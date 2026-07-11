Joven navega en kayak por avenida inundada de Puebla y se vuelve viral en TikTok

Miles de usuarios reaccionaron con humor al peculiar recorrido, mientras otros advirtieron sobre el peligro de ingresar a zonas inundadas.

Las fuertes lluvias que han afectado en los últimos días a la zona metropolitana de Puebla dejaron imágenes de calles anegadas, tráfico lento y complicaciones para cientos de automovilistas. Sin embargo, entre las escenas que circularon en internet hubo una que destacó por lo inusual: un joven decidió recorrer una avenida completamente inundada a bordo de un kayak.

El momento fue grabado y compartido en TikTok por la cuenta @popus_2302, donde rápidamente comenzó a sumar miles de reproducciones. En el video se observa al joven desplazándose sobre una pequeña embarcación de color rojo, utilizando un remo para avanzar mientras la vialidad permanecía cubierta por varios centímetros de agua.

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La escena llamó la atención porque, al mismo tiempo que el kayak avanzaba, los automóviles continuaban circulando con extrema precaución para evitar quedar varados. En las banquetas, varios peatones aprovecharon el momento para sacar sus teléfonos celulares y registrar el inusual recorrido.

(Captura de pantalla)

La grabación fue realizada frente a una plaza comercial ubicada sobre Camino Real a San Andrés 4183, en la colonia La Gavia Emiliano Zapata, perteneciente a San Bernardino Tlaxcalancingo, una de las zonas que registró importantes acumulaciones de agua tras las intensas precipitaciones.

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Lejos de mostrar preocupación, el joven navegó con tranquilidad entre el agua acumulada. En distintos momentos del video puede apreciarse cómo la embarcación se mueve debido al oleaje generado por el paso de los vehículos, aunque en ningún instante se observa que el protagonista sufra algún percance o pierda el control del kayak.

El video no tardó en viralizarse. Hasta el momento acumula más de 124 mil reproducciones, además de 14.3 mil “me gusta”, 92 comentarios y más de seis mil compartidos, cifras que lo colocaron entre los contenidos más comentados relacionados con las lluvias registradas en Puebla.

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Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, las reacciones estuvieron divididas entre quienes tomaron la escena con humor y quienes advirtieron sobre los riesgos que representa ingresar a calles inundadas.

(Captura de pantalla)

Varios usuarios aprovecharon la ocasión para dejar comentarios ingeniosos que rápidamente comenzaron a compartirse entre otros internautas.

Entre los mensajes más populares destacan:

“Nuevo transporte público después de las 5:00 pm en Puebla”.

“Réntate de taxi”.

“En cuanto va a estar la tarifa, para que vaya guardando mi cambio”.

“Nueva autopista a Veracruz”.

Las bromas reflejaron el ingenio con el que muchos usuarios reaccionaron ante una situación provocada por las fuertes lluvias. No obstante, otros internautas recordaron que transitar por zonas inundadas puede representar un riesgo debido a la fuerza de la corriente, la presencia de alcantarillas abiertas o la imposibilidad de conocer la profundidad real del agua.

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(Captura de pantalla)

El video también volvió a poner sobre la mesa las afectaciones que cada temporada de lluvias enfrenta la zona metropolitana de Puebla, donde diversas vialidades suelen presentar inundaciones y encharcamientos que dificultan la movilidad tanto de automovilistas como de peatones.

Durante los últimos días, las redes sociales se han llenado de imágenes y videos que muestran vehículos varados, calles convertidas en auténticos ríos y personas intentando cruzar zonas anegadas para llegar a sus destinos.

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En ese contexto, el recorrido del joven en kayak terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada, no solo por lo llamativo de la escena, sino porque transformó una situación complicada en un video que rápidamente dio la vuelta a TikTok.

Mientras continúan las lluvias en Puebla y las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones, la peculiar navegación de este joven ya quedó registrada como una de las imágenes virales más curiosas de la temporada, demostrando una vez más cómo las redes sociales pueden convertir un hecho cotidiano en un fenómeno de alcance nacional.

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