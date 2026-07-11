Se hizo amiga de un hombre en redes y él la invitó a una fiesta donde le rociaron gasolina para quemarla en Nuevo León

Imagen de archivo de personal de la Guardia Nacional (GN) que resguarda la zona donde se desplomó un templete durante un acto político de Movimiento Ciudadano (MC), dejando fallecidos y heridos, en la ciudad de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

Una joven de 25 años quedó hospitalizada tras un ataque en el que dos hombres presuntamente la rociaron con gasolina y le prendieron fuego en Juárez, Nuevo León. La agresión la dejó con quemaduras consideradas de gravedad y su estado de salud fue reportado como delicado.

Durante las diligencias, la Fiscalía ubicó una quinta en la colonia Lomas del Sol como el posible sitio donde ocurrió la agresión. La autoridad mantuvo abierta la investigación para reconstruir la secuencia de lo ocurrido e identificar a los responsables.

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El caso se conoció la mañana del viernes, cuando agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al Hospital General de Juárez tras recibir el aviso del ingreso de una paciente con quemaduras severas. La mujer permanecía consciente al momento de ser atendida, según los primeros reportes recabados por los investigadores.

Las primeras indagatorias establecieron que policías municipales encontraron a la víctima sobre la calle Sección 123, en la colonia Lomas del Sol, y que después fue trasladada por elementos de Protección Civil al hospital. Ese hallazgo detonó la intervención de personal investigador y el inicio de los actos para documentar el hecho.

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Tres profesionales sanitarios trasladan una camilla completamente cubierta con una sábana blanca por un pasillo de un hospital moderno en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante los agentes, la joven declaró que había conocido a un hombre por medio de una red social y que él la invitó a una fiesta en el municipio de Guadalupe. De acuerdo con su testimonio, al llegar fue atacada por dos sujetos, quienes presuntamente la bañaron con gasolina y después le prendieron fuego.

Las lesiones fueron clasificadas como de las que ponen en peligro la vida y que requerían más de 15 días para sanar. Con esos datos, la autoridad continuó con la recolección de información y la búsqueda de indicios para precisar el lugar exacto del ataque y la forma en que se cometió.

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La víctima, de 25 años, permaneció hospitalizada con quemaduras de gravedad tras un ataque con gasolina y fuego.

La Fiscalía ubicó una quinta en Lomas del Sol como posible lugar de la agresión.

La investigación se abrió luego del hallazgo en la calle Sección 123 y el traslado al Hospital General de Juárez.

Un paciente con dengue muestra una erupción cutánea en su brazo mientras recibe suero en una cama de hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feminicidos en 2026

En los primeros cinco meses de 2026, Nuevo León registró 27 mujeres asesinadas. De estas cifras oficiales, 20 fueron tipificadas como homicidios dolosos y 7 como feminicidios. A pesar de los casos recientes, el estado mantiene una tendencia a la baja en este delito frente a las crisis de años anteriores.

Datos clave de la incidencia comparativa nacional: en el primer cuatrimestre, la entidad concentró un porcentaje menor de los casos a nivel nacional, manteniéndose lejos de las cifras críticas reportadas entre 2022 y 2024.

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Zonas de Riesgo: históricamente, durante el año, municipios como Monterrey y García han concentrado una mayor incidencia de violencia letal contra las mujeres.Modalidad: Además de los feminicidios consumados, se han registrado agresiones graves investigadas como feminicidios en grado de tentativa, como el caso reportado en el municipio de Salinas Victoria.

Una mujer sostiene una vela durante una emotiva vigilia en un espacio urbano latinoamericano, rindiendo homenaje a las víctimas de feminicidio frente a un muro con nombres y múltiples velas encendidas, simbolizando duelo y memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estadísticas: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica mes a mes las carpetas de investigación. Para cifras detalladas por municipio, puedes consultar los informes del Consejo Nuevo León.

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Denuncia y Asistencia: ante situaciones de riesgo, el gobierno estatal pone a disposición herramientas de apoyo integral. Puedes verificar las dependencias de atención y el Banco Estatal de Datos en el portal oficial del Gobierno de Nuevo León.

Líneas de emergencia: recuerda que puedes reportar cualquier emergencia o situación de violencia llamando a los servicios de emergencia o a través de la línea de atención a la mujer (070) en el estado.

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