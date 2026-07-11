Profepa ejecuta operativo contra tala ilegal en 25 estados del país

Multioperativo encabezado por la Profepa en 25 estados del país. Crédito: X/ @PROFEPA_Mx

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) encabezó un operativo simultáneo contra la tala ilegal en 25 estados del país, que dejó como saldo 28 clausuras, así como el aseguramiento cuatro mil 268.53 metros cúbicos de madera, 19.05 toneladas de carbón y la presentación de tres personas ante el Ministerio Público.

De acuerdo con la dependencia federal, en el operativo participaron 624 elementos de instituciones ambientales y de seguridad que tienen la encomienda de evitar la tala ilegal y el cambio ilegal de uso de suelo en zonas ambientales.

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A través de una nota informativa, la Profepa reveló que del 26 al 30 de junio se realizó el segundo multioperativo forestal simultáneo de 2026 en 25 entidades federativas.

Lo anterior, es parte de la estrategia contra la tala, el cambió irregular de uso de suelo y el transporte ilícito de productos forestales.

Diversas instituciones participan en operativo contra tala ilegal

Aparte de la Profepa, en el operativo participaron elementos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), fiscalías estatales y corporaciones policiales locales.

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En un operativo de cinco días, autoridades instalaron 17 filtros de revisión al transporte, realizaron 14 recorridos de vigilancia y ejecutaron 55 inspecciones, con saldo de 28 clausuras temporales y el aseguramiento de cuatro 268.52 metros cúbico de madera, además de carbón vegetal, vehículos, maquinaria y herramientas.

De las 55 inspecciones, 22 se enfocaron en predios con presunto cambio ilegal de uso de suelo y 33 en centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales.

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Parte de la madera asegurada en el inmueble. Crédito: SSEM

Presentan tres personas ante el Ministerio Público

Las 28 clausuras temporales se reparten en 13 en centros de almacenamiento y 15 en predios forestales. En las acciones, las autoridades aseguraron 19.05 toneladas de carbón vegetal, nueve vehículos, cinco maquinarias pesadas y 22 herramientas, y pusieron a disposición del Ministerio Público a tres personas.

“Proteger los bosques y combatir los delitos que los afectan es una tarea en la que participamos tanto el sector ambiental como las instituciones de seguridad. Nuestro compromiso es asegurar la permanencia de nuestros bosques y selvas y proteger a las comunidades que habitan y cuidan los ecosistemas forestales”, comentó Mariana Boy, procuradora federal de Protección al Ambiente.

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Michoacán, el estado con más aseguramientos

Michoacán fue el estado con el mayor número de aseguramientos, al ser decomisados más de tres mil 284 metros cúbicos de madera durante las inspecciones hechas en municipios cercanos a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

Mientras que en el Estado de México clausuraron seis centros de almacenamiento por irregularidades relacionadas con la procedencia legal de madera.

Profepa dio un informe sobre el operativo contra la tala ilegal en 25 estados del país. Crédito: X/ @PROFEPA_Mx

En Sinaloa, según la Profepa, aseguraron más de 518 metros cúbicos de madera aserrada por inconsistencias en la documentación.

Asimismo, en Sonora, aseguraron 17.6 toneladas de carbón vegetal en un centro de acopio que no pudo acreditar la procedencia legal del producto. Al tiempo que clausuraron un cambio ilegal de uso de suelo en un predio de aproximadamente 13 hectáreas.

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Otros estados en donde se ejecutó el operativo fueron Campeche, Colima, Durango, Nayarit, Puebla y Yucatán, ahí se detectaron cambios ilegales de uso de suelo, lo que derivó en clausuras temporales para detener tales actividades.

Profepa busca fortalecer vigilancia en zonas forestales primarias

La Profepa informó que sus inspecciones en zonas forestales concluyeron sin irregularidades en Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas, como parte de operativos de vigilancia ambiental.

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Mientras tanto en Veracruz, la dependencia localizó evidencias de tala y extracción de material pétreo en el área de influencia del Parque Nacional Cofre de Perote, aunque la dependencia precisó que no fue posible identificar a los responsables.

Profepa clausura tres predios en el Estado de México por daño a ecosistemas forestales. (Foto: Profepa)

De acuerdo con la Profepa, estos operativos buscan reforzar la vigilancia en zonas forestales prioritarias y fortalecer el combate a los delitos ambientales con acciones coordinadas entre autoridades ambientales, instituciones de seguridad y gobiernos estatales, para proteger bosques y selvas ante la tala ilegal y el cambio no autorizado de uso de suelo.

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Pese a estos esfuerzos, ambientalistas han denunciado que la tala ilegal está fuera de control en diversas zonas del país.