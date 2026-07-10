Policía fallece tras disparo accidental de compañero durante patrullaje en Venustiano Carranza: autoridades investigan caso

El incidente se produjo cuando el arma se accionó mientras uno de los policías intentaba quitarse la chamarra. La víctima fue trasladada con urgencia a un hospital, donde falleció minutos después. Crédito: Especial

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México murió este jueves tras recibir un balazo accidental de su propio compañero al interior de una patrulla, en la alcaldía Venustiano Carranza. El disparo se produjo cuando el oficial agresor intentó quitarse la chamarra y, en ese movimiento, accionó sin querer el arma que portaba.

El hecho ocurrió durante el traslado de los elementos para la asignación de su servicio en esa demarcación. La víctima fue llevada de inmediato al hospital más cercano en la misma unidad policial, pero los médicos la declararon sin signos vitales minutos después de su ingreso.

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De acuerdo con los primeros reportes, el arma se accionó dentro del vehículo cuando el oficial se movió para retirarse la chamarra. El proyectil alcanzó a su compañero, quien viajaba en la misma patrulla.

Los propios policías presentes en el lugar no esperaron a los servicios de emergencia y trasladaron al herido en la unidad disponible. La rapidez del traslado no fue suficiente para revertir la gravedad de la lesión.

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Agentes de la policía trabajan en la escena de un homicidio donde un cuerpo cubierto y un arma de fuego yacen en el suelo mojado, delimitada por cinta policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de los hechos, el oficial cuya arma se disparó fue puesto de inmediato a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. La autoridad ministerial determinará las responsabilidades penales conforme avancen las diligencias.

De forma paralela, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una carpeta de investigación para esclarecer todas las circunstancias del hecho. Ambos procesos —el ministerial y el interno— corren de manera simultánea.

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La SSC también notificó a los familiares del oficial fallecido sobre lo ocurrido. La dependencia les ofreció acompañamiento legal y apoyo psicológico.

Protocolos que el incidente pone en cuestión

Los accidentes por mal manejo de armas de cargo entre policías en servicio activo no son ajenos a los cuerpos de seguridad de América Latina. Este tipo de siniestros suelen detonar revisiones internas sobre los protocolos de portación y manipulación de armamento durante los traslados.

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Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las corporaciones policiales establecen reglas precisas para el manejo de armas de fuego dentro de los vehículos. La investigación de Asuntos Internos determinará si en este caso se siguieron esos procedimientos o si hubo alguna omisión.

Recomendaciones que este caso reactiva

Los protocolos de seguridad en el manejo de armas de cargo contemplan una serie de medidas que buscan evitar este tipo de tragedias. A continuación, las principales:

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Verificar el seguro del arma antes de subir a cualquier vehículo y al descender de él. No manipular el armamento dentro de la unidad policial salvo en situaciones de emergencia operativa. Guardar el arma en la funda de forma correcta y asegurada en todo momento durante los traslados. Evitar movimientos bruscos con ropa o equipo táctico que pueda rozar o presionar el gatillo. Respetar la zona de seguridad al interior del vehículo: el cañón del arma nunca debe apuntar hacia otro ocupante. Reportar de inmediato cualquier falla mecánica o condición irregular del arma al área de armería.

Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas forman parte de los manuales de uso de fuerza de la SSC y de otras corporaciones del país. Su cumplimiento estricto es la primera línea de prevención ante accidentes como el registrado en Venustiano Carranza.

El estado del caso

La investigación ministerial se encuentra en sus primeras horas. El oficial detenido enfrenta un proceso cuyo resultado dependerá de la valoración pericial y de las declaraciones de los testigos presentes.

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La SSC no ha difundido los nombres de ninguno de los dos elementos involucrados. La institución mantiene reserva sobre la identidad de la víctima hasta que sus familiares sean debidamente notificados e informados del proceso.

La carpeta de Asuntos Internos correrá de forma independiente al proceso penal. Sus conclusiones podrán derivar en sanciones administrativas adicionales a las que, en su caso, determine la autoridad judicial.

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