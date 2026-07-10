Procesan a conductor por transportar 31 mil 500 litros de hidrocarburo sin acreditar en Tamaulipas

Un juez federal vinculó a proceso a un conductor detenido en Tula, Tamaulipas, por transportar 31 mil 500 litros de hidrocarburo sin acreditar su origen legal. Crédito: Especial

Un juez federal determinó la vinculación a proceso de Milton “N” por el delito de transporte ilícito de hidrocarburos, tras ser detenido el 30 de junio en la carretera federal 101, en el municipio de Tula, Tamaulipas. El sujeto trasladaba 31 mil 500 litros de combustible en un tractocamión, sin contar con documentación que acreditara su legalidad.

El trayecto de Milton “N” tenía como origen Matamoros y como destino el estado de Querétaro. En el punto de revisión, elementos de la Guardia Nacional detuvieron la unidad para realizar una inspección detallada.

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Durante la revisión, el conductor no logró presentar documentos que certificaran la posesión o el traslado legítimo del hidrocarburo. Ante esta situación, las autoridades aseguraron el tractocamión, el semirremolque y toda la carga.

Una vez realizado el aseguramiento, Milton “N” quedó a disposición del Ministerio Público Federal en Tamaulipas. La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) integró rápidamente los datos de prueba necesarios para el caso.

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Un juez federal vinculó a proceso a un conductor detenido en Tula, Tamaulipas, por transportar 31 mil 500 litros de hidrocarburo sin acreditar su origen legal. Crédito: Especial

De acuerdo con las autoridades, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal calificó de legal la detención. Además, dictó la vinculación a proceso y decidió imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio del Ministerio Público Federal adscrito a la FECOR, presentó los elementos probatorios ante la autoridad judicial. El juez consideró que el material aportado era suficiente para mantener la acusación.

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Finalmente, el imputado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla la etapa de investigación complementaria. El procedimiento seguirá conforme a los plazos que establece la legislación vigente, según las autoridades.

Dónde permanecerá el imputado durante la investigación

Milton “N” cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria. El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es de tres meses.

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Un juez federal vinculó a proceso a un conductor detenido en Tula, Tamaulipas, por transportar 31 mil 500 litros de hidrocarburo sin acreditar su origen legal. Crédito: Especial

Durante ese periodo, el Ministerio Público Federal integrará los elementos adicionales que refuercen la acusación. El imputado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El marco legal del delito

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece las bases legales para sancionar el transporte ilícito de combustibles en México. La normativa exige que toda persona que traslade hidrocarburos porte documentación que avale su procedencia legítima.

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El traslado, robo y venta ilegal de combustibles, conocidos popularmente como huachicol, representan un daño directo al patrimonio energético nacional. Estas prácticas generan pérdidas económicas significativas para el Estado.

Durante 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado las acciones contra estos delitos. La estrategia incluye detenciones, aseguramientos y sentencias judiciales en distintos puntos del país.

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La Fiscalía General de la República reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier delito vinculado con hidrocarburos, subrayando la afectación que estos ilícitos provocan al patrimonio energético nacional. Crédito: Especial

Un caso similar en Coahuila

Un hecho similar se registró en Coahuila el 9 de julio de 2026, cuando un juez federal condenó a Rafael “N” a ocho años de prisión. La causa fue el transporte de 12 mil 92 litros de gasolina cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.

La sentencia incluyó, además de la pena de prisión, una multa equivalente a 8 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). El proceso se llevó a cabo bajo la modalidad de procedimiento abreviado.

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Elementos de la Policía Civil del estado detuvieron a Rafael “N” en el ejido San Antonio de Gurza, en el municipio de San Pedro de las Colonias. Durante la intervención, aseguraron un tractocamión y el semirremolque que contenía el combustible.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la FECOR de Coahuila, integró la carpeta de investigación con los datos de prueba necesarios. El juez consideró suficientes los elementos para emitir la condena y la sanción económica.

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