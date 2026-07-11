Brigada de la Defensa que rescató a niño de 9 años en Venezuela también localizó a los 4 trabajadores atrapados en mina de Sinaloa

Miembros del ejército participan en el rescate de un minero y en operaciones de búsqueda en Venezuela tras terremotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), del que se integró la brigada de Ayuda Humanitaria “Yumare” para realizar labores de búsqueda en Venezuela tras los recientes terremotos, fue la misma que rescató a cuatro trabajadores de la mina Santa Fe de Sinaloa hace poco más de tres meses.

Fue el coronel Marco Antonio Vázquez Tejeda Burgos, comandante de esa unidad, quien confirmó que los militares forman parte del mismo batallón, el cual se enfrentó a su primera misión internacional en Venezuela tras los terremotos de 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio que dejaron más de 4 mil fallecidos y 16 mil heridos.

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Luego de la ceremonia de recepción de los 18 binomios caninos y 264 militares que conformaron el agrupamiento, y que fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el coronel detalló que ante su reciente creación, las labores en las que se desempeñaban no eran de la magnitud de la catástrofe que encontraron en Venezuela.

Agrupamiento "Yumare" a su llegada a México. Foto: Ale Huitron / Infobae México

Y es que el Batallón de Atención a Emergencias acaba de cumplir tres años de haberse fundado, tiempo en el que se había enfrentado a incendios y, con apenas pocos meses de diferencia respecto al despliegue venezolano, protagonizó el rescate de cuatro mineros en Sinaloa. “Rescatamos a dos mineros en Sinaloa, dos cuerpos sin vida y dos mineros”, recordó el coronel Vázquez Tejeda Burgos.

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Los trabajadores quedaron atrapados el 25 de marzo cuando una presa de jales se rompió dentro de la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario. Las labores de búsqueda fueron intensas debido a la presencia de lodo, sitios con altos niveles de agua y la oscuridad, lo que provocó que dos de ellos fueran localizados sin vida, mientras que dos más lograron sobrevivir.

Esa experiencia, junto con un adiestramiento intensivo previo en estructuras colapsadas, fue la preparación más cercana a lo que enfrentarían en Venezuela. Aun así, el comandante fue directo al valorar la escala del nuevo reto: “Prácticamente esta es la primera experiencia que tiene la unidad al respecto”, afirmó.

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Cabe señalar que aunque pertenecen al mismo batallón, cada uno de los militares que participaron en las acciones de Sinaloa y Venezuela son diferentes, ya que los primeros se especializaban en buceo y los segundos en rescate en estructuras colapsadas.

El coronel también explicó que los edificios siniestrados en Venezuela presentaban una dificultad particular de acuerdo con el propio militar, ya que “la mayoría eran edificios de entre diez y quince pisos, con una característica de colapso total”. Condición que, agregó, “dificultó más el rescate.”

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El rescate del niño de 9 años: gas, oscuridad y 12 horas de trabajo por parte del Ejército Mexicano

El hallazgo con vida de un niño de 11 años en Caraballeda, tras dos sismos, vuelve a poner en primer plano la capacidad operativa del Estado y la coordinación local en la emergencia

El episodio más complejo de la misión tuvo lugar el domingo 27 de junio en el municipio de Vargas, estado de La Guaira. Un niño de 9 años permanecía atrapado en el interior de un edificio de 12 pisos totalmente derrumbado. El día anterior, el sábado 26, los elementos del batallón ya habían extraído con vida a su madre, una mujer de aproximadamente 35 años, del mismo inmueble. Ambas operaciones demandaron entre nueve y doce horas de trabajo continuo de penetración de concreto.

El coronel describió los obstáculos que el equipo encontró piso a piso: “Lo más difícil fue accesar hasta donde se encontraba el niño, porque eran varios pisos que había que abrir el concreto y durante la penetración se van encontrando con vigas.” En el caso del menor, el peligro se multiplicó: “Nos encontramos con un aire acondicionado y el aire acondicionado trabaja con gas. Entonces, es un peligro, puede explotar ahí adentro y colapsar lo que queda ahí de espacio.”

