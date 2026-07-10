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Pepillo Origel vuelve a la carga en contra de Pedro Sola por comentarios sobre envenenar perros: “Son lo más hermoso que tengo”

A través de sus redes sociales, Origel, lanzó un mensaje directo para el conductor

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Aunque 'Pepillo Origel' es originario de Guanajuato, su trabajo en programas como 'Ventaneando', 'La Oreja' y ahora 'Con Permiso' lo han orillado a vivir en la CDMX Juan José Origel
Ésta es la exclusiva colonia donde vive Juan José Origel. Crédito: Cuartoscuro

El nombre de Pedro Sola no ha dejado de dar de que hablar, generando fuertes comentarios y declaraciones por parte de otras celebridades.

En esta ocasión fue el turno de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, quién se encargo de recordar la importancia que tienen las mascotas en su vida.

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Los comentarios vertidos por el presentador, durante una emisión del programa Ventaneando, en donde menciona que no soporta a los perros en lugares públicos.

Sola también externó su deseo por “darles un trozo de carne envenenada” además de un “balazo” a los dueños que llevan a sus mascotas a tiendas, supermercados o restaurantes.

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Declaraciones que hicieron saltar las alarmas entre diversos usuarios y celebridades, la polémica escaló hasta el punto que diversos compañeros del medio respondieron al presentador.

¿Qué dijo Pepillo Origel?

Pepillo, quién es amante de lo perros, compartió en redes sociales a Tom y Jerry, sus “perrhijos”, mencionando lo importante que son para él.

Mediante un post en redes sociales, Pepillo, afirmó que son lo más hermosos que tiene, que duerme con ellos y que son todo para el conductor.

“No hay nada más hermoso que tener en tu casa unos compañeros que te cuidan, te protegen, te miman, te hacen mil caricias y todo sin ningún interés ¡Es amor de verdad! Por eso para mí, Tom y Jerry son lo más hermoso que tengo. ¡Y duermo con ellos! ¡Y viajo con ellos! ¡Son lo máximo! Son mi vida . Son todo para mi", compartió Pepillo Origel a través de su cuenta oficial.

Pepillo Origel menciona la importancia de sus perros en su vida
Pepillo Origel presume y menciona la importancia de sus perros en su vida (Captura de pantalla: Instagram/juanjoseorigel)

De vuelta a la carga

Después de la publicación en la que recalcaba la importancia de sus “perrhijos”, Origel no dejo pasar la oportunidad y volvió a atacar a Pedro Sola con una nueva publicación.

Para esta nueva publicación y en un tono de burla, Pepillo Origel, mencionó que quería llevar a Tom y Jerry al trabajo, pero que mejor los dejaba “guardados”.

“¡Vámonos a chambear! Me iba a traer a Tom y a Jerry pero no me los vayan a envenenar mejor los dejé guardados no vaya a ser el diablo", publicó Pepillo.

Pepillo Origel vuelva a la carga en contra de las declaraciones de Pedro Sola
Tras las declaraciones de Pedro Sola sobre las mascotas, Origel, mencionó que no llevará a sus perros a trabajar. (Captura de pantalla: Instagram/juanjoseorigel)

¿Qué otras celebridades contestaron a Pedro Sola?

Diversas personalidades del mundo del entretenimiento reaccionaron ante estas declaraciones, una de ellas fue la ex Miss Universo Lupita Jones.

Lupita pidió que Pedro Sola salga de Ventaneando y criticó el mensaje transmitido.

“¿Y si sí metemos presión para que ese señor no tenga acceso a un micrófono nacional y a una pantalla nacional de un medio formal? Está enfermo este señor, México es el país número uno en maltrato y abandono animal y que una persona que tiene el poder del micrófono, de verdad que no doy crédito que siga ahí”, comentó la ex Miss Universo.

Por su parte el actor Carlos Bonavides pidió que Pedro Sola no se justifique por su edad, mencionando que los perros son la alegría de muchas casas y la compañía de muchas personas en su vida.

De igual forma, la actriz Aracely Arámbula rechazó los comentarios y enfatizo en la importancia de la empatía y el respeto para todos los seres humanos.

“Lamentamos sus desatinados comentarios, ojalá que un día conozca el valor incomparable e incondicional que dan los perritos, que en realidad se haga conciencia y prevalezca el valor y el respeto por la vida de los animales”, comentó la actriz.

En medio de la polémica de los recientes dichos de Pedro Sola sobre envenenar perros, internautas revivieron otro video de 2022 donde el conductor de Ventaneando hace otro lamentable comentario de maltrato animal. (X/@TuTiaSandra)

¿Qué acciones se tomarán en contra de los comentarios de Pedro Sola?

Hasta el momento no se han dado a conocer que medidas se llevarán a cabo en contra de Pedro Sola, sin embargo, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, mencionó que los comentarios de Pedro Sola son “lamentables”.

Salinas Pliego no adelantó si habrá medidas internas ni respondió a las exigencias de despido que circularon en redes sociales y entre organizaciones animalistas.

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