¡No tomo vacaciones! Carlos Acevedo regresó con Santos Laguna en amistoso ante América de Cali tras Mundial 2026

Aug 4, 2024; Atlanta, Georgia, USA; Santos Laguna goalkeeper Carlos Acevedo (1) reacts after making a save on a penalty kick against Atlanta United at Mercedes-Benz Stadium. Mandatory Credit: Dale Zanine-USA TODAY Sports

Carlos Acevedo regresó a la actividad con Santos Laguna luego de formar parte de la concentración de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. El guardameta mexicano volvió a defender el arco de los Guerreros en el partido amistoso frente a América de Cali, aunque el reencuentro con la afición de Torreón terminó con una derrota por 0-1.

El encuentro se disputó en el Territorio Santos Modelo como parte de la preparación del equipo lagunero rumbo al Apertura 2026. La escuadra colombiana se llevó el triunfo gracias a un gol de Jhon Murillo en tiempo agregado, en un duelo que tuvo pocas oportunidades claras y que permitió a ambos clubes comenzar a tomar ritmo competitivo.

PUBLICIDAD

La principal noticia para Santos fue la reaparición de Acevedo. El arquero no tuvo minutos con el Tricolor durante la Copa del Mundo, pero fue parte del grupo que acompañó a México en la competencia. Después de finalizar su participación con la selección, el portero se reincorporó a los trabajos del conjunto dirigido por Renato Paiva.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Santos Laguna - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - January 30, 2026 Santos Laguna's Carlos Acevedo looks dejected after conceding a third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Acevedo ingresó para el segundo tiempo y fue recibido con aplausos por los seguidores santistas que acudieron al TSM. Su vuelta representó uno de los momentos más esperados de la noche, pues el guardameta es uno de los referentes actuales de la institución y buscará recuperar continuidad en el arranque del próximo torneo.

PUBLICIDAD

El amistoso comenzó con intensidad. América de Cali intentó tomar el control desde los primeros minutos y encontró una ocasión temprana al minuto 3. Jean Lucumi aprovechó una pérdida de balón en la salida de Santos, definió dentro del área y mandó el esférico al fondo de la portería. Sin embargo, la jugada fue invalidada por fuera de lugar.

A pesar de no jugar el Mundial 2026, el portero Carlos Acevedo no decidió tener vacaciones y regreso a tener actividad con su equipo, Santos Laguna para disputar el partido amistoso ante el América de Cali. (TikTok / @larizarsss)

Santos Laguna buscó salir jugando desde su propio campo y evitó abusar de los despejes largos. Esa intención provocó varios duelos en la mitad del terreno, debido a la presión que ejerció el equipo colombiano. La disputa por el balón redujo la fluidez ofensiva y generó un primer tiempo con escasas llegadas.

PUBLICIDAD

El conjunto de Renato Paiva trató de encontrar profundidad con Bullaude y Di Yorio en el ataque. Ambos jugadores se movieron fuera del área para participar en la elaboración, aunque la defensa visitante logró cerrar los espacios y mantener el orden en su última línea.

La aproximación más peligrosa de los Guerreros llegó al minuto 20. Javier Abella se incorporó al área rival y sacó un disparo que fue bloqueado por la defensa de América de Cali. Después de esa acción, el encuentro perdió claridad en ofensiva y los dos equipos se fueron al descanso con el marcador empatado sin anotaciones.

PUBLICIDAD

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico's Carlos Acevedo arrives before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Para la segunda parte, Santos realizó el cambio que esperaba su afición. Carlos Acevedo ingresó para ocupar la portería y recibió una buena respuesta desde las tribunas. Con el arquero mexicano en el campo, el cuadro local mostró una postura más agresiva y buscó generar peligro con mayor frecuencia.

Diego González tuvo una de las primeras oportunidades del complemento con un disparo de media distancia que pasó cerca del arco colombiano. Más adelante, al minuto 59, Renato Paiva ajustó su alineación con los ingresos de Picón y Sordo, quienes entraron por Villalba y Abella.

PUBLICIDAD

El estratega portugués continuó con las modificaciones durante el segundo tiempo. El ‘Mudo’ Aguirre, Mauricio Cuevas, Aldo López y Geovanni Pérez también recibieron minutos, en una muestra de que el amistoso fue utilizado para observar variantes y dar participación a distintos elementos del plantel.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Carlos Acevedo during the warm up before the match REUTERS/Pedro Nunes

Santos generó más aproximaciones en la recta final, pero no pudo convertir sus intentos. América de Cali resistió los ataques locales y encontró su oportunidad cuando el partido parecía encaminado al empate.

PUBLICIDAD

En el tiempo agregado, Jhon Murillo recuperó el balón en zona defensiva de Santos, avanzó hacia el área y definió ante la salida de Carlos Acevedo para marcar el 0-1 definitivo. El resultado dejó a los Guerreros con aspectos por corregir antes del Apertura 2026, mientras que el portero mexicano volvió a sumar minutos con su club tras el Mundial.