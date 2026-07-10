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¡Emotivo! Felicitan y reconocen el esfuerzo de Jesús Gallardo tras representar a México en el Mundial 2026

Abordo de un avión, los pasajeros ovacionaron al jugador por llevar el nombre de México tan alto durante la Copa del Mundo

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Dos fotografías dentro de un avión muestran tripulantes de cabina interactuando con pasajeros; un hombre estrecha una mano y una mujer aplaude mientras otro hombre saluda.
Tripulantes reconocieron su esfuerzo durante el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos, defensa lateral de la Selección Mexicana de Futbol, tomó un vuelo con dirección a Villahermosa, Tabasco después de participar en el Mundial 2026 a sus 31 años de edad.

El jugador de los Diablos Rojos del Toluca FC tomará sus vacaciones luego de una sublime actuación con el equipo mexicano, quien sufrió la eliminación en 8vos de Final a costa de la Selección de Inglaterra en la cancha del estadio Ciudad de México.

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Previo al despegue, Gallardo no se imaginó que parte de la tripulación le dedicaría unas palabras de orgullo y honor, en virtud de sus esfuerzos en la cancha y poner en alto el nombre de México tras disputar la Copa del Mundo en nuestra nación.

Una señorita sorprendió a todos los pasajeros cuando informó que Jesús Gallardo se encontraba entre las primeras filas del vuelo que lo llevaría a Tabasco. De inmediato, la gente sacó sus teléfonos celulares y comenzó a grabar el mensaje dedicado al futbolista mexicano.

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“Hoy tenemos el honor de volar junto a un gran representante del Futbol Mexicano, Jesús Gallardo, jugador de la Selección Nacional. Queremos felicitarlo y reconocer su esfuerzo, disciplina y pasión que nos inspira a todos nosotros a dar lo mejor", expresó la aeromoza.

“Celebramos su participación y nos llena de orgullo compartir este vuelo con él. Gracias por llevar el nombre de México tan alto y por dejar todo en la cancha. Que vengan muchos más éxitos”. finaliza el mensaje para Jesús Gallardo que de inmediato recibió las porras y aplausos de los presentes.

Como agradecimiento por esas palabras y dicha forma de agradecer su desempeño en la Copa del Mundo, el defensor giró su torso y saludó al público que recordará su notable competitividad en la Selección Mexicana desde la banda izquierda.

Serenata para Jesús Gallardo

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Cesar Montes, Alexis Vega, Jesus Gallardo, Cesar Huerta and teammates celebrate after the match REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Cesar Montes, Alexis Vega, Jesus Gallardo, Cesar Huerta and teammates celebrate after the match REUTERS/Raquel Cunha

Días después de la eliminación de México, los vecinos de Jesús Gallardo lo recibieron con muestras de cariño y armaron una fiesta afuera de su casa con música de mariachi y mensajes de ánimo tras dejar todo en la cancha durante el Mundial 2026.

Al regresar a su casa en Metepec, Estado de México, Jesús Gallardo no se imaginó que un grupo de seguidores le organizaría una serenata una vez que terminó la Copa del Mundo para México, muestra de lo que significó su accionar en esta justa veraniega,

El jugador correspondió al gesto conviviendo con los presentes y agradeciendo cada afecto, en un ambiente donde predominó el reconocimiento a sus esfuerzos en la Copa del Mundo. Los videos de este recibimiento se viralizaron y en paralelo subraya la actitud humilde de Jesús Gallardo y el respaldo de la afición nacional.

“Gracias por confiar”

Mundial 2026 - México - Ecuador
Mexicanos hicieron soñar a todo un pueblo en la Copa del Mundo. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

En otro momento estelar de Jesús Gallardo, el lateral apareció en un video de la Selección Mexicana para enviar un mensaje a los incondicionales para agradecer el apoyo y hacer historia juntos durante el torneo. Gallardo expresó: “Gracias por confiar”.

Números de Jesús Gallardo en el Mundial 2026

El lateral disputó los cinco partidos del torneo. REUTERS/Raquel Cunha
El lateral disputó los cinco partidos del torneo. REUTERS/Raquel Cunha

Jesús Gallardo disputó los cinco duelos mundialistas con la Selección Mexicana. El zaguero fue una pieza clave en el esquema de Javier Aguirre al apropiarse de la lateral izquierda y ser uno de los elementos mejor calificados del equipo nacional.

¿Qué sigue para Jesús Gallardo?

Jesús Gallardo lleva la capitanía en el Toluca FC. Mandatory Credit: William Navarro-Imagn Images
Jesús Gallardo lleva la capitanía en el Toluca FC. Mandatory Credit: William Navarro-Imagn Images

El futbolista mexicano tendrá un breve descanso tras jugar otro Mundial con la Selección Azteca y luego se reincorporará al Toluca FC para encarar el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

Se espera que Jesús Gallardo esté listo para reportar con el plantel durante la próxima semana, aunque su regreso a la actividad oficial dependerá de su estado físico y de la evaluación del cuerpo técnico de los Diablos Rojos.

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