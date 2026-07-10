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Cómo registrarse al Rocket Club de Elton John para obtener boletos de CDMX antes

El británico vuelve al país por última vez

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Elton John
La pandemia le impidió incluir México en su gira de despedida. Ahora Elton John regresa para cerrar esa deuda con dos conciertos el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte. (Elton John)

El Rocket Club de Elton John abre el miércoles 15 de julio una ventana de preventa exclusiva para sus dos conciertos de despedida en la Ciudad de México, programados para el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte. El registro es gratuito y se realiza en EltonJohn.com; sin él, la siguiente oportunidad de compra es la venta general del jueves 16 de julio a las 12:00 horas.

Los boletos tienen precios que van de 990 a 16,000 pesos, más cargos por servicio.

El registro en el Rocket Club es gratuito y toma menos de cinco minutos

El Rocket Club es la comunidad oficial de seguidores de Elton John. Para unirse, el fan entra al sitio EltonJohn.com, va al apartado del Rocket Club, introduce su nombre y correo electrónico, acepta los términos y condiciones y confirma la suscripción desde su bandeja de entrada.

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El proceso no requiere tarjeta bancaria ni pago de ningún tipo. Una vez completado, el registro permite recibir noticias del artista, contenido exclusivo y, en este caso, el aviso con el enlace de acceso a la preventa del 15 de julio.

Pertenecer al club no garantiza boletos

REUTERS/Eduardo Munoz
REUTERS/Eduardo Munoz

La membresía abre la puerta a la preventa, pero no asegura lugares. La disponibilidad depende de la demanda y del inventario que la producción destine a esa ventana de venta. Los miembros deben revisar el correo con el que se registraron: por ahí llegan el enlace de accra y las instrucciones de compra.

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Quienes no estén atentos a ese correo pueden perder la ventana, que cierra el miércoles 15 de julio a las 11:59 de la noche, hora de la Ciudad de México.

Tres fechas, tres tipos de comprador

El calendario de ventas queda así: la preventa Banorte arranca el lunes 13 de julio a las 12:00 horas y cierra el martes 14 de julio a las 11:59 de la noche, exclusiva para clientes con tarjetas de ese banco. La preventa Rocket Club opera el miércoles 15 de julio en el mismo horario. La venta general abre el jueves 16 de julio a las 12:00 horas para cualquier comprador.

Las dos preventas funcionan de forma independiente: acceder a una no cancela ni afecta la otra.

Elton John regresa a México 14 años después y con deuda pendiente

23/08/2013 Elton John SOCIEDAD CULTURA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA ELTON JOHN
23/08/2013 Elton John SOCIEDAD CULTURA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA ELTON JOHN

La última visita del músico británico a México fue en 2012, cuando se presentó en el Auditorio Nacional junto al percusionista Ray Cooper. La pandemia le impidió incluir al país en su gira Farewell Yellow Brick Road, lanzada en 2018 y que sumó más de 4,600 conciertos en más de 80 países.

“La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón”, declaró John. “Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo”.

Paquetes VIP con sesión fotográfica junto al piano

Habrá un número limitado de paquetes VIP que incluyen asientos reservados, sesión fotográfica junto al piano del artista, servicio de bienvenida previo al concierto y productos personalizados. Los detalles y precios de esos paquetes están disponibles en EltonJohn.com.

John llega a estos conciertos con una carrera de más de 50 años, 327,000,000 de discos vendidos en el mundo, más de 85 éxitos en el Top 40 y seis premios Grammy. En 2024 completó el EGOT —Emmy, Grammy, Óscar y Tony— tras su victoria en los premios Emmy.

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