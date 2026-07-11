Guillermo del Toro tendrá doctorado honoris causa por parte de la AFI

Guillermo del Toro será galardonado por la AFI (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cineasta tapatío Guillermo del Toro recibirá un doctorado honoris causa de parte del Instituto Americano de Cine (AFI, por sus siglas en inglés). La distinción se entregará el próximo 7 de agosto en el Teatro Chino TLC de Hollywood, durante la ceremonia de graduación del Conservatorio del AFI que honra a la generación 2026.

Del Toro comparte el reconocimiento con el guionista estadounidense Aaron Sorkin. Ambos se suman a una lista de figuras del cine que han recibido el mismo doctorado en años anteriores: Mel Brooks, Clint Eastwood, Jodie Foster, Spike Lee, Helen Mirren, David Lynch, Jamie Lee Curtis y Viola Davis, entre otros.

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Del Toro, tres Óscar y una filmografía que va del terror a la animación

FOTO DE ARCHIVO. El director mexicano Guillermo del Toro posa en el 78º Festival de Cine de Cannes, Francia. 18 de mayo de 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El director nacido en Guadalajara acumula tres premios Óscar a lo largo de su carrera. Ganó dos por The Shape of Water —incluyendo el de mejor película— y uno más por su versión animada de Pinocchio. Entre sus títulos más reconocidos figura El laberinto del fauno, y su trabajo más reciente es una adaptación de Frankenstein protagonizada por Jacob Elordi.

Bob Gazzale, presidente y director ejecutivo del AFI, explicó en un comunicado por qué eligió a estos dos creadores: “Guillermo del Toro y Aaron Sorkin son fuerzas creativas prolíficas e inigualables, justo cuando el mundo más las necesita”. Gazzale agregó: “Desde la inmensidad de los sueños hasta un diálogo incisivo, sus contribuciones al arte han inspirado al público de todo el mundo, al igual que inspirarán a los graduados de este año del Conservatorio del AFI”.

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Sorkin, de Broadway al Óscar por ‘The Social Network’

Aaron Sorkin también obtendrá el honoris causa. REUTERS/Caroline Brehman

Aaron Sorkin comenzó su trayectoria como dramaturgo en Broadway antes de trasladarse a Hollywood. Ganó el Óscar a mejor guion adaptado por The Social Network en 2011 y tiene en su haber trabajos como The American President y Charlie Wilson’s War.

La ceremonia del 7 de agosto no solo distingue a Del Toro y a Sorkin: también celebra a los egresados del Conservatorio del AFI en 2026, uno de los programas de posgrado en cine más reconocidos de Estados Unidos.

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Las películas que definen el universo de Del Toro

REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

El laberinto del fauno (2006) es el título que lo llevó al reconocimiento internacional. Ambientada en la España de posguerra de 1944, la cinta obtuvo seis nominaciones al Óscar y ganó tres: mejor fotografía, mejor dirección de arte y mejor maquillaje. En el Festival de Cannes provocó una ovación de pie de 22 minutos, récord histórico del evento.

La forma del agua (2017) es su película más premiada. Con 13 nominaciones al Óscar, se llevó cuatro estatuillas: mejor película, mejor director, mejor banda sonora y mejor diseño de producción. La historia de una mujer muda que se enamora de una criatura acuática acumuló 350 nominaciones y 138 victorias en todo el circuito de premios.

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Pinocchio (2022), codirigida con Mark Gustafson, reinterpretó el cuento clásico en la Italia fascista de Mussolini. Realizada en su totalidad con animación stop motion —Del Toro rechazó el uso de computadoras—, ganó el Óscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el Annie Award a mejor película animada, entre otros 35 premios. Está disponible en Netflix.

Su filmografía también incluye La cumbre escarlata (2015), un romance gótico con 45 nominaciones en festivales internacionales, y El callejón de las almas perdidas (2021), un thriller neo-noir con Bradley Cooper y Cate Blanchett que llegó a competir por el Óscar a mejor película.

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