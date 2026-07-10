Popocatépetl aumenta actividad volcánica: registra explosión moderada y ligera expulsión de material incandescente

El reporte indica que la dispersión de la ceniza se orientó hacia el sector noreste, cubriendo áreas de Puebla y Tlaxcala. (Diego Vázquez/ SASSLA)

A las 15:07 horas, tiempo del centro de México, del día de hoy 9 de julio, se registró una nueva explosión en el volcán Popocatépetl.

El evento, clasificado como intensidad ligera a moderada fue captado visualmente a través de la cámara ubicada en San Pedro Benito Juárez, Puebla.

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El recurso visual fue difundido por el colaborador Diego Vázquez colaborador de SASSLA, plataforma de alertamiento y gestión de riesgos de México.

La explosión generó una columna eruptiva de cenizas con una altitud aproximada de un kilómetro sobre el nivel del cráter.

El reporte indica que la dispersión de la ceniza se orientó hacia el sector noreste, cubriendo áreas de Puebla y Tlaxcala.

Por esta y otras explosiones que muestran un incremento en la actividad del volcán el Semáforo de Alerta Volcánica lleva varios días en en amarillo, Fase 2 por lo que las autoridades especifican un radio de seguridad de 12 kilómetros alrededor del cráter del volcán.

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Además, el informe diario emitido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló que durante la mañana se detectaron 17 exhalaciones de baja intensidad.

Dichas exhalaciones estuvieron compuestas principalmente por vapor de agua y gases volcánicos, representando un incremento del 55% en comparación con el reporte anterior, que contabilizó 11 exhalaciones.

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A lo largo del periodo evaluado y bajo condiciones de óptima visibilidad, se ha observado predominantemente desgasificación pasiva en el cráter del volcán e incluso se pudo percibir una ligera expulsión de material incandescente.

El flujo de dispersión de estos gases ha mantenido una dirección hacia el sector noreste, afectando principalmente la región de Puebla donde podría ocurrir ligera caída de ceniza.

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A pesar de este aumento en la actividad del volcán autoridades reportan que no representa un riesgo mayor y el Semáforo de Alerta Volcánica permanece en amarillo, Fase 2.

Una serie de cinco fotogramas documenta la exhalación de una columna de ceniza y gas del volcán Popocatépetl. La columna, de color gris oscuro, emerge por encima de la cobertura nubosa y se dispersa en el cielo azul. El evento fue registrado el 9 de julio de 2026, mostrando la actividad volcánica en un periodo de pocos minutos. Este material es una cobertura de la actividad del volcán. Diego Vázquez (SASSLA)/ @Diegoxx_yt

Qué indica la Alerta Amarilla Fase 2 del Popocatépetl

La Alerta Amarilla Fase 2 del Popocatépetl indica que el volcán presenta una actividad intermedia, mayor a lo normal, con emisiones de vapor de agua, gases y ligeras cantidades de ceniza.

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En esta fase pueden esperarse explosiones esporádicas de baja a moderada intensidad y la posible expulsión de fragmentos incandescentes cerca del cráter.

Durante la Fase 2, se recomienda a la población mantenerse informada, evitar acercarse al volcán, protegerse de la caída de ceniza (usando mascarilla y gafas), y estar atenta a las indicaciones de Protección Civil.

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Además, las autoridades pueden establecer restricciones en el acceso a las zonas cercanas al volcán y reforzar la vigilancia de la actividad volcánica.

Foto: Cuartoscuro

Esta alerta implica que el volcán no está en una situación de emergencia extrema, pero existe un riesgo real de incremento súbito de la actividad, por lo que es importante seguir las recomendaciones oficiales y no confiarse.

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