Euro hoy en México: cotización de apertura del 10 de julio

En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 20 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,31% en comparación con el cierre anterior de 20,07 pesos, según informes de Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 0,05%, aunque su desempeño interanual muestra un descenso del 7,68%.
En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa, marcando una caída consecutiva. La volatilidad actual se sitúa en 5,73%, superando ligeramente la volatilidad de referencia del 5,6%, lo que indica una leve inestabilidad en el mercado de divisas.
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