Esta lista filtrada de La Casa de los Famosos México coincide en todos los habitantes revelados

Tres personalidades del espectáculo posan sonrientes junto al logo de "La Casa de los Famosos México" en un escenario con luces de neón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arranca el 26 de julio con una particularidad que no había ocurrido en ediciones anteriores: tres de los cuatro habitantes revelados oficialmente —Aldo Rendón, Karina Torres y Ernesto Laguardia— ya figuraban en una lista que circuló en redes sociales semanas antes del inicio de la temporada.

El reality de Televisa se emitirá por el Canal de las Estrellas a las 20:30 horas y estará disponible las 24 horas en la plataforma ViX.

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Aldo Rendón, Karina Torres y Ernesto Laguardia: tres aciertos sobre cuatro revelados

Aldo Rendón se une al elenco de La Casa de los Famosos México (ig/aldorendon)

La lista filtrada fue difundida por el periodista de espectáculos Gerardo Escañero, quien adelantó 13 de los 16 nombres que integrarían el elenco de esta temporada. En ese momento, ningún nombre tenía respaldo oficial. Hoy, con cuatro habitantes confirmados, tres de ellos coinciden exactamente con lo que Escañero publicó.

El cuarto habitante revelado no aparecía en esa filtración, lo que mantiene abierta la duda sobre qué tan completa o precisa es la lista para los nombres que aún no se han anunciado.

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Quiénes más aparecen en la lista que aún no han sido confirmados

Bellakath quiere entrará a La Casa de los Famosos México (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Además de los tres nombres ya verificados, Escañero incluyó en su listado a Cynthia Klitbo, Mariana Ochoa, Brianda, Yahir Otón Parra, Yetus, Moisés Peñaloza, Bellakath, Ese Pérez, Massad y Brandon Peniche. Ninguno de ellos tiene confirmación oficial hasta ahora.

Televisa aplica la misma estrategia de temporadas anteriores: reservar la identidad del elenco hasta las semanas previas al estreno. La producción no ha emitido ningún comunicado sobre el elenco completo y tampoco ha desmentido los nombres que circulan.

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Galilea Montijo regresa como conductora con un equipo renovado

Por qué Galilea Montijo conducirá su primer programa fuera de Televisa: ‘Solo Las Más 2’, su nuevo reto LGBT+ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Galilea Montijo conduce de nuevo el programa. Lo anunció en el matutino HOY y precisó que su presencia se limitará a las emisiones de los miércoles y domingos. El equipo que la acompañará está integrado por Odalys Ramírez, Diego de Erice, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp.

En sus redes, Montijo adelantó el tono visual de su regreso con una imagen en la que aparece caracterizada como una muñeca Barbie dentro de una caja. El texto que acompañó la publicación fue: “Estreno domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por @canalestrellas y 24/7 por @vix”.

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El contrato de Montijo con Televisa vence en diciembre

El regreso de Montijo llega después de que circularan versiones sobre un supuesto veto relacionado con su participación en la conducción de Solo Las Más 2, el reality de temática LGBTQ+. La conductora desmintió esas versiones: “Este es el segundo año que lo hago y ya lo habíamos grabado el año pasado. No había manera de que me castigaran”.

Sobre su situación contractual, Montijo fue directa: “Es cuestión de contrato. Sí te puedo decir que estoy con Televisa de aquí a diciembre". Agregó: “Yo soy 100% Televisa. A mí a donde Televisa me diga, siempre voy a estar ahí”.

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