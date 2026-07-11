México

Festival de la Barbacoa y el Pulque llega a Chignahuapan, Puebla, el 26 de julio de 2026

El evento gastronómico se suma a las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol e incluye degustaciones de barbacoa de carnero, pulque artesanal, música y actividades culturales en el zócalo del municipio poblano

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Feria de barbacoa y pulque -México- 19 febrero
El evento reúne dos de los productos más arraigados de la gastronomía hidalguense y poblana: la barbacoa de hoyo —carne de carnero cocida lentamente bajo tierra— y el pulque artesanal, bebida fermentada del maguey con siglos de tradición en la región (Gemini)

El Festival de la Barbacoa y el Pulque llegará al zócalo de Chignahuapan, Pueblo Mágico de la Sierra Norte de Puebla, el domingo 26 de julio de 2026 como cierre de las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol. El acceso es libre y el municipio se ubica a cerca de tres horas de la Ciudad de México.

El evento reúne dos de los productos más arraigados de la gastronomía hidalguense y poblana: la barbacoa de hoyo —carne de carnero cocida lentamente bajo tierra— y el pulque artesanal, bebida fermentada del maguey con siglos de tradición en la región.

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Chignahuapan: aguas termales y gastronomía en la Sierra Norte

Chignahuapan es uno de los Pueblos Mágicos más visitados del estado de Puebla. Su atractivo combina aguas termales, una laguna apta para paseos en lancha y natación, y una identidad gastronómica construida alrededor de la barbacoa de hoyo, los tlacoyos de masa de maíz y el pulque artesanal.

El municipio también es reconocido por la fabricación de esferas navideñas de vidrio soplado, sus murales en el Palacio Municipal y el Santuario del Honguito.

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Festival dentro de una semana de celebraciones

El Festival de la Barbacoa y el Pulque no es un evento aislado: forma parte de las Fiestas Patronales que se extienden del 18 al 26 de julio. La semana abre el 19 de julio con el Festival del Tlacoyo y Comida Tradicional, donde cocineras de la región preparan el antojito de maíz nixtamalizado relleno de frijol, haba, alberjón o requesón desde las 10:00 horas en el zócalo.

Los días intermedios incluyen música norteña, la Noche de Garibaldi con mariachis en vivo, Banda Tierra Sagrada el viernes 24 y Grupo Jalado el sábado 25. El festival gastronómico del 26 cierra la programación.

Feria de barbacoa y pulque -México- 19 febrero
Todas las actividades gastronómicas tienen entrada libre y se desarrollan en el centro del municipio, frente a la Parroquia de Santiago Apóstol. (Gemini)

El objetivo: preservar las tradiciones entre las nuevas generaciones

El presidente municipal Juan Rivera Trejo señaló que este tipo de festivales buscan dar mayor difusión a platillos como la barbacoa y el pulque, además de mantener vivas las costumbres locales.

Todas las actividades gastronómicas tienen entrada libre y se desarrollan en el centro del municipio, frente a la Parroquia de Santiago Apóstol.

Cómo llegar desde la Ciudad de México

Vista aérea de una mesa de madera rústica con varios platos de barro llenos de diferentes tacos, limones, salsas y guarniciones. Banderines de papel picado al fondo.
En autobús, la salida es desde la Terminal de Autobuses del Oriente (TAPO). Desde Puebla, la opción es la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), con servicio directo a la central de Chignahuapan, desde donde el zócalo queda a unos minutos a pie o en taxi local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la CDMX, la ruta en auto más directa toma la autopista México-Pachuca, se desvía hacia la vía corta a Tulancingo y continúa por la carretera federal 119 hasta Chignahuapan. El trayecto dura aproximadamente tres horas.

En autobús, la salida es desde la Terminal de Autobuses del Oriente (TAPO). Desde Puebla, la opción es la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), con servicio directo a la central de Chignahuapan, desde donde el zócalo queda a unos minutos a pie o en taxi local.

Qué ver y hacer en Chignahuapan más allá del festival

Foto: X: @TuristicoGobPue
Las Aguas Termales de Chignahuapan se ubican a 3.5 kilómetros del centro, sobre la carretera Chignahuapan-Zacatlán. Foto: X: @TuristicoGobPue

Las Aguas Termales de Chignahuapan se ubican a 3.5 kilómetros del centro, sobre la carretera Chignahuapan-Zacatlán. El balneario opera de lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas e incluye albercas generales, albercas VIP, área de picnic, toboganes y juegos acuáticos.

La entrada general cuesta $150 pesos por adulto y $125 para niños o portadores de credencial INAPAM. En fines de semana y temporada alta, la tarifa sube $10 pesos. También hay paquetes que combinan acceso a alberca con buffet desde $280 pesos para niños y $330 pesos para adultos.

Para quienes buscan hospedaje, el Hotel Aguas Termales de Chignahuapan ofrece 64 habitaciones con acceso a alberca termal exclusiva para huéspedes, spa, jacuzzi y restaurante. Las suites parten de $3,199 pesos por noche para dos personas. Opciones más accesibles como el Hotel Santa Fe arrancan desde $441 pesos, y las Cabañas Luz y Vida ofrecen glamping y tipis con temazcal desde $1,000 pesos.

La Laguna de Chignahuapan permite paseos en lancha, natación y pesca, y es el escenario del Festival de la Luz y la Vida cada noviembre: una procesión con antorchas parte desde la Parroquia de Santiago Apóstol y recorre la Calzada de las Almas hasta la orilla del agua en una recreación del viaje al Mictlán prehispánico.

El municipio también concentra talleres de esferas navideñas de vidrio soplado, los murales del Palacio Municipal y el Santuario del Honguito entre sus atractivos culturales.

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