México

Rescatan el cuerpo de Agustín Malo, subdirector de la Policía Municipal de Ocoyucan, arrastrado por el río Atoyac

El oficial atendía una emergencia por las inundaciones que azotaron la zona conurbada de Puebla cuando el río arrastró la patrulla que conducía, un accidente que cobró también la vida de tres mujeres

Guardar
Google icon
El oficial perdió la vida cuando atendía una emergencia. Crédito: Gobierno de Puebla
El oficial perdió la vida cuando atendía una emergencia. Crédito: Gobierno de Puebla

El cuerpo del subdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Ocoyucan, Agustín Malo Martínez, fue rescatado la mañana de este 10 de julio en el cauce del río Atoyac, aproximadamente 100 metros aguas abajo del puente de la colonia Humberto Vidal.

Había permanecido desaparecido desde la noche del 8 de julio, cuando la patrulla que conducía fue arrastrada por la corriente mientras atendía un llamado de auxilio en esa misma colonia.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ocoyucan convocó a una ceremonia luctuosa en su honor para el 11 de julio, a las 09:00 horas, en el Palacio Municipal.

El hallazgo se registró a las 08:34 horas, según informó el gobierno del estado a través de un comunicado. La disminución en el nivel del río permitió localizar el cuerpo a 80 metros del sitio donde el día anterior había sido recuperada su unidad oficial.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Ocoyucan también confirmó el hallazgo en un comunicado publicado alrededor de las 10:00 horas de este día y expresaron condolencias a familiares, amigos y compañeros de corporación.

La patrulla fue arrastrada durante la noche del 8 de julio con cuatro personas a bordo

Durante las labores de auxilio derivadas de las lluvias que azotaron la zona conurbada de Puebla, una patrulla de la Policía Municipal de Ocoyucan fue arrastrada por la corriente del río Atoyac. A bordo viajaban cuatro personas: el subdirector Malo Martínez y tres mujeres civiles que buscaban refugio ante las inundaciones.

Río Atoyac en Santa Clara Ocoyucan, Puebla rescate de cuerpos inundaciones lluvias
Río Atoyac en Santa Clara Ocoyucan, Puebla rescate de cuerpos inundaciones lluvias (especial)

Tras horas de búsqueda con helicóptero y drones del gobierno estatal, la patrulla fue localizada. En su interior se encontraron los cuerpos de las tres mujeres. El subdirector no estaba en la unidad: había perdido contacto con la corporación mientras realizaba maniobras de auxilio en las inmediaciones del río, según el ayuntamiento de Ocoyucan en su comunicado del 9 de julio.

Las lluvias de esa noche afectaron múltiples zonas de la región metropolitana de Puebla, entre ellas Angelópolis, la Vía Atlixcáyotl, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan, con anegamientos en vialidades y el desbordamiento de ríos y barrancas.

Corporaciones de los tres órdenes de gobierno participaron en el operativo de búsqueda

El operativo para localizar a Malo Martínez movilizó a personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres del gobierno estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Bomberos del Estado, policías y Protección Civil municipal de Ocoyucan.

El cuerpo fue localizado la mañana de este 10 de julio. Crédito: Seguridad Pública de Ocoyucan
El cuerpo fue localizado la mañana de este 10 de julio. Crédito: Seguridad Pública de Ocoyucan

Las labores incluyeron recorridos terrestres sobre el cauce del río, sobrevuelos con helicóptero de la Policía Estatal y el uso de drones para inspeccionar zonas de difícil acceso.

Una vez localizado el cuerpo, las autoridades procedieron al resguardo y preservación del lugar. La Fiscalía General del Estado fue notificada de inmediato para iniciar las diligencias correspondientes, de acuerdo con el comunicado estatal.

