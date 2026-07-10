Poncho de Nigris revela la cantidad que pagó para que el Pato Merlín visitara su negocio, tras intentar comprarlo

Poncho de Nigris reveló que pagó 200 mil pesos para que el Pato Merlín visitara su negocio Postrería 77, en medio de la polémica que desató su intención de comprar al ave viral del Mundial 2026 y después de sostener que el acuerdo dejó beneficios tanto para su negocio como para la familia dueña del animal.

El conductor explicó que la colaboración sí se concretó, aunque no como una compra, y que el pato apareció como imagen de una campaña para la postrería. También detalló que esa activación atrajo más clientes al local.

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De acuerdo con el propio influencer, antes de ese acuerdo había hecho una oferta pública de hasta 600 mil pesos para comprar al ave y convertirlo en la mascota oficial de Ring Royale, su evento de box amateur. Esa propuesta fue una de las razones que detonó las críticas en redes sociales.

“¿Por qué me va a herir? Si no tienen feria para comprar el pato... No, pues aliviané a la familia con un dinero, fue a la postrería, nos pusimos de acuerdo, sacamos provecho los dos, fue un ganar-ganar”, dijo al responder a los señalamientos por su postura.

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El acuerdo fue para promocionar Postrería 77

El Pato Merlín y su familia están por lanzar Merch oficial (Infobae México/ Luz Coello)

Poncho de Nigris sostuvo que la participación del Pato Merlín formó parte de una estrategia para promocionar Postrería 77. Según su versión, el ave fue la imagen del negocio, se tomaron fotografías y la campaña elevó la afluencia de personas.

“Se hizo viral y aproveché el momento para algo benéfico para el negocio; fue para la postrería, fue la imagen de la postrería, hicimos unas fotos, llegó mucha gente y pues ya”, afirmó.

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En ese mismo contexto, precisó el monto que entregó a la propietaria del pato. “Le pagué 200 mil pesos a la dueña del pato; se fue bien contenta, platicamos, se ayudó a la familia y el pato, en su mejor momento, estuvo en la Postrería 77 y se acabó”, sostuvo.

El conductor también rechazó la comparación que hicieron algunos usuarios entre vender al pato y vender a un hijo. En declaraciones a medios de comunicación, dijo que nunca entendió la reacción negativa del público y respondió: “No entendía. Es como si tú quieres comprar... ‘Es como si vendieras a tu hijo’, decían. No, no es lo mismo, es un pato”.

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La controversia empezó con una oferta para comprar al ave viral

Merlín, un pato que viste la camiseta de la selección mexicana de fútbol ('El Tri'), que saltó a la fama después de que un encuentro casual en la Avenida Reforma se volviera viral tras el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, pasea por Chinatown en la Ciudad de México, México, el 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola Garcia

La polémica comenzó semanas antes, cuando Poncho de Nigris publicó mensajes en redes sociales sobre la popularidad que alcanzó el Pato Merlín durante el Mundial 2026. Su planteamiento fue que el interés mediático por el ave terminaría cuando concluyera la Copa del Mundo.

“Lo mejor para esa familia sería vender este pato a un alto valor y que inviertan en ellos mismos. El pato va a pasar de moda acabándose este Mundial”, escribió entonces.

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Después de esos mensajes, lanzó la oferta pública que llegó a 600 mil pesos. Su intención, según explicó, era integrarlo a Ring Royale como mascota oficial.

Las publicaciones provocaron críticas porque varios usuarios consideraron que trataba al pato como un objeto y no como parte de una familia. Esa lectura chocó con lo que ha expresado su propietaria, Carla Gómez, quien en distintas ocasiones ha dicho que Merlín es un integrante más del hogar y lo ha descrito como “nuestro bebé”.

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Según lo dicho por Gómez, el pato acompaña a la familia en sus actividades diarias y forma parte de su dinámica cotidiana. Aun con esa postura, Poncho de Nigris mantuvo su argumento: insistió en que buscaba generar un ingreso para la familia y aprovechar la viralidad del momento antes de que terminara el Mundial 2026.