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Por esa razón, cada avance se realizó con extrema cautela. “Por eso tarda tanto, tantas horas en llevarse a cabo, porque es paso a paso, sin tomar riesgos innecesarios”, explicó. La oscuridad sumó otro factor de presión: “Ahí también nos agarró la noche, ahí cuando el niño estaba siendo rescatado alrededor de las 22:30 horas de un domingo.”

Foto: Ale Huitron / Infobae México

El video en el que se captó el rescate del menor fue ampliamente compartido en redes sociales debido a las labores de que los militares realizaron para mantener al pequeño despierto y tranquilo.

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Al salir, se observaba en un evidente estado delicado debido a que luchaba para no cerrar los ojos; sin embargo, al preguntarle esta casa editorial por la salud del niño, el coronel señaló que solo presentaba secuelas menores.

“(Evolucionó) Muy bien. La verdad es que para el tiempo que ya llevaba ahí, pues obviamente tenía un cierto grado de deshidratación, pero muy fuerte el niño, la verdad. De ahí en fuera no tuvo nada, nada mal”, señaló el comandante.

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El binomio canino que participó en ese rescate, “Cabrio”, así como su entrenador, el soldado Luis Eduardo Pacheco Bonifaz, y el sargento Julio César Salinas Santamaría, fueron condecorados con el Mérito Militar durante la ceremonia realizada este viernes 10 de julio en la 1ra Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México.

Más de 90 cuerpos recuperador, dos canes y dos personas con vida rescatadas: los resultados de 15 días en Venezuela

Uno de los 18 binomios caninos que fueron enviados a Venezuela. Foto: Ale Huitron / Infobae México

El balance total de la misión incluyó 2 personas rescatadas con vida, 92 cuerpos recuperados, 2 canes rescatados, 2 mil 59 consultas médicas, una intervención quirúrgica y dos traslados.

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México fue la segunda delegación más grande entre todos los países presentes y la que mayor número de cuerpos recuperó. El coronel aclaró que la recuperación de cuerpos sin vida respondió a una decisión de empatía con las familias: “Los familiares nos pedían el rescate de sus familiares, como estuviera el cuerpo. Prácticamente pues estaban sin vida. Entonces llegamos a los 92 cuerpos en prácticamente trece días de trabajo.”

El agrupamiento “Yumare” se estructuró en dos escalones bajo las órdenes del General Brigadier de Estado Mayor Alejandro Gómez Vargas. El coronel Vázquez Tejeda Burgos explicó que sus labores se dividían con la implementación de un cuerpo médico para facilitar la atención a las víctimas

“Nos organizamos en dos escalones, el escalón avanzado y el escalón de retaguardia. El escalón de retaguardia estaba el puesto de mando de mi general junto con el grueso del cuerpo de sanidad, que lo integraron camilleros, enfermeros y médicos militares. Y en el otro escalón me encontraba yo en el área siniestrada con el grueso del batallón, precisamente por la cercanía de los edificios colapsados para atender lo más pronto las emergencias”, detalló.

El binomio canino "Cabrio", su entrenador y un segundo militar durante la recepción de su reconocimiento por parte de la presidenta. Foto: Ale Huitron / Infobae México

Las jornadas se realizaron en turnos de 6 horas, donde tomaban descansos para alimentarse y dormir mientras eran relevados por otros militares, pero sus labores fueron ininterrumpidas durante los 15 días que permanecieron en territorio Venezolano, principalmente en La Guaira.

Además de las labores de búsqueda, México envió a Venezuela más de 70 toneladas de despensas, insumos y herramientas. Se distribuyeron más de 13 toneladas de medicamentos y se realizó una cirugía a un militar venezolano en un quirófano móvil del Ejército Mexicano, así como la entrega de 8 plantas de luz.