El ayuntamiento de Ocoyucan convocó a una ceremonia luctuosa para el 11 de julio

El gobierno municipal reconoció la trayectoria de Malo Martínez en un comunicado oficial. “Su vocación de servicio, valentía y disposición permanente para proteger a la ciudadanía permanecerán como ejemplo para esta administración y para quienes integran las instituciones de Seguridad Pública”, señaló el Ayuntamiento de Ocoyucan.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal convocó a una ceremonia luctuosa para rendir los últimos honores al subdirector. El acto se programó para el 11 de julio de 2026 a las 09:00 horas en el Palacio Municipal de Santa Clara Ocoyucan, Puebla.

El gobierno estatal se comprometió a brindar apoyo a las familias de todas las personas fallecidas durante la emergencia.

Temas Relacionados

Santa Clara OcoyucanPueblaInundacionesLluviasRío Atoyacmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Festival de la Barbacoa y el Pulque llega a Chignahuapan, Puebla, el 26 de julio de 2026

El evento gastronómico se suma a las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol e incluye degustaciones de barbacoa de carnero, pulque artesanal, música y actividades culturales en el zócalo del municipio poblano

Festival de la Barbacoa y el Pulque llega a Chignahuapan, Puebla, el 26 de julio de 2026

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

La presidenta señaló que en ese pasado sexenio permieron la gestión de agencias de EEUU en México, además de disparar la violencia y asesinatos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

Sebastián Córdova y Chicote Calderón dejan atrás su paso por América: “El pasado es historia”

Los futbolistas mexicanos cerraron el capítulo con las Águilas en su presentación como refuerzos de los Pumas UNAM

Sebastián Córdova y Chicote Calderón dejan atrás su paso por América: “El pasado es historia”

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy viernes 10 de julio: se activa Alerta Naranja por fuertes lluvias en la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy viernes 10 de julio: se activa Alerta Naranja por fuertes lluvias en la capital

Pumas se lanza por un campeón de Liga MX y anuncia el fichaje de Arteaga

Antonio Sancho confirmó que el jugador de 22 años llega libre y ya realiza pruebas médicas para cubrir las bajas de César Garza y Jordan Carrillo

Pumas se lanza por un campeón de Liga MX y anuncia el fichaje de Arteaga
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de julio: Sheinbaum señaló a Calderón por proteger al Cártel de Sinaloa

Aseguran más de 7 mil balas escondidas en camión de reconocida empresa de paquetería en Ciudad Juárez

Seis integrantes del CJNG “Delta 4” van 60 años a prisión por secuestrar y robar a motociclista en Toluca

Fiscalía de EEUU descarta acuerdo con el “Z-40” y el “Z-42”: los llevará a juicio

¿De qué delitos acusan a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, tras su detención en Cancún?

ENTRETENIMIENTO

Esta lista filtrada de La Casa de los Famosos México coincide en todos los habitantes revelados

Esta lista filtrada de La Casa de los Famosos México coincide en todos los habitantes revelados

Pepillo Origel vuelve a la carga en contra de Pedro Sola por comentarios sobre envenenar perros: “Son lo más hermoso que tengo”

¿Qué opina Maribel Guardia del nuevo novio de Imelda Tuñón y la relación con su nieto?

Poncho de Nigris revela la cantidad que pagó para que el Pato Merlín visitara su negocio, tras intentar comprarlo

Cómo registrarse al Rocket Club de Elton John para obtener boletos de CDMX antes

DEPORTES

Sebastián Córdova y Chicote Calderón dejan atrás su paso por América: “El pasado es historia”

Sebastián Córdova y Chicote Calderón dejan atrás su paso por América: “El pasado es historia”

Pumas se lanza por un campeón de Liga MX y anuncia el fichaje de Arteaga

James Rodríguez llegaría al América tras participar en el Mundial 2026: esto se sabe

Esta fue la curiosa reacción de Haaland a la canción mexicana que le dedicaron

Gignac sorprende a la Selección de Francia con su visita al vestidor y protagoniza reencuentro con Mbappé