la victoria legal por parte de Zepeda se puso fin a la disputa legal que tenía contra la actriz, disputa que inició en 2020 y que se prolongó por 6 años.

Aún hay pagos pendientes

El fotógrafo mencionó que a pesar de haber recibido el pago, aún hay algunos pagos correspondientes al proceso que se deben realizar.

“Se tienen que pagar peritajes y todo lo que involucra un juicio, es mucho gasto, desgaste y tiempo, ya con esto se va a pagar”, confesó Zepeda.

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Ernesto aún no tiene clara la cantidad que se le descontará en impuestos, sin embargo, mencionó que recibió un cheque integro que aún tiene que cobrar.

“Entregan un cheque y yo lo tengo que cobrar, afortunadamente ya se pudo, no tuve que esperar, se me entrego el cheque integro”, confirmó.

Ernesto Zepeda confirmó que el equipo de Livia Brito interpuso todos los recursos disponibles para poder retrasar la sentencia o que incluso no se cumpliera, sin embargo, dicha sentencia llegó.

Ernesto Zepeda reveló que el proceso que enfrenta Livia Brito por falsedad de declaraciones. |Crédito: Imagen Televisión

Continúa un proceso penal

Zepeda confirmó que aún hay un proceso penal activo por falsedad de declaraciones.

El proceso aún no llega a una conclusión debido a que el equipo de la actriz interpuso un amparo, por lo que aún se sigue a la espera de la resolución.

Ante esto, el paparazzi, mencionó que el proceso lo llenó de enseñanzas, la más importante de ellas fue que todos los casos se deben llevar ante instancias legales.

También mencionó que los involucrados ya cuentan con su perdón desde hace mucho tiempo.

El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel (Jovani Pérez/ Infobae México)
El recurso legal con el que Livia Brito logró salvarse de pagar 1 millón de pesos o pasar hasta 6 años en cárcel (Jovani Pérez/ Infobae México)

Un proceso muy largo

Zepeda fue cuestionado si en algún momento dudaba en que la sentencia llegaría, a lo que el paparazzi respondió de manera afirmativa.

“Sí, hubo momentos de duda, pero durante todos esos momento, aparecía mi familia, mis hijos, mis padres y hermanos. Por supuesto, pero estoy con mis manos puestas en dios”, aseguró Ernesto Zepeda.

El origen del conflicto

El problema legal entre Livia Brito y Ernesto Zepeda inició en junio de 2020, cuando el paparazzi tomó fotografías de la actriz junto a su entonces pareja Yosmi Mariano Gedler Martínez, durante unas vacaciones.

Los hechos ocurrieron en un playa publica de Cancún, al percatarse, la actriz y su acompañante confrontaron y agredieron físicamente a Zepeda, además de destruir su equipo fotográfico.

El incidente fue documentado por el propio fotógrafo, quien denunció lesiones físicas y daño moral, Zepeda sostuvo que ejercía su labor periodística en un espacio abierto; Brito, en contraste, argumentó que se violó su privacidad.

Se inició una demanda civil por daño moral y otra penal por falsedad de declaraciones, argumentando que la actriz mintió ante la autoridad al negar la agresión.

Brito, por su parte, interpuso una demanda por invasión a la privacidad, argumentando que el paparazzi lucró con imágenes obtenidas sin su consentimiento.

(Captura de Pantalla: Youtube @elcandelero)

La sentencia llegó en 2023, año en el que Zepeda obtuvo una sentencia favorable en el juicio civil. En marzo del mismo año un juez ordenó a Livia Brito y a su ex pareja el pago de la indemnización; la actriz impugnó la sentencia, pero la Suprema Corte confirmó el fallo original en junio de 2025.

La cifra estimada de más de un millón de pesos corresponde únicamente a la reparación de daños los daños morales y materiales provocados por el altercado, incluyendo la afectación a la actividad profesional del reportero y la pérdida de su equipo de trabajo.

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