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Sheinbaum reconoce labores del agrupamiento Yumare tras apoyo de 15 días en Venezuela

Delcy Rodríguez entregó a la presidenta de México la presea “Héroe de Venezuela de primera clase”

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Sheinbaum reconoce labores del agrupamiento Yumare tras apoyo de 15 días en Venezuela. (Foto: Presidencia)
Sheinbaum reconoce labores del agrupamiento Yumare tras apoyo de 15 días en Venezuela. (Foto: Presidencia)

Desde Zumpango, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció la labor del agrupamiento “Yumare”, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, que asistió al pueblo de Venezuela tras los terremotos ocurridos el 24 de junio; destacó que las acciones reflejan la solidaridad, fraternidad y el humanismo del país.

“Ustedes mostraron el verdadero rostro de México, un México solidario, fraterno y profundamente humanista, un México que entiende que ninguna vida es ajena y que el dolor de un pueblo hermano también nos convoca porque esa es la esencia del pueblo de México: no dejar a nadie atrás, no abandonar a quien nos necesita, extender la mano sin preguntar de dónde viene la persona que la requiere”, externó Sheinbaum durante el evento.

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La mandataria destacó que el trabajo realizado envía un mensaje a nivel internacional, “la cooperación entre las naciones sigue siendo posible”, además de que los actos de solidaridad van encaminados a la construcción de paz.

El equipo enviado al país venezolano estuvo integrado por 264 elementos y 18 binomios canófilos, a quienes la titular del Ejecutivo Federal entregó condecoraciones al valor heroico, mérito militar, distinción militar y al desempeño; destacó las labores de rescate realizadas durante los últimos 15 días.

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Además, se dio a conocer la llegada de dos integrantes de protección civil de Venezuela junto con los perros “Sol” y “Sara” hacia México, donde recibirán formación del Ejército Mexicano en técnicas de búsqueda y rescate de personas.

La mandataria agradeció el gesto de hospitalidad mostrado por Venezuela hacia las y los militares mexicanos de la agrupación, así como la entrega de “Laika”, una pastor belga de seis meses que pasará a formar parte del Ejército Mexicano.

Subrayó que ambas naciones mantienen la convicción de que los países actúan como hermanos y se apoyan mutuamente ante las necesidades. El comandante del agrupamiento Yumare realizó la entrega de una carta enviada por la encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, quien otorgó a Sheinbaum la presea “Héroe de Venezuela de primera clase”, la cual significa el máximo reconocimiento del país del sur a la “entrega y heroísmo en la asistencia y ayuda humanitaria en su territorio”.

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