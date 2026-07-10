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Calendario escolar de la SEP 2026-2027: inicio de clases y puentes vacacionales, según anteproyecto

Conoce las fechas claves del próximo ciclo escolar

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Cuatro estudiantes con uniformes frente a un calendario escolar 2026-2027 en una pared, una niña señala la fecha del último día de clases. Otros alumnos en el aula.
Un grupo de estudiantes con uniforme escolar consulta el calendario académico 2026-2027 colgado en la pared del aula, señalando el último día de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya circula el anteproyecto de calendario para el ciclo escolar 2026-2027 de la SEP, que establece 185 días lectivos e indica que las clases arrancarían el lunes 31 de agosto para todas las escuelas de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. El documento aún aguarda su publicación oficial, por lo que las fechas pueden modificarse.

El ciclo que está por concluir, el 2025-2026, tiene como último día el 15 de julio. Eso deja a los alumnos un periodo vacacional de verano de aproximadamente mes y medio antes de volver a las aulas el 31 de agosto.

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El ciclo termina el 9 de julio de 2027 con tres entregas de calificaciones

Anteproyecto Calendario Escolar 2026-2027 (SEP)
Anteproyecto Calendario Escolar 2026-2027 (SEP)

El año escolar cierra el 9 de julio de 2027. La SEP divide la entrega de boletas en tres periodos: el primero va del 23 al 26 de noviembre de 2026; el segundo, del 16 al 19 de marzo de 2027; y el tercero corresponde a los días 8 y 9 de julio de 2027, al término del ciclo.

Las vacaciones de fin de año corren del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027. Las de Semana Santa abarcan del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

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Siete días festivos sin clases a lo largo del año

El anteproyecto contempla siete fechas sin actividad escolar por festividades oficiales. La primera cae el 16 de septiembre de 2026, por el Día de la Independencia. Le siguen el 2 de noviembre, el 16 de noviembre y el 6 de enero de 2027 —este último ya dentro del periodo de regreso de vacaciones decembrinas—, más el 1 de febrero, el 15 de marzo y el 5 de mayo de 2027.

El 16 de noviembre corresponde al puente por el Día de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de noviembre pero cuyo asueto se corre al lunes inmediato anterior conforme al calendario de días festivos oficiales.

Ocho sesiones de Consejo Técnico Escolar, sin alumnos en las aulas

Un salón de clases muestra tres niños, varios pupitres con mochilas y cuadernos, una pizarra verde con textos y dibujos, y ventanas.
Ya circulan fechas para el próximo ciclo escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los días de Consejo Técnico Escolar son jornadas de trabajo exclusivo para docentes; los alumnos no asisten. El anteproyecto fija ocho fechas: 25 de septiembre de 2026, 30 de octubre, 27 de noviembre, 29 de enero de 2027, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio.

Estas sesiones están distribuidas de forma que ningún mes lectivo queda sin al menos una pausa de este tipo en el segundo semestre, lo que da a los maestros espacios regulares de planeación y evaluación interna.

Las fechas son un anteproyecto, no el calendario definitivo

La SEP circuló el documento de forma previa a su publicación oficial. Hasta que la dependencia emita el acuerdo definitivo en el Diario Oficial de la Federación, cualquiera de las fechas señaladas —inicio, vacaciones, días festivos, CTE o entrega de calificaciones— está sujeta a ajustes.

Los 185 días lectivos que propone el anteproyecto son los mismos que marca la norma vigente para la educación básica. El calendario aplica de manera uniforme en todo el país, tanto para escuelas públicas como para las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios.

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