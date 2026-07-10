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Euro hoy en México: cotización de apertura del 10 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 20 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,31% en comparación con el cierre anterior de 20,07 pesos, según informes de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,05%, aunque su desempeño interanual muestra un descenso del 7,68%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa, marcando una caída consecutiva. La volatilidad actual se sitúa en 5,73%, superando ligeramente la volatilidad de referencia del 5,6%, lo que indica una leve inestabilidad en el mercado de divisas.

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