James Rodríguez llegaría al América tras participar en el Mundial 2026: esto se sabe

El cafetero sería sondeado por el Club América para jugar en México. REUTERS/Raquel Cunha

James Rodríguez probablemente habría disputado su última Copa del Mundo con la Selección Colombia. El volante ofensivo se despidió del campeonato al caer en penaltis contra la Selección de Suiza en la ronda de 8vos de Final.

Tras su actuación en México, Estados Unidos y Canadá el colombiano se encuentra como agente libre al terminar contrato con el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) y algunos equipos preguntarían por James Rodríguez, entre ellos el Club América.

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De acuerdo con la información de Paco Montes, el entorno de James Rodríguez ha sido sondeado por el conjunto Azulcrema aunque aun no hay negociación. Su calidad y el efecto de la Selección Colombia tras participar en la Ciudad de México es lo que llamaría la atención por el 10 cafetero.

Cabe recordar que James Rodríguez ya experimentó el nivel de la Liga MX al romper el mercado en 2025, año en que los Esmeraldas del Club León lo anunciaron como su fichaje bomba luego de un paso exitoso por el futbol de Europa, principalmente con el FC Porto, Real Madrid C.F. y Bayern Múnich.

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James Rodríguez jugó con Colombia en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

El atacante aceptó jugar en México después de rescindir su contrato en el Rayo Vallecano. Dicha posibilidad le autorizó negociar con cualquier equipo y el Club León le ofreció mejores condiciones para confirmar su llegada al Bajío.

Además, James Rodríguez aceptó que su arribo también dependía de la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes 2025, sin embargo el colombiano se quedó con ganar de enfrentar a los mejores en Estados Unidos debido a la descalificación del Club León.

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En el Club de Futbol América lo considerarían como una opción para reforzar el mediocampo. pero como se mencionó anteriormente, hasta ahora no se reportan acercamientos formales entre James Rodríguez y el equipo de la Ciudad de México.

El colombiano también estaría evaluando otras ofertas, dado que su objetivo principal es regresar al futbol europeo, donde ha jugado en el FC Porto (Portugal), Mónaco (Francia), Real Madrid C.F. (España), Bayern Múnich (Alemania), Everton (Inglaterra), Olympiacos (Grecia) y Rayo Vallecano (España).

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Números de James Rodríguez en México

James Rodríguez marcó su cuarto gol con Club León - crédito Club León

Durante su etapa en el Club León, James Rodríguez acumuló las siguientes cifras dentro de la Liga Mexicana:

Temporada 2025/26: 14 partidos jugados, 980 minutos, 3 goles, 2 asistencias, 1 tarjeta.

Últimos 6 meses: 24 partidos, 4 goles, 74% de precisión de pase.

En un corte de 10 partidos: 3 goles y 1 asistencia.

Uno de sus mejores momentos fue cuando marcó su primera diana como Leonés: James Rodríguez, en su segundo juego en México, anotó de penalti frente al Atlas FC. Su promedio de participación en gol estuvo alrededor de 0.16 por partido.

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Última prueba de pretemporada

Las Águilas tendrán su última cita de pretemporada en Los Ángeles (X / Club América)

El Club América se sitúa en Los Ángeles para cerrar su preparación rumbo al Apertura 2026. Los emplumados jugarán contra el LA Galaxy el sábado 11 de julio desde el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

¿Cuándo debuta el Club América en la Liga Mx?

América sufrió la eliminación a manos de Pumas de la UNAM. REUTERS/Eloisa Sanchez

Las Águilas visitarán a los Gallos de Querétaro el sábado 18 de julio en lo que será su primera participación del Torneo Apertura 2026. El encuentro desde el estadio Corregidora está previsto a las 21:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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