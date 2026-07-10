Pato Merlín presume nueva casa: Sheinbaum apoya a familia con acceso a vivienda del Bienestar: “Vivíamos en un local”

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum posa con el Pato Merlín, junto con su dueña Carla Gómez en Palacio Nacional. (AP Foto/Marco Ugarte)

El pato Merlín, la mascota no oficial del Mundial 2026 en México, hizo su segunda aparición en la mañanera del pueblo, donde presumió su nuevo hogar junto a su familia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue la encargada de dar este anuncio durante su conferencia matutina de este 10 de julio en Palacio Nacional. A través de una videollamada, su dueña Carla Ivette Gómez y su hijo contaron cómo fue el proceso de pasar de vivir en un local a una vivienda del bienestar.

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Este animal se viralizó en redes sociales tras el primer triunfo de la Selección Mexicana contra Sudáfrica en el marco de la Copa del Mundo. Su aparición en las calles de la Ciudad de México cautivó a la comunidad nacional e internacional, quien lo nombro un símbolo de torneo de futbol.

Historia de la familia del Pato Merlín

La familia de este carismático pato relató que en su primera visita a la sede presidencial hace unas semanas, la mandataria mexicana les preguntó si necesitaban algún apoyo. En respuesta, Carla le mostró fotografías del pequeño local donde habitaban con Merlín, un espacio que no era apto para la mascota.

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Tras conocer su situación, la jefa de Estado se comprometió a apoyarlos con una Vivienda del Bienestar, que fue entregada ayer por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Nosotros vivíamos en un local sobre Vértiz y Arcos de Belén. No decíamos esto por temor a que la delegación nos la pudiera quitar. Entonces, siempre dijimos que vivíamos en una casa cuando realmente no era cierto”, declaró la dueña del animal.

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Asimismo, Carla agradeció esta oportunidad que le permitirá tener un patrimonio propio, el cual pagará de poco a poco y podrá disfrutar con sus hijos. “Hoy estoy más tranquila porque mis hijos estamos durmiendo ya en otro lugar, estamos bien, ya no estamos vulnerables”, expresó.

Pato Merlín y Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 10 de julio en Palacio Nacional. (Presidencia)

No busco un regalo, sino una oportunidad: Sheinbaum

La presidenta de México compartió la historia de su encuentro con la dueña del famoso Pato Merlín, donde ella expresó su deseo de acceder a una vivienda que pudiera pagar, sin buscar un regalo, sino la oportunidad de adquirir un hogar mediante los programas de bienestar.

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Sheinbaum explicó que, aunque en la Ciudad de México no hay muchas viviendas de este tipo, gestionaron la posibilidad a través del Instituto de Vivienda local y, tras completar los trámites, Carla fue beneficiada.

“En la Ciudad de México no estamos haciendo muchas viviendas del bienestar, sino la jefa de gobierno de la Ciudad de México está haciendo vivienda a través del Instituto de Vivienda y ellos viven en la ciudad. Hablamos con Clara, con Inti Muñoz, que es el director del INVI. Les dijimos: ¿hay posibilidad de que pueda tener acceso a un departamento? Dijeron: “Sí, tiene que venir, pues a hacer sus trámites”. Hizo sus trámites y agradecemos mucho, porque el día de ayer Clara le entregó su casa”, compartió.

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Por otro lado, agradeció la colaboración de su equipo y celebró que más allá de la fama de la mascota no oficial del Mundial, se haya podido atender una necesidad concreta.