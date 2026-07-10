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A 15 años del Mundial Sub-17 de México: que ha sido de la generación de 2011 que prometía cambiar el futbol mexicano

Aquel título mundial ilusionó a México con una nueva camada dorada, aunque muchos futbolistas dejaron el profesionalismo antes de cumplir 30 años

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El equipo dirigido por Raúl ‘Potro’ Gutiérrez celebró una de las mayores gestas del futbol mexicano, aunque su legado quedó lejos de lo esperado.
El equipo dirigido por Raúl ‘Potro’ Gutiérrez celebró una de las mayores gestas del futbol mexicano, aunque su legado quedó lejos de lo esperado.

Este viernes 10 de julio se cumplen 15 años de una de las noches más emocionantes en la historia reciente del futbol mexicano. La Selección Mexicana Sub-17 levantó su segundo título mundial al vencer a Uruguay en un Estadio Azteca lleno, una escena que quedó grabada entre los grandes recuerdos de la afición nacional.

México ya había sorprendido al mundo con la coronación en Perú 2005, pero el campeonato de 2011 parecía tener un significado todavía mayor. El equipo dirigido por Raúl ‘Potro’ Gutiérrez no solo conquistó el torneo en casa, también arrasó con los premios individuales y dejó la impresión de que el país había encontrado a su próxima generación dorada.

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Sin embargo, con el paso del tiempo, aquella ilusión se transformó en una historia de oportunidades desperdiciadas. La mayoría de los futbolistas que brillaron en el Mundial Sub-17 no logró consolidarse en Primera División, mientras que varios incluso abandonaron el profesionalismo antes de llegar a los 30 años.

Selección mexicana Copa del Mundo México 2011 (Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro)
Selección mexicana Copa del Mundo México 2011 (Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro)

La camada de 2011 estaba llamada a tomar el relevo de los campeones de Perú 2005. Había talento, exposición mediática, respaldo de la afición y un torneo disputado en territorio mexicano que elevó sus nombres a niveles inesperados. No obstante, los clubes y dirigentes volvieron a cometer errores similares a los de años anteriores: falta de continuidad, pocas oportunidades y procesos que no acompañaron el crecimiento de los jóvenes.

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De los jugadores que levantaron la copa en el Estadio Azteca, hoy solo quedan algunos destellos. Los elementos que continúan dentro de la Primera División mexicana pueden contarse con una mano, una cifra que contrasta con las expectativas que existían tras la histórica conquista.

México
La tarde histórica del Tri en las semifinales del Mundial Sub-17 en México foto: Jovani Pérez

Aquel plantel se llevó todos los reflectores individuales. Julio Gómez fue elegido como Balón de Oro del torneo; Jonathan Espericueta recibió el Balón de Plata y Carlos Fierro se quedó con el Balón de Bronce. Antonio Briseño, capitán de aquella selección, también se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del equipo.

Jonathan Espericueta
Foto: Twitter / @LigaBBVAMX

De esos cuatro nombres, únicamente Briseño permanece en el máximo circuito. El ‘Pollo’ forma parte de Toluca, club con el que consiguió un bicampeonato y donde ha mantenido una carrera constante dentro de la Liga MX. Carlos Fierro encontró una nueva etapa como figura de Leones Negros en la Liga de Expansión, mientras que Jonathan Espericueta no pudo cumplir con las expectativas que generó desde su adolescencia.

Antonio Briseño, del Toluca de México, festeja el triunfo sobre Los Ángeles FC en las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP Foto/Fernando Llano)
Antonio Briseño, del Toluca de México, festeja el triunfo sobre Los Ángeles FC en las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP Foto/Fernando Llano)

Espericueta fue considerado uno de los mediocampistas más talentosos de esa generación. Incluso llegó a probarse con Barcelona y posteriormente fue cedido al Villarreal. Las lesiones y el bajo rendimiento terminaron por frenar una carrera que parecía encaminada a Europa.

Julio Gómez tampoco logró sostener el impacto de su actuación mundialista. El mediocampista pasó a la historia por su gol de chilena ante Alemania, marcado después de sufrir una fuerte herida en la cabeza. A pesar de recibir varias oportunidades, no logró establecerse como una figura de Primera División.

El gol de Gómez le dio el pase a la final a México. (Foto: Twitter)
El gol de Gómez le dio el pase a la final a México. (Foto: Twitter)

Además de Briseño, solo Alfonso González, actual jugador de Atlas, y Kevin Escamilla, elemento de Tijuana, permanecen en la Liga MX. Carlos Guzmán también continúa en el máximo nivel, aunque fuera de México, al formar parte del Inter Toronto de Canadá.

Otros nombres se apagaron antes de tiempo. Giovani Casillas, quien era señalado como una de las grandes promesas, no tiene equipo desde 2019. Marco Bueno tuvo experiencias en Chile y Finlandia, pero en 2024 y 2025 apareció con Olimpo United de la Kings League, equipo presidido por Javier ‘Chicharito’ Hernández.

El futbolista fue figura en la Kings League Americanas.
El futbolista fue figura en la Kings League Americanas.

Quince años después, aquella copa sigue siendo inolvidable. Pero también representa una pregunta incómoda para el futbol mexicano: ¿qué pasó con la generación que parecía destinada a cambiarlo todo?

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