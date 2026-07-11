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Sebastián Córdova y Chicote Calderón dejan atrás su paso por América: “El pasado es historia”

Los futbolistas mexicanos cerraron el capítulo con las Águilas en su presentación como refuerzos de los Pumas UNAM

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Los mexicanos llegan de Toluca FC y Club Necaxa.
Los mexicanos llegan de Toluca FC y Club Necaxa. (X / PUMAS)

Sebastián Córdova y Cristian Chicote Calderón se visten de auriazules al ser presentados como los nuevos elementos de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a partir del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Los futbolistas mexicanos harán equipo en el subcampeón de México después de vestir los colores del Club de Futbol América, el acérrimo rival deportivo de los Pumas UNAM. Ambos afrontarán el reto para volver a su mejor nivel y puedan ser considerados en el próximo ciclo mundialista.

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Hoy, en la comparecencia de prensa, Antonio Sancho, Vicepresidente Deportivo de los Pumas UNAM, dio la bienvenida oficial a Sebastián Córdova y Cristian Calderón, quienes fueron cuestionados tras su paso por el Club América.

Chicote recalcó que su llegada a los Pumas UNAM es procedente de los Rayos del Club Necaxa y Córdova arriba al Pedregal después de militar en el Toluca FC, por tanto sentenció que “el pasado ya es historia” y lo que buscarán hacer es conseguir el título en el Apertura 2026.

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Los mexicanos jugarán a partir del Apertura 2026 en el equipo Universitario
Los mexicanos jugarán a partir del Apertura 2026 en el equipo Universitario (X / PUMAS)

“Para empezar, el pasado si puede decir que es americanista, pero mi último torneo estuve en Necaxa. Vengo de Necaxa y yo creo que estar aquí es un bonito reto para nosotros y dar lo mejor de nosotros", declaró Cristian Calderón.

“Hoy estamos acá y yo creo que es darle vuelta a la página y trabajar para que nos reconozcan acá la afición de Pumas y por lo que estamos haciendo en el presente y no por el pasado", agregó el Chicote antes de ver a Córdova tomar la palabra acerca de este tema.

“Sí, como dice Cristian (Calderón) creo que el pasado ya es historia. Hoy en día nos debemos acá en Pumas, vamos a hacer lo mejor que tengamos y buscar el campeonato y los demás torneos que juguemos también, estar en los primeros lugares y poner el campeonato, la situación como siempre", dijo.

Al finalizar la conferencia, cada futbolista recibió su playera de los Pumas UNAM al revelar su dorsal se pudo apreciar que Sebastián Córdova llevará el número 17 en la espalda y Chicote Calderón portará la 12 en su etapa con los Pumas UNAM.

Ambos jugarán en el cuadro Auriazul a partir del Apertura 2026
Ambos jugarán en el cuadro Auriazul a partir del Apertura 2026 (X / PUMAS)

Sebastián Córdova jugó para el Club Necaxa, Club América, Tigres de la UANL y Toluca FC antes de llegar a Pumas UNAM. En tanto, Chicote Calderón vistió los colores del Atlas FC, Chivas de Guadalajara, Club América y los Rayos del Club Necaxa previo a reforzar a los Felinos.

Último duelo de preparación

A una semana de comenzar el Torneo Apertura 2026 los Pumas de la UNAM enfrentarán al América de Cali colombiano el domingo 12 de julio en la cancha del estadio México 68. La cita es al medio día (tiempo del centro de la República Mexicana).

¿Cuándo debuta Pumas UNAM en el Apertura 2026?

Pumas tendrá que olvidar la final perdida en el Apertura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
Pumas tendrá que olvidar la final perdida en el Apertura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los Universitarios verán actividad en el Torneo Apertura 2026 el sábado 18 de julio ante los Tuzos del Club Pachuca. La cita está programada a las 17:00 horas, (tiempo de la capital), desde el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro se transmitirá por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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