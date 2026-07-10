Gignac sorprende a la Selección de Francia con su visita al vestidor y protagoniza reencuentro con Mbappé

El jugador de Tigres convivió con la figura francesa. (@equipedefrance )

El vínculo de André-Pierre Gignac con el futbol francés sigue intacto a pesar de que gran parte de su carrera la ha construido en México.

Mientras Francia continúa su camino rumbo al título en la Copa del Mundo de 2026, el histórico delantero de Tigres protagonizó uno de los momentos más comentados fuera de la cancha al visitar el vestidor de los dirigidos por Didier Deschamps tras su clasificación a las semifinales, donde fue recibido con entusiasmo por figuras como Kylian Mbappé.

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Mbappé lo recibe con un abrazo

Después de la victoria de Francia por 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, André-Pierre Gignac descendió al vestidor del conjunto francés para felicitar personalmente al cuerpo técnico y a los futbolistas por el boleto obtenido a las semifinales.

Su presencia no pasó desapercibida, pues las propias redes sociales de la Selección de Francia compartieron imágenes del emotivo encuentro.

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Uno de los momentos más llamativos fue el saludo entre Gignac y Kylian Mbappé. El capitán francés recibió al exseleccionado con un abrazo, como si se tratara de un viejo compañero de equipo, reflejando el respeto que existe hacia el atacante que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, la Eurocopa 2016 y los Juegos Olímpicos de Tokio con la camiseta de Francia.

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Durante su recorrido por el vestidor, Gignac también saludó a Didier Deschamps y a varios integrantes del plantel, algunos de los cuales coincidieron con él en procesos anteriores de la selección absoluta.

El delantero incluso bromeó al señalar que ya quedan pocos excompañeros dentro del grupo, debido al cambio generacional que ha vivido el combinado francés en los últimos años.

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La escena llamó especialmente la atención entre los aficionados mexicanos, quienes desde hace más de una década identifican a Gignac como uno de los máximos referentes de Tigres y de la Liga MX.

Sin embargo, el recibimiento evidenció que su figura continúa siendo respetada dentro del futbol francés, donde desarrolló una exitosa carrera antes de emigrar a México en 2015.

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Mbappé le regaló una playera firmada

La visita terminó con un gesto especial por parte de Mbappé. El delantero del conjunto galo le obsequió a Gignac la camiseta que utilizó durante el encuentro frente a Marruecos, además de dedicarle un mensaje con su firma, un detalle que el atacante de Tigres recibió con evidente emoción y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Posteriormente, Gignac explicó que su intención era simplemente felicitar al entrenador y al grupo por el resultado conseguido. También aprovechó para destacar la enorme calidad del actual plantel francés, asegurando que cuenta con varios futbolistas capaces de resolver cualquier partido gracias a su talento individual.

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El reconocimiento de Gignac cobra relevancia considerando que Francia volvió a instalarse entre las cuatro mejores selecciones del torneo y mantiene vivas sus aspiraciones de conquistar una nueva Copa del Mundo.

La escuadra dirigida por Deschamps ha mostrado solidez durante la fase de eliminación directa y ahora se prepara para afrontar las semifinales con la intención de alcanzar una nueva final mundialista.

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Más allá del resultado deportivo, la presencia del histórico goleador de Tigres dejó una de las imágenes más significativas de la jornada.

Su cercanía con Mbappé, Deschamps y el resto del plantel confirmó que, pese a haber construido una trayectoria legendaria en el futbol mexicano, André-Pierre Gignac conserva un lugar especial dentro del entorno de la Selección de Francia, donde continúa siendo recordado y recibido como parte de la familia de “Les Bleus”.

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