Así lucen los primeros cambios en el Estadio Ciudad de México para el inicio de la Liga MX

El Estadio Azteca entra en modo Liga MX con el retiro de pendones, vallas y publicidad referentes al Mundial 2026 para entregar el recinto el 12 de julio. REUTERS/Hannah Mckay

El Estadio Azteca acaba de entrar a una fase de transición inédita tras el cierre del Mundial 2026 en México.

La llegada de la Liga MX obliga a que el inmueble remodifique su imagen e identidad, dejando atrás el contexto internacional y retomando su papel central en el futbol mexicano.

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La Liga MX impulsa la remodificación de identidad del histórico inmueble, con el retiro de referencias a la FIFA y al Mundial 2026. Reuters/Henry Romero

A días de la entrega oficial a sus dueños, el recinto ya muestra señales visibles del proceso de desmontaje. La identidad de la FIFA comienza a desvanecerse y las instalaciones temporales ceden paso a los preparativos para el arranque del Apertura 2026.

El desmantelamiento tras el Mundial 2026

El primer cambio visible en el Estadio Ciudad de México es el retiro acelerado de toda la infraestructura asociada a la Copa Mundial. Este proceso, realizado por cuadrillas especializadas, tiene como prioridad liberar el inmueble de cualquier referencia internacional.

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Trabajadores ya retiraron pendones, lonas y vallas instaladas con la identidd del Mundial 2026 .

Se desmontaron arcos detectores, carpas VIP y torniquetes de control de acceso.

Maquinaria pesada moviliza restos de infraestructura temporal en estacionamientos y áreas comunes.

Las decoraciones, pendones y lonas con referencias mundilistas alrededor del Estadio ya fueron removidos para la entrega formal a los dueños el 12 de julio. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

De esta manera, la limpieza avanza conforme al calendario, con la meta puesta para el 12 de julio, fecha de entrega formal a los dueños.

Regresan América, Cruz Azul y Atlante junto con el nombre comercial

Con el retiro de la imagen mundialista, el Coloso de Santa Úrsula recuperará su identidad original para la Liga MX.

La señalización y los accesos ya reflejan el regreso de su nombre comercial: Estadio Banorte .

Comercios y calles aledañas comienzan a dejar atrás la decoración temporal para retomar la rutina diaria.

América, Cruz Azul y Atlante se preparan para volver a jugar como locales en el histórico inmueble.

El primer partido programado después de la Copa Mundial está programado para el 21 de julio, con Cruz Azul enfrentando a Puebla como parte de la Jornada 2.

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La señalización y accesos comienzan a recobrar la identidad comercial como Estadio Banorte. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

En este contexto, la directiva de Cruz Azul mantendría conversaciones con la administración para asegurar su localía, ya que se habla de negociaciones pendientes sobre las condiciones de uso para el Apertura 2026.

Liga MX y NFL encabezan la nueva etapa del Estadio Azteca

Además del regreso del futbol, el Azteca se prepara para una agenda intensa. La directiva planea diversificar los eventos y aprovechar por completo la infraestructura renovada:

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El inmueble será sede de partidos de Liga MX , diferentes Clásicos Nacionales y partidos internacionales.

Vuelve la NFL con el partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings .

Ya están programados conciertos y espectáculos masivos como el de Elton John en octubre.

El primer encuentro programado para el regreso del Estadio Azteca a la Liga MX será en la Jornada 2 cuando Cruz Azul reciba a Puebla. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la transición del Estadio Ciudad de México es notoria en cada área: el desmontaje avanza para dejar todo listo de cara al regreso de los aficionados mexicanos.